[一般社団法人Humming for PEACE]

「ヒロシマ」から世界へ。世界数十カ国の人々が”ハミング”(鼻歌)を通じてつながり「平和」のメッセージを届けます。



一般社団法人Humming for PEACE(千葉県いすみ市、代表:かくばりゆきえ)は、2023年10月10日(火)に、国連世界宇宙週間イベントとして公式に開催する「世界同時HUMMING DAY 2023」を、東広島芸術文化ホールくらら1206席大ホールでリアル・オンライン同時開催いたします。スペシャルゲストとしてハワイから来日して、アカペラ世界チャンピオングループWoman Of The Worldリーダー・Ayumi Uedaが出演決定!世界数十ヵ国から集まるオンライン参加者と、広島に集う1010人の参加者が共に、ハミングを通じて言語を超えてつながりあうことで、「平和」のメッセージを「ヒロシマ」から世界に発信します。









Humming for PEACE(R)について









イベントの魅力を4分間でご覧になれる動画です





Hummming for PEACE(R)は、”歌詞のない歌”を作曲し活動している歌手・かくばりゆきえを中心に、2020年に発足しました。



元国連職員としてアフリカに27年勤務していた萩原孝一氏や、コソボの国連職員である武田幸太郎氏など、国内外に名を馳せるメンバーが参画、総勢880人のチームに発展。2022年に一般社団法人化しました。



2020年には「日本で最も盛り上がったイベント」として国連アメリカ本部WSWAのホームページにも活動報告が掲載され、国連世界宇宙週間JAPAN AWARD 音楽部門・平和賞を受賞。2022年には、スウェーデンストックホルム現地のスウェーデン民族学博物館で開催された国連環境プログラム50周年式典「ストックホルム+50会議」のサイドイベントに選出(共催:UNEP(国連環境計画)・Globetree)。代表のかくばりゆきえが、日本人歌手として唯一、現地で出演をしました。









■公式ホームページ:

https://hummingforpeace.world

■公式YouTube:

https://www.youtube.com/c/HummingforPEACE

■公式Instagram:

https://www.instagram.com/hummingforpeace



世界同時ハミングデー2023<国連世界宇宙週間イベント>

■イベントページ

https://hummingforpeace.world/1010hummingday-project/

■主催者:代表理事/かくばりゆきえ(創始者・歌手ハミングシンガー)

■実行委員:理事/萩原孝一(元国連職員)/角張拓美/大岡忠雄

■制作:スペシャルアドバイザー/古市佳央(歌う講演家)

■協力:大山峻護(元格闘家)・桜華純子(ソウルコミュニケーター)

今回のイベント「国連WSWA公式イベント・世界同時HUMMING DAY 2023」について







「Humming for PEACE」は、毎年10月10日の「世界メンタルヘルスデー」に合わせて、2020年より開催してきました。言葉を使わない”ハミング”だからこそ、世界中の人たちと心を通わせることができます。また世界最大級の研究所であるスウェーデンのカロリンスカ研究所が研究成果を発表するなど、ハミングの健康効果も注目されています。世界数十カ国の人々がひとつに繋がり「心と身体の健康」を保ち、平和な気持ちを広げることを目指して、世界同時に”ハミング”(鼻歌)でつながりあう場をつくってきました。



4回目の開催となる今回は、ハイブリッド(リアル&オンライン)開催に初めて挑戦します。初のリアル開催は『広島』、サテライト会場は『東京』『宮城』『岩手』にもそれぞれ主催者が現れ、同時中継での開催が決定!



東京サテライト会場では、元格闘家大山峻護と講演家古市佳央が主催し100名の参加者が募り広島本会場の様子を中継しつつ同時開催のイベントが行われます。



宮城会場では、下増田児童センターの取り壊し前の壁に、世界同時ハミングをききながら、子供達とともに描いた平和の絵を描いていくライブペイントが行われ、広島会場では完成した絵を中継で放映予定です。



日本中が「世界同時ハミングデー」を祝う、同時開催のお祭りに発展し始めています。



スペシャルゲストとしてハワイから来日して、アカペラ世界チャンピオングループWoman Of The Worldリーダー・Ayumi Uedaが出演決定!



