株式会社FOUR LINX(本社:東京都中野区、代表:高井 雄介、以下FOUR LINX)は、ビジネスの見た目とメッセージを強調するための鮮やかなネオン看板、チャネル文字制作サービス、おまかせ看板.comの提供を始めます。我々は設置からアフターサービスまで、すべてのプロセスをお客様に代わって行います。業界標準の価格から最大40%オフでこのサービスを提供し、ビジネスに最高の価値をもたらします。これは期間限定のプロモーションではなく、FOUR LINXが常に提供する価格とクオリティの保証です。見積もりは無料です。



詳細はこちら:https://www.omakasekanban.com/







◆ 価格とデザインの秘密

~ 制作・施工・設置・デザイン全て内製化をしてグローバル生産 ~





◆ これまでの実績

~ 施工累計1万件突破!事業提携による10年のノウハウ ~











◆ グローバル生産

~ 中国のハイテク機器にて7割を製造。残り3割を国内で検品と仕上げ ~



おまかせ看板.comは、中国の最新工場でオーダー頂いたサインを製作いたします。もはや中国の電子機器の製作技術ではトップクラス!この精度・価格は中国のチカラなくしてはあり得ません。他のチャンネルサイン業者ですとタイや韓国などで製造して低価格で提供していますが、クオリティが段違い!どこよりも美しく・繊細な・耐久性の高いチャンネルサインを低価格でご提供いたします!



※特に日本の工場ですと技術、設備が古いためデザインに制限があり、価格的にも割高になってしまう傾向がございます。



◆ 中抜きの排除

~ D to C 工場から直接お客様へ! 製造・デザイン・施工・取り付け全て一気通貫! ~



建築、内装、製造業でのあるあるとして、メーカー、設計、設置、内装とそれぞれが別会社の場合がほとんどです。またその会社間には15から20%の手数料がそれぞれ企業に流れます。私たちは、クオリティーや納期を変える事なく費用を抑えることが可能です。



◆ かつてにない速度、完全な信頼性

~ 人件費・輸送費トータルで圧倒的に安い!! ~



海外で製造していても人件費や輸送費が高ければ元も子もありません。同じチャンネルサインを低価格で製造している会社でも海外で製造しているところが多いですが、タイや韓国などがほとんど。その場合、人件費が安くても輸送費が、輸送費が安くても人件費が高いということになっているところがほとんどです。それでも、日本での製造するより安いのは確かです。



おまかせ看板.comは、中国でも人件費の安い地区での製造、かつ日本への輸出ルートが整った地区での製造をしているのでトータルでも断然安いんです!



ただ大型のもの(ビルの屋上などに設置するような看板)になると輸送費が大きく変わってくるので、その場合は国内製造をオススメします!



◆ 最短2週間納期



デザイン:国内と国外の共同デザインで制作を行います。3Dなど費用の高いものは海外で行います。言語は必要な業務は国内で行います。



看板制作:デザイン確定後、国外工場にて看板を制作します。デザインを性格に製造する最新機械を使用します。



貿易:配送は基本、空輸を使用し辺地の協力会社の元、最短ルートで発送します。国外検品は発送前に2度行われます。



検品と仕上げ:国内の工場で検品と仕上げを行います。設置工事がある場合は弊社で取り付けを行います。







◆ 視認性もお洒落も両立最新の3D技術でオーダー前に安心の確認オーダー後、無料で製作!!!

~ 制作事例:他社様価格30万円のこの看板が、40%OFFの18万円! ~



制作費込み



配送費込み



デザイン費込み







◆ お見積もりフォーム

https://onl.sc/ZUMh9UF



以上の新サービスおまかせ看板.comは、我々が培ってきた経験と専門知識を活かし、お客様に最適なLED看板広告ソリューションを提供するためのものです。お客様が選びやすい価格と、業界をリードする品質を組み合わせたこの新しいサービスにより、お客様のビジネスが更に強調されることを願っております。



◆ 会社概要



商号 : 株式会社FOUR LINX

本店 : 〒164-0012 東京都中野区本町 2-2-11 FLOOR AND WALLS 7階

代表者 : 高井 雄介

事業内容:

コンテナの制作及び販売



サイン看板の制作及び販売



インテリア用品、資材の制作及び販売



サウナの制作及び販売



イベント用資材の制作及び販売



前各号に附帯関連する一切の業務







