[LaboMe(R)]

女性が自分らしい心とからだで生きるためのセルフケアをサポートする、サブスクリプション形式のプロダクト&コミュニティサービス ~ 7月10日(月)より会員募集スタート ~



味の素株式会社(社長:藤江 太郎 本社:東京都中央区)は、2023年8月1日(火)より女性のセルフケアのためのプロダクト&コミュニティサービス「LaboMe(R)」(ラボミー)の提供を開始します。またそれに先立って、本日より会員募集をスタートします。







「LaboMe(R)」は、女性が自分らしい心とからだで生きるためのセルフケアをサポートする、サブスクリプション形式のプロダクト&コミュニティサービスです。毎月設定したテーマに沿って、「LaboMe(R)」研究員 (当社研究所所属の従業員)が様々なジャンルから厳選したセルフケアプロダクトを会員の皆様にお届けする他、コミュニティでセルフケア情報を共有・交換していただくことができます。同コミュニティでは、女性の心とからだに関する情報(医師などの専門家の監修による記事や最新研究に関する記事など)の提供も行います。また会員の皆様にご参加いただけるイベントの実施も予定しています。



なお「LaboMe(R)」は、当社が従業員から事業アイディアを広く募集し、社内起業家候補を公募する新規事業創出プログラム「A-STARTERS※」の事業化第1号案件となります。

※新規事業創出を目的とした当社の社内起業家公募プログラム



https://labo-me.jp?utm_source=pr&utm_medium=pressrelease&utm_id=pr



▲QRコード







“Selfcare for Selflove”をビジョンに掲げ、自分らしい心とからだで生きるためのセルフケアの探索・共有をかなえるプロダクト&コミュニティサービスです。「LaboMe(R)」が考える6つの切り口、食~EatWell~、休息~MeTime~、美容~BeautyMe~、運動~BodyFlow~、温める~Warm~、つながり~ForUs~をテーマに厳選したセルフケアプロダクトが毎月届き、コミュニティでセルフケア情報を共有・交換することができます。





<「LaboMe(R)」でできること>









■「LaboMe(R)」プロジェクトリーダー 橋 麻依子 コメント

自身がPMS(月経前症候群)に10年以上悩んでおり、信頼できる情報や自分に合うセルフケアを見つけることの難しさを感じていました。親友にも同様の悩みがあると知ったことをきっかけに、心とからだのゆらぎと共に生きる全ての人のWell-beingに貢献したいという想いから、プロダクトとコミュニティがセットになり、セルフケアの実践・情報・つながりを得られる新しいサービス「LaboMe(R)」を発案しました。

2020年に「A-STARTERS」プログラムの社内公募に2名のチームで応募し、133のテーマより採択されました。

応募した当初は女性特有のゆらぎの「解決」を目指すことをコンセプトにしていましたが、PMSに悩む女性への多数のアンケートや、対面、オンラインを駆使してのインタビュー、自身で行った様々なプロダクトの開発やトライアルを通じてサービスを改善し、“ゆらぎのある心とからだと「共に」自分らしく生きる=Well-beingのためのプロダクト&コミュニティサービス”へとコンセプトを変遷させ、このたびようやくローンチできることになりました。女性特有のゆらぎに悩み、苦しい試行錯誤や我慢をしている方、どんなときも自分らしくありたい方に、セルフケアを実践するヒントや情報・つながりを得られる「LaboMe(R)」をご活用いただきたいです。







■「LaboMe(R)」研究員紹介

水柿 亜実(管理栄養士)

主にスポーツ領域の栄養研究に従事しており、食や栄養の知見が強み。管理栄養士の資格を活かし、トップアスリートの献立作成経験もあり。







小林 琴乃(理学療法士)

学生時代は理学療法を専攻し、運動や筋肉、ストレッチについて研究。整形外科で変形性 関節症やヘルニア、脳卒中などの患者様に対するリハビリを担当した経験もある。現在は 栄養研究や健康食品開発に従事。





■2023年8月のセルフケアテーマ&プロダクト



食~EatWell~をテーマに、株式会社ベジモによる、植物療法士が監修した100種類のブレンドハーブティーを展開する「HERB ARE YOU?」ブランドのハーブティーのうち「LaboMe(R)」研究員が厳選した3種類をお届けします。

HERB ARE YOU?は、「お野菜以上、お薬未満」をコンセプトに、ハーブティーを日々の暮らしに取り入れ、毎日の生活を心地よくサポートすることを提案、出来るかぎり有機/オーガニックの原料を使用し、一部自社農園で自然栽培したハーブも使用しています。

プロダクト内容

HERB ARE YOU?ハーブティー3種セット(各3g×5bags)

・312 LaboMe Blend・・・「LaboMe(R)」のためのオリジナル「フルーツ」ブレンド

・310 KEEP YOUR PACE Ladies mantle・・・ゆらぎやすい体をサポートするハーブのブレンド

・302 DAIJYOBU HERBAL・・・女性の繊細なリズムに寄り添う、ハーバルグリーンな風味のブレンド





■「LaboMe(R)」概要

名称:「LaboMe(R)」

URL:https://labo-me.jp?utm_source=pr&utm_medium=pressrelease&utm_id=pr



▲QRコード

提供開始日:2023年8月1日(火)

申込開始日:2023年7月10日(月)

特長:毎月のセルフケアテーマに沿ったプロダクトが届き、セルフケアの情報・つながりが得られる

コミュニティを利用することができる。

料金:月額2,980円(税込)

申込方法:URLより会員登録してお申込みください。

※2023年8月31日(木)までのお申し込みで初月料金が無料となります。





■「A-STARTERS」について

当社がさらなる成長・発展を目指すため、従業員から事業アイディアを広く募集し、社内起業家候補を公募するプログラム。ビジネスコンテスト通過者は、当社に在籍しながら起業化を推進。自由なビジネスアイディアや日頃の顧客起点の問題意識を元に、新たな価値提供機会を創出し、新事業として育て上げていく。2020年から始まっており、2023年が第4期。

詳細:https://story.ajinomoto.co.jp/report/081.html



