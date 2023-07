[株式会社BINGO]

株式会社BINGO(本社:東京都千代田区、代表取締役:武井真司)は、8月2日から8日までの期間、丸の内の三井住友銀行東館1階「アース・ガーデン」において、0-400-0km/hでワールドレコードをもつ世界一速い車※「Regera」や、人気現代アート作家がデザインしたアートカー及びアート作品を展示するイベント「CART展」を開催することを発表いたしました。期間中は、世界一速い車「Regera」に当日抽選で選ばれた12歳以下の子供限定で乗れるほか、富士スピードウェイにてハイパーカーに同乗できるプレミアム抽選や、フォトコンテストを実施いたします。







※静止状態から、時速400kmを出して、再び静止状態になるまでの秒数(28.81秒)の時間がワールドレコードに認定された車両



■「CART展」イベント開催期間:

2023年8月2日(水)10時 ~ 8月8日(火)18時 予定



■ 「CART展」イベント開催場所:

東京都千代田区丸の内1-3-2 三井住友銀行東館1階アース・ガーデン



■ 「CART展」イベント概要:

ただそこにあるだけで人を惹きつけるハイパーカーはまさにART。ハイパーカー、現代アート作品、鑑賞者、全てがアート。だからこそ、今回この車とアートがひとつとなった展示に、CARとARTを繋げた造語で「CART展」と名付けました。 国内外に熱狂的なファンを持つ現代アート作家がラッピングを施したスーパーカーと彼らのアート作品を同時に鑑賞できる唯一無二の体験を、ぜひお子様と一緒にご家族でお楽しみください。



■ 「CART展」で展示される車両とコラボアーティスト:

1.時速400kmの世界一速い車「Koenigsegg Regera」 art work by Shinsuke Ikeuchi



2.「25TH ANNIVERSARY CALLAWAY CORVETTE SPECIAL EDITION」 art work by Shinsuke Ikeuchi



池内信介:



1984 年福岡生まれ。独学で彫金技術を習得。彫金作家として活動する傍ら、表現の可能性を平面や立体に拡げ現代アート作家として活動。 特殊樹脂を用いたミクストメディア作品には金属特有の流動的な質感を瑞々しいままに無機物である素材を立体的で肉感のある有機質に捉えなおした作風で 生命の根源的エネルギーや、その起源が拡大していくさまを表現。 現在、東京に拠点を置き活動中。



3.「Callaway Aerowagen (Chevrolet Corvette C7)」 art work by MHAK



MHAK as Masahiro Akutagawa:



1981 年會津若松生まれ。ペインター / アーティスト。 デザイナーズ家具や内装空間に多大な影響を受けたことから絵画をインテリアの一部として捉えた” 生活空間との共存” をテーマに壁画を中心とした制作活動を行う。 adidas や YONEX、THE NORTH FACE 等といったグローバル企業やストリートブランドへのアートワークの提供も行い、 2017 年に adidas Skateboarding とのコラボレーションで自身の名前が冠されたシグニチャーシューズを含んだコレクションをグローバルで発表、大きな話題を呼んだ。



4.「Porsche 911 GT3 Cup(type 992)」 art work by Panjan



Panjan:



SNSから生まれた猫キャラの現代美術作家。TikTokフォロワー数200万人超。幼少期から日本の漫画・アニメ、アメリカのカートゥーンに影響を受ける。ほとんどの人が、「幸せになりたいですか?」と聞かれると、「幸せになりたい」と答える。その次に、「では、あなたにとっての幸せとは何ですか?」と聞かれると、明確に答えることができる人は多くない。世界一の長寿国である日本。若者の死因第1位が自殺という悲しい現実の日本。人も動物も幸せになるために生まれてきた。だから誰もが個の幸せを追求する。人間と動物のすべての生き物が共存する社会の中で、「For me」の求める心として純粋な欲望と「For you」の愛の間で、どのようにそれぞれの「幸せ」を掴みとるか、人間と動物の幸せな暮らしに貢献することを作品のテーマとしている。



5.『Covered Art』 art work by Maruo Kono

本作品は、写真での展示となります。



Maruo Kono:



1978年1月5日生まれ。兵庫県生まれ奈良育ち、現在は東京神宮前に事務所を構える。高校卒業後、静岡県湖西市、北海道帯広市、キューバ、グァテマラで過ごす。日本へ帰国後は、大阪の写真館でバイトを始め、すぐに知人が経営する中古車販売店の車両写真撮影を依頼され撮影を行う。ホームページや雑誌広告に使用されていた写真が三栄書房の編集者の目に留まり、雑誌撮影を任されるように。雑誌『モーターヘッド』の創刊からメインフォトグラファーを任され、ディレクションも担当し、RedBull Japanとオフィシャルフォトグラファー契約を結び、契約アスリートやミュージシャンの撮影も担当する。TOYOTA、 LEXUS、 SUBARU、STI、HONDA RACINGを顧客とし、ファッション業界ではWoolRichの撮影にも携わっている。



■ 「CART展」内イベント概要:

1.世界一速い車「Koenigsegg Regera」に乗れる抽選会

「CART展」開催期間中、毎日2名のお子様(満12歳以下)限定で、時速400km迄の加速が世界一速い車「Koenigsegg Regera」 art work by Shinsuke Ikeuchiの運転席に乗り写真が撮れる抽選を実施いたします。



2.プレミアムプレゼントキャンペーン

「CART展」開催期間中、抽選で1名様に、富士スピードウェイへ特別招待し、ハイパーカーへ同乗していただけるキャンペーンを実施いたします。



1.および、2.の応募方法:

公式Twitterアカウント(https://twitter.com/bingo_media_jp)をフォローして、本アカウントよりツイートされる該当するキャンペーンをRTした方の中から抽選いたします。詳細に関しては、本アカウントをご確認ください。



3. No.1 Photography Partnersフォトコンテスト

イベント開催期間中、「CART展」にて展示している車両の写真を撮り、TwitterやInstagramにてハッシュタグ「#CART展」をつけて写真を投稿してくださった方のなかから、グランプリに選ばれた方にBINGOのオリジナルグッズをプレゼントするフォトコンテストを実施いたします。



応募方法:

公式Twitterアカウント」(https://twitter.com/bingo_media_jp)か公式Instagramアカウント(https://instagram.com/bingo_japan)のいずれかをフォローし、ハッシュタグ「 #CART展 」をつけて「CART展」にて展示している車両の写真を投稿。詳細に関しては、公式Instagramアカウント(@bingocrew_official)からご確認ください。



キャンペーン注意事項:

・グランプリの発表は、Twitter/InstagramのDMでのご連絡を持って代えさせていただきますので、非公開アカウントやDMの設定によってはお送りできない場合がございます。あらかじめ設定をご確認ください。

・応募時の個人情報については応募者への連絡にのみ使用し、選考後は廃棄いたします。

・画像の合成や加工処理した写真は応募対象外となります。

・3.に関して、被写体として人物がいる場合、事前に本人(被写体)への承諾を得たうえで応募してください。



