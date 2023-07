[株式会社FOCUS]

まだ見ぬ一人に、フォーカスする。クリエイティブレーベル「FOCUS ONE RECORDS」(運営:株式会社FOCUS、本社:東京都台東区、代表取締役:中島健志)は、所属アーティスト「青いおおかみ / aoiookami」のYouTubeチャンネル登録者数10,000人突破記念イベントとして、2023年8月19日(土)に「Online Streaming LIVE "BLUE”」(以下、BLUE)を主催いたします。







■イベント概要

イベント名:【青いおおかみ】Online Streaming LIVE "BLUE”

主催:FOCUS ONE RECORDS

協力:YOKOHAMA STUDIO

日時:2023年8月19日(土) 19時から

開催方式:ツイキャスプレミアにてオンライン配信



■チケット情報

配信チケット 500円

・アーカイブ期間

2023/09/02(土) 23:59まで



詳細リンク : https://twitcasting.tv/c:aoiookami/shopcart/248638



■青いおおかみについて

SNSを中心として活動する歌い手。

TikTokにてカバー動画が反響を呼び注目を集める。



<関連リンク>

Twitter ▸ https://twitter.com/aoioioiaonaon

YouTube ▸ https://www.youtube.com/@aoioioiaonaon

TikTok ▸ https://www.tiktok.com/@aoioioiaonaon



■FOCUS ONE RECORDSについて

顔を出していても、出していなくてもSNSをはじめとして、ネットから有名になれる時代。歌うことが好き、歌うことを職業としたい。私たちはそんな想いを持つ一人一人にフォーカスして、共に大きなプロジェクトを創り上げていきたいと思っています。









*************************************************************

■会社概要

会社名:株式会社FOCUS

本社:〒110-0016 東京都台東区台東1-27-11 やわらぎビル2F

代表者:代表取締役 中島健志

事業内容

・音楽事務所「FOCUS ONE RECORDS」運営

・オンラインフェス運営

*************************************************************

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社FOCUS マネージメント事業部

電話番号:03-6823-2406

メールアドレス:info@focus-inc.tokyo

*************************************************************



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/16-10:46)