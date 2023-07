[Articious株式会社 ]

7月7日、ノミネート全部門31組が参加したイタリア・カプリ島のエリート・アワード授賞式にて



Articious 株式会社 RON DESIGN一級建築士事務所(本社:東京都大田区、代表:尾越竜子)は、弊社がデザイン・設計監修を手がけた「館山の家」が、世界で読まれている英国のインテリア雑誌『design et al』が主催する「デザイン・エト・アル・エリート・アワード」エリート・ラグジュアリー・レジデンス部門において、日本初の最優秀賞を受賞したことをお知らせいたします。





昨年9月、ロンドンで開催された「インターナショナル・デザイン&アーキテクチャー・アワード 2022」ラグジュアリー・レジデンス・アジアパシフィック部門において優勝した当作はその後、『design et al』創刊200号を記念して創設された「デザイン・エト・アル・エリート・アワード」に選抜されました。



この「エリート・アワード」は、『design et al』が主催する3つのデザインアワードの受賞者の上位者に授与されるものです。RON DESIGNの「館山の家」は、「エリート・ホスピタリティ・デザイン」「エリート・ヨット・デザイン」「エリート・ラグジュアリー・レジデンス」「エリート・インテリア・デザイン・スキーム」「エリート・インテリア・スペース」「エリート・レジデンシャル・プロジェクト」「エリート・レジデンシャル・プロパティ」の7部門からなる31名のファイナリストに選出され、「エリート・ラグジュアリー・レジデンス」部門の世界代表4組の1組として、7月7日(金)にイタリア・カプリ島で開催された授賞式に参加しました。



「デザイン・エト・アル・エリート・アワード」について デザイン・エト・アル社 より



この賞の受賞者は、世界をリードするデザイナーのエリートたちであり、今回の授賞式は、世界各地から集まった世界有数の住宅およびホスピタリティ・デザイナーや建築家のみが参加できる、招待制のイベントです。私たちは、今回の「デザイン・エト・アル・エリート・アワード」において、主催する3つのアワード「インターナショナル・デザイン&アーキテクチャー・アワード」、「インターナショナル・ホテル&プロパティ・アワード」、「インターナショナル・ヨット&アヴィエイション・アワード」からそれぞれ受賞プロジェクトを選び、ヨット、自家用飛行機、ホテルデザイン、住宅デザイン&建築の一流デザイナーとともに、少数の企業を招待しました。彼らは、私たちが厳選した、世界レベルで業界で最も尊敬される実力ある人々のグループです。



Articious株式会社 RON DESIGN 一級建築士事務所代表取締役

インテリア・アーキテクト 尾越竜子 コメント



2015年に英国インテリアデザイン協会の正会員になってから、イギリスを代表するdesign et al 社が主催する、ヨーロッパ最大級の「インターナショナル・デザイン&アーキテクチャー・アワード」に入賞することを、まずは目標にしていました。2018年「田浦の週末住宅」で入賞、2022年「館山の家」で部門優勝し、その優勝者の中から、弊社を「エリート・アワード」のファイナリストに選出していただいたことに、心から感謝申し上げます。応援してくださった皆様と、弊社FF & Eデザイナーの廣島弘美さんにも感謝します。世界で活躍している素晴らしい同業者と一緒に、カプリ島での授賞式を楽しみたいと思います。



「インターナショナル・デザイン&アーキテクチャー・アワード」とは



「インターナショナル・デザイン&アーキテクチャー・アワード」は、英国を代表するインテリア・デザイン誌『design et al』が主催するアワードです。優れたデザインを賞賛し、才能を認め、機会を創出し、インスピレーションを提供することを目的として2009年に創設。住宅建築、インテリアデザイン、プロダクトデザインなど、さまざまな部門賞があり、世界中の応募作品から、各部門の最終選考に残れるのは16プロジェクトのみです。最終選考に残った作品はオンラインで発表され、投票には業界関係者だけでなく、『design et al』の読者、クライアント、顧客も参加できます。



「インターナショナル・デザイン&アーキテクチャー・アワード」では、審査員による審査を行わず「5、6人の業界専門家による審査員チームではなく、何千人もの業界専門家が参加し、世界中のインテリアを愛する人々が参加できる方法」を打ち出しています。この投票システムのユニークな点は、自分のプロジェクトだけでなく、すべての部門に投票しなければならないことです。これにより、最終選考に残ったすべてのプロジェクトが、国際的な業界専門家からの宣伝効果を得られる、というメリットがあります。



各部門の受賞作品については、以下のページをご覧ください。



インターナショナル・デザイン&アーキテクチャー・アワード2022

https://www.thedesignawards.co.uk/design-architecture-winners-2022/

デザイン・エト・アル・エリート・アワード2023

https://www.thedesignawards.co.uk/elite-awards-entrants-2023/



Articious株式会社/RON DESIGNについて



Articious=Art+Precious

RON DESIGNは、唯一無二のアーティスティックな空間を創り出す

Articious株式会社の住まいとインテリアデザインのブランドです。

知的な喜びを授けてくれる極上の空間に身を置く贅沢な楽しみと

ラグジュアリーホテルで過ごすような毎日を叶えます。



代表プロフィール

尾越竜子 Ryoko Ogoshi

インテリア・アーキテクト

大学卒業後、株式会社大林組 東京本社 設計本部設計課で7年間、オフィス、集合住宅、商業施設、学校、別荘などの設計から工事監理まで携わる。退職後愛媛県に移住し、子育て期間を経て地元の設計事務所に勤務。2014年独立し、建築インテリアデザイン事務所 「Ron Design Office」を創業。2015年、建築インテリアの真髄を学び、研鑽を積むため英国へ渡る。インテリアデザインの英国政府機関認定学位を取得し帰国、翌年、京都造形芸術大学(現・京都芸術大学)大学院芸術研究科(通信教育)芸術環境専攻を修了。2018年「RON DESIGN」に改称し、アート部門「Galerie Articious」を創設。以降、日本ではまだ数少ないインテリア・アーキテクトとして、グローバルなセンスと日本の伝統美を融合させたドラマチックでラグジュアリーな邸宅を手がける中で、デザインに対する意識の高いハイエンドな顧客からの評判を着実に集める。世界的なインテリア賞をはじめとする数々のアワード受賞でもその実力を証明している。2023年法人化し、Articious 株式会社を設立、東京にオフィスを移転。



