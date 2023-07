[株式会社00AI]

分散されたリソースにより、自律的に進化するAIを開発する株式会社00AI(読み方:ダブルオーエーアイ、本社:東京都港区、以下「00AI」)は、Microsoft Corporation(本社:米国ワシントン州、以下「マイクロソフト社」)が提供するスタートアップ企業支援プログラム「Microsoft for Startups Founders Hub」に採択されたことをお知らせいたします。







Microsoft for Startupsとは





マイクロソフト社が世界140カ国以上に展開するスタートアップ向けの支援プログラムです。このプログラムは、革新的な技術やサービスを開発・提供をしているスタートアップ企業の成長促進を目的とし、採択されたスタートアップ企業は、AzureやOpenAIをはじめとするテクノロジーへのアクセスが可能となり、さらにマイクロソフト社のパートナーネットワークを活用した、事業拡大に適した専用のリソースが提供されます。

00AIが開発するAI





00AIはDAOによる民主的なAIの開発に取り組んでいます。

DAO(分散型自律組織)とは、中央集権的な管理者を必要とせず、ブロックチェーンを基盤にして、社会に分散された人々が協力しながら管理・運営をおこなう組織のことです。

中央集権的に運営されるAIには、管理者に巨大な利益やビッグデータを独占されてしまう可能性があります。また、学習データに偏りがあれば、偏見や差別的な振る舞いや、倫理的に問題のある出力をするAIができてしまう恐れもあります。

00AIは、社会に分散されたDAOメンバーで民主的にAIの管理・運営をすることで、AIのこれらの問題を解消し、透明性・公平性のあるAIを目指します。

なおDAOはブロックチェーンを基盤とするので、サイバー攻撃やフェイク技術によるデータの改ざんを防止できるというメリットもあります。



00AIのAIの特長





1.インセンティブ設計

AIの構築・品質向上に貢献したDAOメンバーには、報酬が分配されます。

例えば、学習データの提供行為や、AIの出力に対する添削行為が該当します。

貢献度に応じてインセンティブを付与することで、質の高い学習データや添削データを収集することができます。



2.自律的な進化

適切なインセンティブ設計により、学習・添削データの収集とAIの学習・再学習のサイクルをドライブさせることで、AIを自律的に進化させていきます。

DAOメンバーによる添削行為を促すことで、時間的鮮度の高い情報や、暗黙知(クローズドデータ)を効率よく学習させることができます。



3.投票システム

DAOメンバーから提供された学習データや添削データをDAOメンバーの投票により評価します。評価の高いデータ提供者により多くの報酬を分配することで、高品質なデータの収集を可能にします。

また、評価結果に応じてAIに学習させるデータの選別や重み付けを変えることで、効率よく高品質なAIの構築を実現します。DAOメンバーによる評価結果がAIに反映されていくため、DAOメンバー全体の意見を反映した民主的なAIをつくることができます。



具体的な活用案(例)





プロジェクト名:「AI証券アナリスト育成DAO」



1.財務データ、時事ニュース、分析手法等のデータを学習したLLM(Large Language Models)ベースのAIにDAOメンバーが投資に関する質問をする。AIの回答に対して、DAOメンバーが、みんなで自由に添削をする。



2.DAOメンバーが、質問や添削内容に対し、みんなで自由に評価をする。評価の高い質問や添削に対し、インセンティブを付与する。



3.評価の高い質問や添削内容をAIに再学習させることで、AIが証券アナリストとして自律的に進化する。



今後の展開について





00AIは、Microsoft for Startupsへの採択を受け、マイクロソフト社との連携を強化し、Azure、OpenAIを活用してAIの開発を加速させます。上記「AI証券アナリスト」のように専門領域に特化したAIを業界ごとにDAOで管理・運営していきたいと考えています。「AI医師」「AI弁護士」「AIカウンセラー」「AI占い師」…あらゆるジャンルのAIをDAOによってプロフェッショナルに育成することができます。AIの開発には各業界ごとのナレッジが必要となるため、各業界との連携を深め、「AI×DAO」の社会実装を進めてまいります。

代表について





代表の吉田学は、2010年、早稲田大学大学院 創造理工学研究科 修了後、NTT研究所、アクセンチュアのAI研究者となる。AIによる人の感情推定や行動変容に関する研究、事業収益への貢献の実績が認められ、NTT研究所、学術会、NTTドコモ、アクセンチュアにてAI技術に関する表彰を9回受賞してきました。また、AIに関する特許について国内外で30件以上の出願・取得実績があります。



会社概要





会社名:株式会社00AI(ダブルオーエーアイ)|00AI Co., Ltd.

代表者:吉田学

所在地:東京都港区六本木3-8

設立:2023年4月

