ニコライ・バーグマン氏デザインのフラワーインスタレーションや納涼キッチンカーが出店



「Otemachi One」にて 7 月 25 日(火)から 8 月 10 日(木)まで「SUMMER AIR」を開催いたします。本 イベントでは、世界的なフラワーアーティスト、ニコライ・バーグマン氏によるインスタレーションを展示い たします。また、7 月 25 日(火)から 8 月 4 日(金)は、かき氷やアイスクリームなどの涼みフードやスイー ツのキッチンカーが出店する「大手町で、夏涼。-なつすずみ-」を開催いたします。







「SUMMER AIR」 実施概要





「SUMMER AIR」をテーマにエアリーでボタニカルなデザインのニコライ・バーグマン氏によるフラワーインスタレーションをぜひお楽しみください。



「SUMMER AIR」 NICOLAI BERGMANN BOTANIC INSTALLATION

開催場所

1. 1F Otemachi One Garden / 開催期間:7月25日(火)~7月30日(日)

2. B2F Otemachi One Avenue Entrance / 開催期間:7月25日(火)~8月10日(木)



(左:Otemachi One Garden、右:B2F Otemachi One Avenue Entrance)

(※画像はイメージとなり、実際とは異なる場合があります。)



ニコライ・バーグマン氏によるフラワーアレンジメントも期間限定で展示いたします。

斬新かつ繊細なフラワーアートをお楽しみください。





展示場所:1F フォーシーズンズホテル東京大手町 前

展示期間:7月25日(火)~8月10日(木)

※画像はイメージとなります。(昨年12月に展示した際の画像になります。)





「大手町で、夏涼。-なつすずみ-」 実施概要





大手町で、夏涼。-なつすずみ-

開催場所:1F Otemachi One Garden

開催期間:7月25日(火)~8月4日(金) 11:00~19:00



<キッチンカー出店店舗>

・Mrs.Charlotte(アイスクリーム・クレープ)



まるで非日常が訪れたような世界観のキッチンカーでは、エディブルフラワーを添えた華やかなクレープ&アイスクリームをお楽しみいただけます。

「オリジナルクレープ〈アイス付き〉」700円~780円

出店日:7月25日(火)~26日(水)、8月2日(水)~3日(木)





・Food Truck FLATTORIA(イタリアンスイーツ・ドリンク)



高田馬場の創業25周年のイタリア料理店『フラットリア』のキッチンカー。レストランスタッフの丁寧な手仕事をキッチンカーでもお届け。こだわりのドルチェやドリンクなどをお楽しみいただけます。

「フローズン ティラミス アッフォガート」850円

出店日:7月25日(火)~8月1日(火)



・クレープcafe はれのひ(クレープ・かき氷・パフェ)



定番のクレープや夏季限定のかき氷パフェ、飲むパフェを販売しています。夏らしい涼み系スイーツを是非ご賞味ください。

「のむパフェ」650円

出店日:7月28日(金)、8月4日(金)





・C2U(クロッフル・ドリンク)



C2Uは「可愛いをあなたへ」をテーマにしたキッチンカー。韓国発祥のふわふわサクサクのクロッフルや、カラフルなカラーソーダは推しの色のカラーで選ぶ楽しさがあります。SNS映えするかわいいフードが揃います。

「キャラメルプレッツェルクロッフル」580円

出店日:7月28日(金)~30日(日)



・ヒロファーム(いちごスイーツ)



春日部市の観光いちご農園のヒロファームでは、急速冷凍した完熟いちごをその場で削るイチゴスイーツを提供いたします。お好みで練乳をかけて食べるのがおすすめです。

「削りいちご」600円

出店日:7月31日(月)~8月1日(火)



・福わらび(わらび餅ドリンク)



一度飲んだらハマってしまう福わらびのわらび餅ドリンクは手作りかつ、食材にこだわっています。沖縄県産の黒糖と、四国で伝統的に作られている徳島県産の和三盆を使用。和三盆を使ったラテは甘すぎず上品で、気づいたら飲み干している。そんな一杯になっています。

