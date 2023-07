[株式会社miminari]

7月21日から30日まで、表参道「Stella Gallery by Astar Network × TWIN PLANET」で自身最大規模の個展開催







イラストレーター あらいきりこが7月21日(金)から30日(日)まで、表参道「Stella Gallery by Astar Network × TWIN PLANET」で自身最大規模となる個展【MUSEUM】を開催します。



あらいきりこは東京出身のイラストレーター。

デザインフェスタやLOFTでのポップアップイベントなどに参加し、銀座蔦屋書店やVINYL東京での個展開催などを精力的に行っています。



おおかみや怪獣、おばけなどのオリジナルキャラクターを創作し、ダークな配色ながらも特徴的な色使いで、どこか温かみのある作品は、年齢や性別を問わず多くのファンを魅了しています。



今回のテーマは【MUSEUM】。全てこの個展のために描き下ろした原画の展示を初め、1対1体素体のソフビに色付けしたカスタムソフビの展示も予定されております。

【MUSEUM】というテーマにふさわしい、想像力を掻き立てられるような内容になっています。



代表的な作品である「おおかみくん」のソフビは国内外で人気が高く、毎回ほぼ完売で入手困難なものも多いのですが、今回の個展では既存のアイテムに加え、新商品のソフビも準備しており、ファンの間では期待が高まっています。



またメディコム・トイより販売されるVAGの新色や

http://www.medicomtoy.co.jp/list/18747

「おおかみくん」ぬいぐるみもオンラインと同時に販売開始となります。

https://gachadokoro.stores.jp/items/649cdf0a88afc10080cd3511



平日はあらいきりこによるライブペインティングも予定、繊細な筆使いを間近に見ることのできる特別なパフォーマンスです。



愛らしさの中にある物悲しさ、

落ち着きの中にあるファニーさ。

キャラクターの微妙な表情と、 ポップやかわいいという言葉だけでは括れない作品で、他にはない【MUSEUM】へ観る人全てを誘(いざな)います。



《あらいきりこコメント》

今回の個展は東京で開催する初めての大規模な個展です。

原画の展示を初め、ソフビは新色のおおかみくんソフビや過去販売した数多くのカラーも再販する予定です。



絵・立体・オリジナルグッズなど沢山の作品が並ぶ 【MUSEUM】のような楽しい空間にしたいと思っております。

皆さまのお越しを心よりお待ちしております。



《イベント特設サイト》

https://www.kirikoe.com/Info_MUSEUM



作家プロフィール

あらいきりこ





おおかみや怪獣、おばけなどのオリジナルキャラクターを創作するイラストレーター。

かわいすぎない、こわすぎないを目指して日々創作。

代表作は「おおかみくん」、「ニセおばけ」。



オフィシャルサイト

https://www.kirikoe.com



ギャラリー情報

会場:Stella Gallery by Astar Network × TWIN PLANET

住所:〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5丁目3-13 1F

開催時間:12:00 - 19:00 *期間中無休



