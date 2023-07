[株式会社zerotwoTHREE]

フラワーデザイナー・梶谷 奈允子が代表を務めるアトリエ・zero two THREE(ゼロ トゥー スリー)は、この度オンラインショップをリニューアルし、7月はオリジナルブーケ「Sunflower Bouquet」および、アレンジメント「Sunflower Arrangement」「Anthurium Arrangement」を販売します。





夏に輝きとパワーを与える太陽の花、ひまわりのブーケとアレンジメント





zero two THREEでは毎月、季節の花を使い、日常に寄り添ったオリジナルブーケとアレンジメントをオンラインショップにて販売しています。7月は「ひまわり」。

ひまわりの英名は「Sun Flower」太陽の花という意味。太陽の動きに応じて、ひまわり自身もその向きを変えると言われていることから由来しています。花の中でも「私を見て」と主張しているよう。その姿にたくさんの人々が魅了され、絵画のモチーフや国の象徴にもなっています。

そんなひまわりをメインにあしらった、パワーを貰えるような花束とアレンジメントです。ANNIVERSARYを迎えるあの方のエールとして、生き生きと光り輝く邸内の太陽として、7月はSunflower Bouquet/Arrangementをお届けします。



■Sunflower Bouquet

M:¥ 20,000 (税込)、S:¥ 10,000 (税込)

※配送の場合、夏期は品質保持のためエリアを限定しています。詳細は商品URLにてご確認ください。

<商品URL>

https://003ztt.official.ec/items/76127760

https://003ztt.official.ec/items/76132047





■Sunflower Arrangement

¥ 50,000 (税込)

※配送の場合、夏期は品質保持のためエリアを限定しています。詳細は商品URLにてご確認ください。

<商品URL>

https://003ztt.official.ec/items/76129210



■7月14日は「ひまわりの日」太陽の花を、大切な人へのギフトに



1977年7月14日、日本初の気象衛星「ひまわり1号」が打ち上げられたことにちなんで制定。

多くの芸術家にも愛された夏の象徴、太陽の花。男女問わず、夏のギフトとしてもおすすめです。



Photo: 宮濱祐美子





涼しさのある彩り、アンスリウムのアレンジメント





ギリシャ語で花を意味する「anthosaura(アンサス)」と尾を意味する「oura(オウラ)」が組み合わさり、「アンスリウム」と呼ばれるようになりました。

アンスリウムの花びらのように見える部分は、「仏炎苞(ぶつえんほう)」と言い、葉が色付いたものです。

爽やかで涼しげな印象のアンスリウムは、絵の具のパレットのようにさまざまな色合いが存在します。暑い夏でも長持ちする、そんなアンスリウムを使用したアレンジメントです。

涼しさのある彩りを、大切なあの方に、ご家族に。7月は、Anthurium Arrangement をお届けいたします。





■Anthurium Arrangement

M:¥ 20,000 (税込)、S:¥ 10,000 (税込)

※配送の場合、夏期は品質保持のためエリアを限定しています。詳細は商品URLにてご確認ください。

<商品URL>

https://003ztt.official.ec/items/76165192

https://003ztt.official.ec/items/76165203







7月28日(金)・29日(木)・30日(日)、世田谷区深沢のアトリエにてフラワーショップを開催







築45年の一軒家を改装して生まれた、世田谷区深沢のアトリエ。

元々あった構造を大切にしながら、日差しの方向で植物がどう美しく見えるかを考え尽くして空間と照明を計画。自然と調和し、四季を感じる空間が誕生しました。不定期にてショップも開催しており、7月は28日(金)・29日(土)・30日(日)を予定しています。

詳細はSNSにて告知いたします。



■Atelier

〒158-0081 東京都世田谷区深沢1-41-11

TEL 03-6432-1636

フラワーショップは7月28日(金)・29日(土)・30日(日)

OPEN 12:00 - CLOSE 17:00



■アトリエのリノベーション:梶谷建築設計事務所(一級建築士・梶谷 圭亮)



機能性や耐久性はもとより、木・土・鉄といった奇をてらわない素材の魅力を日本古来の職人技術によって引き出し、時間の経過によって変化していくもので仕上げ、時の流れのなかでその建築がより美しくなることを目指している。https://kkaa.jp/

Instagram:https://www.instagram.com/kajitani.aa



ABOUT:zero two THREE





<CONCEPT> 花のすべてを美しく



花の香りで、ふと気持ちが軽くなったり

花を見て幸せな気持ちになる瞬間

頭で考えるよりも先に、心と体は植物を求めています

花の香りやその姿が、いつかの思い出を思い起こす

植物の力の無限さを感じます

そんな植物を、より美しくデザインして人の心に残したい

より多くの人たちに、花を好きになってもらい

花の可能性で、豊かな気持ちに触れてほしい

それが私たち zero two THREE の使命です



<Flower Designer / President> 梶谷 奈允子



ダイナミックさと繊細さをあわせもち、花の奥深い可能性を引き出す、独創的なフラワーデザインが特徴。花の姿を最大限に生かすことができるように、植物の根源と向かい合いながら日々奮闘している。

花の本質を知るためにフラワーハンターのもとで修行しながら、フラワーデザイナーのアシスタントとして切磋琢磨、フラワーディスプレイ、舞台装飾、イベントフラワーデコレーションに携わり、フラワー専門学校の講師も務める。

日本最大手のウェディングプロデュース会社、株式会社テイクアンドギヴ・ニーズにて、フラワーデザイン部門を立ち上げ、同部門の統括部長および、トップウェディングデザイナーを率いるオートクチュールデザインのフラワーデザイナーに就任。

国内外の著名人のウェディングを担当するとともに、台湾・上海の海外ローカルウェディング事業にも携わる。

2016年に独立し、zero two THREEを設立。

ハイブランドのイベントのフラワーデコレーション、ウェディング会社のフラワーデザイン構築、CM・広告のフラワーデザインを数多く手がけるほか、フォーシーズンズホテル東京大手町および同ホテル京都の装花の全てを担当。

著書に「美しい押し花図鑑」。Instagram:https://www.instagram.com/nami003ztt/









・zero two THREE

https://003ztt.com/

Instagram:https://www.instagram.com/zerotwothree.003/

Office/Atelier:〒158-0081 東京都世田谷区深沢1-41-11

TEL 03-6432-1636 MAIL info@003ztt.com

・zero two THREE Four Seasons Hotel Tokyo at Otemachi

〒100-0004 東京都千代田区大手町 1-2-1

・zero two THREE Four Seasons Hotel Kyoto

〒605-0932 京都府京都市東山区妙法院前側町445-3



