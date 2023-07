[株式会社PHARMA PORT]

北海道札幌市にて調剤薬局事業を展開する株式会社PHARMA PORT(本社:北海道札幌市、代表取締役:淺石 大輝)は、この度ミューラル(壁画)アートを多角的に展開しているJAPAN AX PROJECT株式会社(本社:北海道札幌市、代表取締役社長:山田 真史)の企画協力のもと、地域活性化をテーマに、調剤薬局×アートの取り組みを新しくスタートします。







プロジェクト発足の背景





日本ではコンビニよりも数が多くなった調剤薬局ですが、患者様にとって病院の後に仕方なく行く場所、ただ薬を受け取る場所というだけでは、本当の意味で世の中に必要とされている業態とは言えません。調剤薬局としての責務を果たしつつ、もっと地域貢献に繋がる取り組みが出来ないか、地域の皆さんが求めていること、楽しめることを提供できないかと考えていた時に、アートで地方活性化を推進しているJAPAN AX PROJECT社の山田代表と意気投合し、今回のプロジェクトを企画するに至りました。



プロジェクトの概要





具体的にはミューラルアートやライブペイントといったイベントを調剤薬局の敷地内で定期開催し、地域の皆様が楽しめる行事として定着化させていく予定です。アートに触れる体験はお子様からご年配の方々まで楽しめるものであり、その体験価値の珍しさから誘客にも貢献できるため、地域イベントの主力になれる可能性を秘めています。また、調剤薬局とアートを掛け合わせる取り組みは日本でも少なく、調剤薬局が主体となって地域活性化を実現する代表的な取り組みとして、今後も発信していきたいと考えています。





※2023年6月に江別蔦屋書店で行われたアートイベントNorth Art Garageより

※「田村淳の大人の小学校」の秘密基地でった一般参加型のミューラル(壁画)制作より

「調剤薬局×アート」の第1弾イベントを開催!





第1弾イベントとして、株式会社PHARMA PORTが運営するひつじ薬局(北海道札幌市手稲区)にて、アートワークショップを開催します。北海道を拠点としているアーティスト「Natte」さんをゲストにお招きし、親子で楽しめる2種類のアートワークショップを開催します。



●日時

2023年8月5日(土)13時30分~16時00分

※時間について多少の前後はございます。

※雨天の際は8月19日(土)同時刻で行います。



●場所

ひつじ薬局手稲店 北海道札幌市手稲区稲穂2条7丁目4−1

※当日薬局の駐車場が使えないため、ご来場の際は公共機関をご利用ください



●アートワークショップコンテンツ

1.駐車場にチョークで迷路を描いてみよう

2.タペストリーにアーティストと一緒に木を描こう

※その他、キッチンカーや野菜の直売も行う予定です。



●アーティスト

Natte(ナッテ)さん



北海道出身。ドイツのバウハウスをモデルにしたSapporo School Of the Artsで五年間、基礎造形・芸術概論・グラフィックデザイン・建築設計を学び、その後個人事業主として独立。北海道を拠点とし、壁画制作やアートワークショップなど多岐に渡って活動。楽しくワクワクするプロセスを探しながら、自然と人、コトがあたたかく繋がることを念頭に制作活動をしている。



今後の取組みについて





ひつじ薬局でのアートワークショップを定期的に開催予定。また、株式会社PHARMA PORTが今後展開していく店舗でも同様のイベントを開催し、それぞれの店舗の壁面にもミューラル(壁画)アートを描いていきます。



株式会社PHARMA PORT





2023年より北海道札幌市にて調剤薬局事業を展開するスタートアップです。「調剤薬局の在り方を変える」をテーマに、質の高い医療サービスの提供を軸として、地域活性イベントや業態MIX、他業種とのコラボ等、様々な取り組みを実践しています。



●概要

・代表者:淺石 大輝

・設 立:2023年3月

・事業内容:調剤薬局運営



JAPAN AX PROJECT株式会社( https://www.axpjt.com/)





「アートは、人生を豊かにする。」 というビジョンのもと、2022年に立ち上がったアート事業のスタートアップです。ミューラル(壁画)アートをオフィスや住宅、地域や商業施設、また地域活性など様々なシーンの価値に落とし込む企画力をコアコンピタンスとして、DXと対となるAX(アーティスティック・トランスフォーメーション)を普及、提供、ミューラルアートを企画から制作ディレクションまでをワンストップで行っています。



●概要

・代表者:山田 真史

・設 立:2022年9月

・事業内容:アート事業 企画コンサル業



