昼も夜も「Have a good day 良い1日を。」と自然に挨拶が飛び交う活気あふれる街の拠点へ。



築古ビルならではの古き良き部分は残しつつ、コワーキングスペースやオフィスの他、昼はカフェ/夜はBarになる新たな店舗を兼ね備えた、< HAVE A GOOD DAY HIGASHIMACHI >として、2023年9月7日(木)にオープンします!







株式会社福地組(代表取締役 福地一仁)は、那覇市東町に位置する「東町ビル」で 画期的なリノベーションプロジェクトを発足します。これまでこの地で運営を続けてきたスナックやBar、飲食店が入居する東町ビルに、新たにコワーキングスペースやオフィス、カフェなどがオープン。地域の皆さまとともに、国内外の観光客やワーケーションで沖縄を訪れる人々が新たに楽しめるスポットとして生まれ変わります。

1つのテナントを2人の事業者がシェアする区画「CHAMPLOO PLAN(チャンプループラン)」や、家具とPCを持ってくるだけですぐにオフィス活用できる区画「YADOKARI PLAN(ヤドカリプラン)」など新しいスペースの活用方法を提案。これまでになかったユニークで、新たな出会いと働き方の提供を通じて、那覇市の地域創生とコミュニティの活性化を目指します。



フロア概要

1F【OPEN SPACE】

生まれ変わるオープンスペースは、イベントなども行われる人が集う場所に。スナックビルの夜だけでなく、昼間も開かれた賑わいある場所に。壁面にはアートを描き、美味しいコーヒーとパンが露店販売されていて、「美味しいもの×写真映え」としてホットスポットへ。



1~4F【SNACK, IZAKAYA & BAR】

古くから地域の方の拠り所となっているレジェンドスナックが入居している。夜のカオスな賑わいは、地元の常連と地場の雰囲気を求める来街者との接点となる場所。



5F【CHAMPLOO FLOOR】

1つのテナントを2つの事業者が展開する二毛作フロア。

日中はクリエィティブ企業のサテライトオフィス、未使用時や夜は飲食店舗として開かれた空間に。

9月オープン時には、日中はカフェ、夜はbarという二毛作テナントのビジネスモデルを展開。



6F【WORK FLOOR】

洗練されたコワーキングスペース、レンタルオフィスが2室あるフロア。シンプルな専有部は新進の企業が

伸び伸びと働ける空間に。





Rooftop 【SKY LOUNGE】

屋上に掲げている「have a good day」の看板の元、「あなたもね」を呼応するルーフテラス。

6F利用のワーカーのくつろぎの場所になったり、リゾートとも異なる身近な仲間同士の交流の場に。







SHARE LOUNGE

リラックスできるソファ席や、黙々と作業に没頭する集中ゾーン、話しながらアイディアが生まれるカウンター席。フォンブースやMTGルーム、陽を浴びならがリフレッシュできるスカイラウンジなど、“今日の自分に合ったワークスタイル”が見つかる、新しいコワーキングスペースです。





FOR RENT

1つのテナントを2人の事業者がシェアする「CHAMPLOO PLAN」(5F)と、家具とPCを持ってくるだけですぐに活用できる「YADOKARI PLAN」(6F)をご用意。 沖縄にはこれまでになかった「新たな出会いとスペースの活用」をご提案します。



2023年9月7日(木) GRAND OPEN



オープンに先駆けて、先行内覧は8月14日(月)より開始予定です。

内覧予約はwebサイトよりお申込みください。



【施設概要】

名称:HAVE A GOOD DAY HIGASHIMACHI

住所:沖縄県那覇市東町18-10

アクセス:沖縄都市モノレール「旭橋駅」より徒歩5 分

web: https://have-a-good-day.okinawa/

HAVE A GOOD DAY HIGASHIMACHIは、グループ会社(株)フクチプランニン グが運営します。





