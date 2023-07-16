バーチャルライバープロジェクト「スターライトプロダクション」…
［株式会社バーチャルランド］
本オーディションの締切は、2023年8月11日(月)23:59（日本時間）まで
株式会社バーチャルランドは、本日2023年７月7日(日)より、バーチャルライバープロジェクト「スターライトプロダクション」を始動致します。
同時にプロジェクトに所属するライバーをオーディションにて募集開始。
本オーディションの締切は、2023年8月11日(月)23:59（日本時間）までとなっています。
本日2023年７月16日(日)より「スターライトプロダクション」第１回バーチャルライバーオーディション募集を開催！
本日2023年７月16日(日)より、配信プラットフォームを軸に活動するバーチャルライバープロジェト「スターライトプロダクション」所属タレントを、オーディション形式で募集致します。
オーディション概要
【応募条件】
・18歳以上の男女(高校生不可)
・継続的に努力できる人(今までに何か継続的に努力した経験がある人)
・週で10時間以上配信できる人
・面白いことが好きな人
・人気になりたいと思っている人（志が高く、向上心のある人）
【歓迎経験・スキル・マインド】
・配信経験者（YouTube、TikTok、Twitter、ニコニコ動画など、その他配信プラットフォームも可） ・話すのが好きな人 ・ライバーや配信者が好きな人 ・今までに何か特別な経験がある人
【選考フロー】
書類審査→一次選考→2次選考（最終選考）→合格
【オーディションHP・応募URL】
オーディションホームページ：https://virtual-land-corp.com/recruit/liver_audition/
応募フォーム：https://forms.gle/XEQLrQ3yKAZe3gjZ9
【募集期間】
募集受付期間：本日～2023年8月11日(月) 23:59 JST
※ご応募いただいてから1～3週間を目安に通過者にのみご連絡致します。
＜「スターライトプロダクション」とは＞
2023年より株式会社バーチャルランドが始めるバーチャルライバー育成＆マネジメントプロジェクト。
＜リンク一覧＞
オーディションHP：https://virtual-land-corp.com/recruit/liver_audition/
Twitter：https://twitter.com/dL2MZZyCiR31497
企業プレスリリース詳細へ （2023/07/16-12:46）
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