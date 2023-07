[合同会社エスエスエス]

毎月第三木曜日に海鮮おにぎりを無料配布!?



コレジムが掲げる「10年先の健康と幸せの為に」と言う理念の中には、人々がより充実した生活を送り、長期的な健康と幸福を追求すると言う指針です。

この輪が家族や社会にも広がり、地域皆様の健康や幸福にも繋げていく活動を行っております。





浜松市を拠点とする24時間ジム【This is Gym コレジム】が、浜松市の地域活性化を目的とした新たな企画を発表!!







コレジムが開催するチートデイとは、いつもジムで頑張ってトレーニングしている会員の皆さんに、この日だけは思いっきり食事を楽しんでいただくための日です。

ジムでの努力と健康への意識を称えながら、食の楽しみを存分に味わっていただきたいという想いが込められています。





6月第一回のチートデイにて、会員さまとの記念写真



念願の第一回からコラボ企画を行い、浜松一人気のお魚屋さん【サンフィッシュ木野】の海鮮おにぎりなどを無料で提供することで、トレーニングにおける努力と成果を称える一環となりました!









パーソナルトレーニングを当日実践された会員であれば、

毎月第三木曜日に【サンフィッシュ木野】の海鮮おにぎりを受け取ることができます!















パーソナルトレーニングを実践されていない会員の皆さまにも、

お弁当やお惣菜、和菓子や洋菓子などが用意されていますので、

会員の皆さまが楽しめる企画になっております!

この取り組みは、会員の健康への取り組みをさらに促進し、浜松市の健康志向を高めることも目指しています。







【This is Gym コレジム】の代表である新貝社長は、『私たちは常に会員様の10年先の健康と幸せを追求することを使命としています。このチートデイ企画を通じて、会員様がより充実したトレーニングと食事を楽しめるようになることを願っています』と述べています。



<新貝篤司プロフィール>

静岡県浜松市出身 40歳(1983年6月28日生まれ)

浜松市で8店舗の有人・無人24時間ジムを本部として運営。

2022年8月からFC加盟募集を開始して現在は4店舗目でさらに増店中。

YouTubeやInstagramも積極的に発信していて、24時間ジムの企業秘密や人間味を曝け出している!



コレジムが開催するチートデイのメリットに着目してみました。







チートデイを行うビジョンとしては、



日々トレーニングを頑張っているお客様に喜んでもらいたい、栄養をしっかり取ってほしい



これを機に運動をしてくれる人を増やしていきたい、運動するきっかけになってほしい



地域密着、浜松の飲食店とコラボすることで浜松を盛り上げていきたい







健康志向の高まりやライフスタイルの変化により、フィットネスやウェルネス業界は成長を続けています。







【This is Gym コレジム】が地域で注目を浴び、人々が健康への意識を高めるきっかけとなれば、地域経済の活性化や雇用創出にもつながることでしょう。



■会社概要





This is Gym コレジム

https://coregym.jp/







