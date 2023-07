[株式会社ホッタ]

2023年7月5日(水)~7月18日(火) 伊勢丹新宿店 本館1階 プロモーションスペース





チューダーの期間限定ショップ「TUDOR SATELLITE STORE(チューダー サテライトストア)」が、伊勢丹新宿店 本館1階 プロモーションスペースにて、7月5日(水)~7月18日(火)にオープンいたします。スイス・ジュネーブで発表された2023年新作を含む、ブランドを象徴するモデルをラインナップする特別な空間で、世界中の勇敢な冒険家やプロフェッショナルたちに選ばれてきたチューダーの最新コレクションをお楽しみいただけます。



さらに、7月12日(水)には、チューダーがオフィシャルタイムキーパーを務めるラグビーワールドカップ2023フランス大会を今秋に控え、日本代表チームとの親善試合のためにニュージーランドから来日するAll Blacks XV(オールブラックス・フィフティーン)の選手4名が、「チューダー サテライトストア」に登場します。メンバーと写真撮影ができるフォトセッションなど、心躍る時間をお届けいたします。

チューダーの#BornToDare(挑戦者の精神)のブランド哲学を共有するグローバルアンバサダーであるオールブラックスメンバーと触れ合えるこの機会に、多くの方々のご来場をお待ちしております。







※イベント当日に来場するメンバーとは異なります。



■TUDOR SATELLITE STORE

開催期間:7月5日(水)~7月18日(火)

開催場所:伊勢丹新宿店 本館1階 プロモーションスペース



■オールブラックス・フィフティーンメンバー来店イベント

開催日時:7月12日(水) 午後3時~4時

開催場所:伊勢丹新宿店 本館1階 プロモーションスペース

※イベント詳細については店頭までお問い合わせください。

※混雑状況に応じて入場を制限させていただく場合がございます。



お問い合わせ

伊勢丹新宿店 本館5階 ウォッチ/チューダー

電話03-3352-1111 大代表





TUDOR AND THE ALL BLACKS ARE #BORNTODARE

力強く、賢く、妥協なきラグビーという競技は、チューダーの気高く屈強な哲学と通じている。チューダーが掲げる#BornToDareの精神は、陸海空ときには氷上でチューダーの腕時計を身に着け、たぐいまれなる偉業を成し遂げてきた挑戦者たちの物語そのもの。そこには、極限の環境に耐え、挑戦し続ける人々のために腕時計を作った創立者ハンス・ウイルスドルフの想いが宿っている。それは今日に至るまで脈々と受け継がれる、チューダーの腕時計づくりにおける変革者としての証明といえる。#BornToDareの精神はなるべくして変革者となったアンバサダーたちにより体現され、オールブラックス、そしてオールブラックス・フィフティーンのプレーヤーたちもその一人である。



ABOUT TUDOR

チューダーは、数々の受賞歴のあるスイス製ウォッチブランドで、洗練されたスタイル、確かな信頼性、そして価格を超える独自の価値を備えた機械式時計を提供する。チューダーの起源は1926年にまで遡り、この年ロレックスの創立者ハンス・ウイルスドルフの代理で、スイスの腕時計メーカーが「チューダー(The Tudor)」を初めて登録。1946年、彼は品質に対する伝統的なロレックスの哲学を重んじながらも、より手の届きやすい価格の時計を製造するモントル チューダー SAを公式に設立する。チューダーの腕時計はその歴史において、最も果敢に活動する冒険家や熟練のプロフェッショナルたちに選ばれてきた。ブラックベイ、ぺラゴス、1926、チューダー ロイヤルといった象徴的なモデルをラインナップし、チューダーは2015年より、多機能で優れた性能を備えた機械式のマニュファクチュール キャリバーも提案している。



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/08-13:40)