「福わらび一番人気の黒糖わらび餅抹茶ラテ」650円

出店日:8月2日(水)、4日(金)





・ベルファーム(ジューススタンド)



ベルファームは自社農場で採れた有機野菜や国産果物を使用した無加水、添加物不使用のジュースを販売しています。

「メロンフローズンシャーベット」500円

出店日:7月27日(木)、7月30日(日)~8月1日(火)





・Cabin#036(クレープ)



生地にとことんこだわったもちもち感がたまらないクレープ。何度も失敗を重ねて完成したモチモチクレープを是非ご賞味下さい。

「チョコばなな」600円

出店日:8月3日(木)





・Kero(かき氷・ドリンク)



顔の見える生産者から仕入れた食材と素材を活かした、身体と心が元気になるかき氷やドリンクを取り揃えています。

「丸ごとグレープフルーツジュース」350円

出店日:8月2日(水)~4日(金)



・お茶カフェ大川園(お茶系ドリンク、スイーツ)



お茶屋がこだわりぬいた茶葉を使った茶系スイーツが楽しめます。抹茶スイーツやお茶に合う甘味をご提供いたします。

「抹茶アイスパフェ」600円

出店日:7月25日(火)~27日(木)、8月2日(水)~4日(金)





・YOLO PLUS(コルネブーケ・アイスパイ)



キッチンカー初のキャラメリゼのパイで作るコルネブーケを販売。コルネブーケは、サクサクなパイ生地の中にたっぷりクリームと甘酸っぱいフルーツが入ったスイーツ。オシャレなキッチンカーで作るコルネブーケを味わえるのは、YOLO PLUS だけ。

「キャラメリゼのパイで作るコルネブーケ」600円

出店日:7月29日(土)、8月4日(金)



・移動販売ごんてつ(かき氷)



手作りシロップのかき氷屋さん。フルーツシロップは果実のペーストから、お茶系かき氷は特製配合のシロップから作られています。

「いちご」500円

出店日:8月2日(水)~3日(木)



※画像はイメージとなり、実際とは異なる場合があります。

※詳細は決定次第、HPにて発表予定、コンテンツの追加、変更については随時HPにてお知らせいたします。

HP(Otemachi One):https://otemachi-one.com/

------------------------------------------------------------------------------------

※それぞれの画像はイメージです。実際とは異なる場合がございます。

※掲載内容は予告なく変更する場合がございます。

※社会情勢の変化により急遽本イベントを中止させていただく場合がございます。

《雨天・荒天時について》

雨天決行、荒天時は中止となります。

変更の際は、Otemachi One オフィシャルサイト内 「INFORMATION」 にてお知らせいたします。

https://otemachi-one.com/info/



Otemachi Oneについて





地下鉄大手町駅に直結し、多種多様なニーズに応える幅広い店舗、オフィスが入居する施設「Otemachi One」

大手町「一丁目」から世界に向けて新しい価値を発信し続ける「オンリーワン」の街としていく想いを込めた、「Otemachi One」。

地下鉄大手町駅に直結し、多種多様なニーズに応える幅広い飲食店舗とクリニックやランニングステーション等オフィスワーカーの健康を支援する施設が充実しています。

また「Otemachi One Garden」は、「Otemachi One」内に位置するエリア最大級となる緑地空間です。

緑地空間6,000平方メートル のうち、芝生広場を中心とした約3,000平方メートル がイベントスペースとなり大手町エリアでは希少なイベント対応型の広場になります。





●周辺駅からのアクセス

東京メトロ千代田線・丸ノ内線・半蔵門線・東西線・都営三田線「大手町」駅C4、C5直結

東京メトロ東西線「竹橋駅」まで徒歩5分

JR「東京駅」(丸の内中央口)まで徒歩14分

JR「神田駅」(南口)まで徒歩12分

※時間帯により所要時間は異なります。