「ヒロシマ」から世界に対して、”ハミング”(鼻歌)を通じて、「人間は言語を超えて繋がることができる」という平和のメッセージを届けることを目指します。





海外から、期待のメッセージが続々と届いております。





代表・かくばりゆきえのコメント





「ハミングは、”言語”の壁を超えて、世界中の人たちが”心”でつながることができると信じています。世界中から立証データが出ているように、お金も薬も要らず、みんなで健康になれる行いだということを、強く世界に伝えたい。昨年、日本語しか話せない私が海外に呼ばれた時も、世界中の人と言葉ではなく心で通じあう事ができ、「ハミングの可能性」を強く感じる体験をしてきました。



今回のイベントは広島を中心に開催します。日本人にとって重要な場所であり、また私の父の出身地でもあります。『ヒロシマ』から、ハミングを通して、平和のメッセージを世界中に発信したいと思っています」





イベント概要







世界同時刻に歌い合うテーマソング「Humming for PEACE」



オリジナルテーマソングは、代表の歌手、かくばりゆきえと、アカペラ世界チャンピオングループリーダーのAyumi Uedaが共同作曲し、想いに賛同した広島を代表する60名のシンガー「HIROSHIMA PEACE CHOIR」がレコーディング協力して制作された歌詞のない「ハミング」だけで作られた曲。



テーマソングの他に、Amazing Graceも世界同時に歌い合います。



■日時:2023年10月10日(火) 17:30~19:30

■場所:東広島芸術文化ホールくらら・1206席大ホール(会場URL:http://kurara-hall.jp)

■主催:一般社団法人Humming for PEACE(代表理事:かくばりゆきえ)

■タイムスケジュール

16:00 開場(ロビーは16:00開場)

17:30 オープニング映像(5分)

17:35 かくばりゆきえによる歌唱

17:45 トーク(かくばりゆきえ / 萩原孝ー / 千葉祥子 / Ayumi Ueda)

18:10 アカペラ世界チャンピオンリーダー Ayumi Ueda・歌唱

18:20 サテライト会場との中継(日本・世界)

18:30 【テーマソング合同練習】

19:00【世界同時ハミング】Humming for PEACE合唱

19:15 トーク・サテライト開場中継・記念撮影

19:30 閉会

※予告なく変更になる場合がございます。

■参加:リアル会場観劇(有料)/オンライン(ZOOM参加・有料)(公式YouTube生配信視聴・無料)

※海外からのオンライン参加は無料(英語ページ/https://fb.me/e/1YWb6IkPH)

■料金:高校生以下無料(一般チケット3,000円/S席チケット5,000円/ZOOMオンライン1,010円)︎

■特記:アカペラ世界チャンピオングループリーダーシンガーがハワイから応援来日!

■意義:日本から世界に。ことばを越えてつながる平和のムーブメントを起こす事。

■内容:歌で世界とつながる平和のコンサート

(ことばを越えて世界20カ国とリアル&オンラインで地球をつなぐ参加型平和イベント)

・国際的なイベント

・言葉のないハミングに特化したコンサート

・オリジナル絵本朗読

・演劇

・世界同時に会場全員で歌い合う参加型

※平和を願い世界20カ国とつながって、ことばを越えて歌えるハミング(鼻歌)を世界同時にうたいあう参加形イベント︎



■後援

中国新聞社・山陽新聞社・広島テレビ



■参加申し込みURL

https://hummingforpeace.world/1010hummingday-project/



■イベントの魅力がわかる4分間動画

https://youtu.be/3iCZobu1Esc/









海外からのオンライン参加は無料です。

現在参加申し込みのある国一覧。

(🇦🇺オーストラリア)ブリスベン、サンシャインコースト、シドニー

(🇭🇺ハンガリー)バラトンボグラーリ

(🇧🇩バングラディシュ)ジャマルプール

(🇮🇳インド)デリー、チェンナイ(タミルナドゥ州)、ピリ・マンドリ

(🇳🇬ナイジェリア)カドゥナ州

(🇹🇼台北)

