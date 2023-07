[W and P 株式会社]







W and P株式会社が日本総代理店をするイタリアのビューティブランドACCA KAPPA(アッカカッパ)は、イラストレーターSHOGO SEKINEとのコラボレーション企画を8月1日(火)よりスタートします。本キャンペーンは『PETコレクション』の発売を記念して実現しました。



PETコレクションの商品にちなんだワンちゃんのイラストに加えて、「Be Kind To Everything Lives Around You」~自分の身の回りにいるすべての生き物に優しくしよう~といったメッセージイラストを、ACCAKAPPAの代表的な「プロテクション ヘアブラシ」に刻印いたします。



また抽選で3名様に、ご自身の愛犬のイラストを関根さんに描いていただきブラシに刻印をするキャンペーンも実施いたします。



【コラボレーション概要】

刻印サービス期間:2023年8月1日(火)~8月31日(木)

刻印代金:¥1,100(税込)

刻印対象商品:プロテクション ヘアブラシ945,946,947

承り店舗:ACCAKAPPA東京ミッドタウン日比谷店およびオンラインストア



【抽選キャンペーン概要】

抽選期間:2023年8月1日(火)~8月13日(日)

応募条件:ACCAKAPPA公式インスタグラムアカウント(@accakappajapan)をフォロー&いいね、コメントを残していただいた方。

当選発表:2023年8月14日(月)インスタグラムDMに当選した方へ連絡いたします。

商品発送時期:10月上旬予定





PETコレクション





大切な愛犬にも、こだわりのヘアケアを。



アッカカッパが愛犬の被毛の健康と美しさのために研究開発した、デリケートなホワイトモスの香りが心地よいケアシャンプーと、イタリア産クルミ材を贅沢に使った、特別デザインの手造り両面ブラシ。







【PETコレクション商品ラインナップ】

・ホワイトモス デリケートシャンプー ¥7,480(税込)

・コートケア両面ブラシ ¥22,000(税込)







ACCA KAPPA(アッカカッパ)】について





ACCA KAPPA(アッカカッパ)は1869年イタリアのヴェネト州トレヴィーゾ市で創業。

「シンプルなデザイン」「高品質」「天然素材」、3つのポリシーを守りながら、優れた製品を世に送り続けてきました。

現在も、1904年に建てられた社屋を使い、4代目の社長のもと、150年前と変わらぬ理念を持ち続けています。







【問い合わせ先】

日本総代理店 W and P株式会社

〒150-0021

東京都渋谷区恵比寿西2-20-8 パーフェクトルーム1F

TEL:03-6416-9790

Mail: info@accakappa.jp



公式ACCA KAPPA(アッカカッパ)ホームページ&オンラインストア:https://www.accakappa.jp/

公式ACCA KAPPA(アッカカッパ) インスタグラム:ACCA KAPPA Japan(@accakappajapan) | Instagram



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/22-03:40)