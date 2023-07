[株式会社Connec.t]

全国の地域のフードロスに繋がる果物や野菜をボタニカルにした新ブランド < KAMIKAWA@北海道、FUJI@静岡県の2商品を7月10日より販売を開始 >



株式会社Connec.t(本社:東京都渋谷区、代表取締役:小口潤、以下「当社」)は、本日より、日本中の地域素材を活用した社会課題解決型サステナブルジンを開発するプロジェクトチーム「NO NAME DISTILLERY(ノーネーム ディスティラリー)」を立ち上げ、地域のフードロスに繋がる果物や野菜をボタニカルにした国産のクラフトジンブランド “YORI(ヨリ)” をローンチ。

2023 年 7 月 10 日 (月) より、 KAMIKAWA@北海道、FUJI@静岡県の 2 商品を販売開始いたします。





























地域素材を活用した社会課題解決型サステナブルジン “YORI”





「地域のおいしさに、新しい息吹を。」をコンセプトに生まれた、国産サステナブルジンブランド。製品は、ブランドが定めるサステナブルジンのブランドルールに則り、レシピ開発~蒸留されます。蒸留は静岡県沼津市の沼津蒸留所(運営:株式会社FLAVOUR)と協力し実施しています。

































<YORIブランドルール>

国内の1地域に焦点を当ててコンセプトを立てる / 利活用されていない素材を必ず生まれ変わらせる /

素材は購入(もしくは委託)して地域経済循環を作る / 単発ではなくなるべく持続的に製造を続ける 等



“YORI” 開発の背景





当社は、「地域経営でふるさとを作る、増やす。」をミッションに掲げ、 2021 年より行政や地方自治体の皆さまと共に、地域事業開発、官民共創、観光プロモーション、特産品ブランド制作、ふるさと納税など、50地域以上と関わりながら「地域・企業・生活者を繋ぐことで、地域経済を循環させ持続可能なふるさとを経営する」事業を行っております。



全国の地域に直接出向き、役所の方や住民の皆さま、一次生産者の皆さまと話をする中で、「自分のふるさとには魅力がない」と誇りや愛着を持てない方々や、「大切に育てた野菜や果物が傷だけで出荷できず捨てられてしまう」という生産者の課題を目の当たりにしてきました。

そんな時に、国税庁主催の「日本産酒類の発展・振興を考えるビジネスコンテスト」を見つけ、地域課題である“フードロス/特産品の欠如”を、“新しい酒類へのアップサイクル”で解決する仕組みを検討。

「地域素材を活用した社会課題解決型サステナブルジン」として、優秀賞を獲得。その後、国税庁管轄の「新市場開拓支援事業費補助金 (フロンティア補助金)」にも採択され、本日のブランドローンチを迎えました。



“YORI” の市場性を裏付ける社会環境





・飢餓は SDGs でもテーマになるほど世界的に苦しむ人も多い課題

・日本では1年間に612万トン(東京ドーム5個分)の食品ロス

・日本の野菜で規格外品として出荷できないものは年間1963万トン

・その多くは使用使途がなく破棄されている

・最近は規格外品を個人向けに売るサービスなどが活発に

・特に規格外品を新しく加工し製品にする取り組みが注目される

・酒は市場が縮小し、ただの嗜好品としては頭打ち

・若者離れが進み、酒が持つ価値の再定義が必要な市場に

社会課題であるフードロスへのソリューションになる新しいジンブランド。

※数字は全てオープンデータより



“YORI” ブランドに込めた想い





”YORI”の由来は、生産者の思いが“撚り”合わさって作られた素材を、新しい形でアップサイクルし、全国の地域“拠り”届けたいという想いで命名されました。





































■YORI 公式ウェブサイト:https://yori-gin.com/



■代表の想いを綴ったnote:https://note.com/junoguchi0910/n/n79334b1d3c4e



“YORI” の今後の展望





“YORI”は持続可能なブランドを目指すために、既存地域では継続的な生産を、加えて新たに多くの地域に拡大を進めていく予定です。今後のYORIブランドにもぜひご注目ください。



7月下旬には、“YORI”として初出展するイベントも決定!

東京天王洲にて定期的に行われるキャナフェス。その中に今回新たに整備された“TENNOZ SAUNA BASE”に出展。2023年のクラフト餃子フェスで5万個以上の餃子を売り上げた“焼売酒場STAGE”とのサ飯コラボ!



株式会社Connec.t / NO NAME DISTILLERY 紹介





































お問い合わせ





株式会社Connec.t 代表取締役 兼 NO NAME DISTILLERY 主宰

小口 潤(おぐち じゅん)

Mail:jun.oguchi@connec-t.jp Tel :090-4461-7768



※上記連絡が付かない場合は、下記広報担当までご連絡ください。

NO NAME DISTILLERY 広報担当 瀧澤(たきざわ)

Mail: takizawa@cplatz.co.jp Tel :090-5978-4353