(🇯🇵日本)

(🇺🇸アメリカ)マサチューセッツ州ウォータータウン、ファウンテンバレー

(🇮🇩インドネシア)北ラブハン・バトゥ

(🇸🇪スウェーデン)ストックホルム※Makky

(🇵🇱ポーランド)ミハウォボ

(🇬🇧イギリス)イーストサセックス州・ポールゲート

(🇩🇪ドイツ)ミュンヘン

(🇮🇹イタリア)





今後の活動予定





■2023年9月26日(火)~10月3日(火)

代表かくばりゆきえが広島県に1週間滞在し、レンタカーを借りて広島で講話・歌唱出演・FM/RCCラジオ出演の旅を予定している。取材等はこの期間にも予定。

10月3日(火)朝6:00~7:00

東広島倫理法人会・講話



■2023年10月4日(水)

東京タワー・メインデッキ

国連PRIレセプション出演(主催:日本生命)



■2023年10月26日(木)18:30開演

紀尾井ホール

レーベンバッハ管弦楽団

指揮者・根本昌明コンサートにて出演



ご支援のお願い





このイベントは、日本のシンガーがチャレンジをして、世界中に平和のメッセージを音楽で伝えることを目指して企画されたプロジェクトです。現在はかくばりゆきえ一人の資金と世界中からあつまるアイディアで運営しています。技術協力・ご協賛・ご支援・仲間を募っています。







▼個人の方向け

お礼(返礼品:ネックレス・バッジなど)付きのご支援

ご支援はこちら ▶︎ https://hummingforpeace.world/piecegoods/



「Humming family members」月額1,010円~ご支援いただけます。

ご支援はこちら ▶︎ https://hummingforpeace.world/1010humming/#donation



▼法人様向け

法人様のご協賛も募集しております。

以下のURLよりお問い合わせください(ご協賛内容をご相談させていただきます)。

お問い合わせはこちら ▶ https://hummingforpeace.world/contact/



その他にもさまざまなご支援の形がございます。

皆様の温かいご支援をお待ちしております。

ご支援方法の一覧 ▶ https://hummingforpeace.world/yell/



▼ご取材のお願い

9月26日(火)~10月3日(火)の間、または本番前後(10月9日~10月11日)にて、ご取材いただきますようお願いいたします。

お問い合わせはこちらから受け付けております ▶︎ https://hummingforpeace.world/contact/



かくばりゆきえプロフィール







歌手・一般社団法人Humming for PEACE代表。



世界同時に 【 コトバの壁を越えてハミングで地球が一つになる平和活動 】Humming for PEACE(R)︎🧩を立ち上げ、毎年10/10に国連 WSWAイベント主催。”心も体も元気になれる” ハミングの楽しさを世界中に伝えている。イタリア語オペラ大会(第26回太陽カンツォーネイタリアーナ大会)でトロフィー受賞し5年前 O L から突然歌手に転身。



オリジナル曲は iTunes Store ニューエイジアルバム日本チャート1位を獲得(2022/2/22)。東京を拠点にミュージカル・クラッシックコンサート・舞台などに出演・日本全国/海外で活動中。代表を務める一般社団法人Humming for PEACEは、2022年にスウェーデン・ストックホルムで開催される国連環境プログラム50周年を祝した式典「Stockholm+50」サイドイベントへの招待参加、また紛争の爪痕が残るコソボ共和国でのコンサート開催の打診、2023年にノルウェーで開催されるカンファレンスイベントへの参加打診など、海外での活動が広がっている。



■公式ホームページ:https://yukiekakubari.jp

■公式Facebook:https://www.facebook.com/yukie.hummingpeace

■公式Instagram:https://www.instagram.com/yukie_hummingsinger

■公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/c/yukiekakubari



本イベントに関するお問い合わせ先





担当:角張 拓美

090-3536-1992

■メールアドレス:info@hummingforpeace.world

■お問い合わせフォーム:https://hummingforpeace.world/contact



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/17-11:46)