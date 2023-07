[Island Journey Inc.]

株式会社ディアーズ・ブレインホールディングスの子会社である、Island Journey Inc.の新ブランドIsland Journey Wedding HAWAIIが2023年7月28日からハワイで完全オーダーメイドのリゾートウエディングサービスを提供開始します。ハワイ島の魅力をより多くの新郎新婦様へ伝えたいという想いから、オリジナルロケーションフォト&ムービーツアー「My Journey Plan in Big Island」が当たるSNSキャンペーンを開催いたします。(1組2名様のハワイ島往復航空券、ウェスティンハプナビーチリゾート4泊6日の宿泊費を含むプランを無料プレゼント)











▼”自由”でオリジナルをコンセプトにしたリゾートウエディング

Island Journey Inc.では、現地ハワイのウエディングプロデューサーがお客様のご希望や想いを丁寧にお聞きし、”自由”でオリジナルをコンセプトにしたウエディングをご提供いたします。ハワイでの体験を通して

「この先の人生がより豊かになるよう、旅先での出来事が その先の糧になるように、そんな旅の想い出をカタチにする」をコンセプトに「型にはまらない自由なスタイルのウエディング」をIsland Journey Wedding HAWAIIがおふたりの特別な日をプロデュースいたします。





▼ロケーションについて

Island Journey Wedding HAWAIIのウエディング専門チームは、厳選されたロケーションに囲まれたリゾート施設で、一生に一度の特別な日を演出します。ハワイ諸島の中で最も大きく、絶景のロケーションとハワイアンカルチャーが織り成す美しい自然の宝庫ハワイ島(通称ビッグ アイランド) や、オアフ島の青い空と海をバックにハワイらしいビーチ撮影、ロマンチックなサンセットフォト、特別な瞬間や想いをカタチに、憧れのHAWAIIリゾートウエディングをご体験いただけます。



▼ロケーションフォト&ムービー撮影

「ハワイ島」「オアフ島」それぞれの島の魅力を満喫できるIsland Journey Wedding HAWAIIオリジナルフォト&ムービーツアーも同時に展開!「旅」をコンセプトに、究極のロケーションフォト&ムービー撮影のツアーへご案内いたします!





▼モニターキャンペーンの実施

今回の新サービススタートに伴い、オリジナルロケーションフォト&ムービーツアー(ハワイ島)1組 のカップルを対象にしたモニターキャンペーンを実施いたします。

詳細については、下記のリンク先のページをご覧ください。

http://island-journey.com/wedding/campaign



【ハワイ島キャンペーン】



圧倒的なスケール感のハワイ島スポットを巡る旅!

ハワイ島でのオリジナルフォト&ムービーツアー(4泊6日宿泊&航空券も含む)を1組2名様へプレゼント!



・ツアーの道中、ハワイ島観光も堪能できる旅をテーマにした、ハワイ島での究極のロケーションフォト&ムービーツアーをご体験いただけます。









▼モニターキャンペーンの応募条件

・今回のおふたりを撮影した動画及び画像を、広告・印刷・商品(商品パッケージ・関連グッズ等)、 各種メディア(CD-ROM、SNSを含むインターネット等)、あらゆる媒体での無償使用にご協力いただける方。

・2024年4月末までに撮影実施が出来る方。



▼応募期間

2023年7月28日(金)~2023年8月31日(木)23時59分



▼当選発表

2023年9月3日(日)「Island Journey Wedding専用Instagramアカウント」よりDMにて当選結果をご連絡いたします。





■株式会社ディアーズ・ブレインホールディングス

設立 :2021 年 3 月

本社所在地:東京都港区芝公園 2-6-3 芝公園フロントタワー13F

代表者 :小岸弘和

グループ事業内容 :ハウスウエディング事業、ドレス事業、レストラン事業、コンサルティング事業、MICE 事業

婚礼費用の立替払い(クレジット)事業

グループ会社:株式会社ディアーズ・ブレイン、株式会社プラネットワーク、株式会社ワンダーステージ、株式会社ディアーズ・ブレイン沖縄、株式会社アールディ・フィールズ沖縄

公式サイト :https://dearsbrain-hd.co.jp/



■Island Journey Inc.

設立 :2022 年 9月

本社所在地:1441 Kapiolani Blvd #1013, Honolulu, HI 96814

代表者 :小岸弘和

事業内容 :婚礼事業、フォトウエディング事業

公式サイト :https://island-journey.com/wedding/





