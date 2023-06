[voco Ma Belle Danang ]

2023年6月12日(ベトナム、ダナン): 18ブランド及び6,000軒以上のホテルを展開する世界有数のホテル運営企業であるIHGホテルズ&リゾーツは、Tuyet Lien Son Co Ltd.との提携により、世界では50軒目、ベトナムでは初のvocoブランドの物件となるvoco Ma Belle Danang(ボコ マ ベレ ダナン)を開業することを発表いたしました。

ダナンは、砂浜で知られるベトナム最大の都市の一つで、伝統的な美しさ、歴史、現代文化の両方が表現されています。ヴォー・グエン・ジアップ通りに位置し、ダナンのダウンタウンを象徴するアトラクションに囲まれたvoco Ma Belle Danangは、IHGのプレミアムコレクションに属する27階建てのホテルで、海岸線と街並みの壮大な景色が楽しめる、ミーケー・ビーチの柔らかい砂浜からわずかな距離の場所に位置しています。



「ベトナム文化と地元のホスピタリティの要素を織り込んだvoco Ma Belle Danangは、ブランドの魅力的な個性、持続可能性に重点を置いたホスピタリティ溢れるサービスを実現し、信頼できる、しかし一味違った滞在体験をマーケットに紹介します。ダナン市街地へのアクセスの良さ、壮大な景色、あらゆる年齢層のゲストに合わせた様々なアクティビティなど、ダナンは、当ブランドがベトナムで初展開するのに最適な場所です。」voco Ma Belle Danang総支配人 ダニエル・ソロンブリノ のコメント



ベトナムを拠点とするデザインスタジオdwpがデザインしたホテルのインテリアは、曲線の壁、ティール、イエロー、グレーのカラーパレットを組み合わせ、女性らしさを表現し、流動性と洗練された感覚を作り出しています。ロビーに入ると、螺旋状の彫刻が主役となり、厳選されたアート作品がギャラリーのように配置されています。

客室とスイートルームは、木材、ティール、グレーの仕上げで、vocoの特徴である黄色の明るいポップな布地やアートワークがアクセントになっており、くつろぐのに最適な静寂を提供しています。



ゲストの皆様を、ローカルにちなんだウェルカムスイーツ(vocoの特徴であるマンゴーマカロン)でお迎えし、ゲストは迅速にチェックインが可能です。二段ベッドのあるファミリールームを含む客室では、100%リサイクル素材を使用した枕や布団を備えた贅沢なベッド、ベトナムで初めて導入された植物由来のオーガニックスキンケア会社Apothekeの詰め替え用バスアメニティなど、ブランドがより持続可能な未来に向けて一歩ずつ取り組んでいることを示すvocoらしい工夫が施されており、「Me Time(自分の時間)」をお楽しみ頂けます。







オールデイダイニング「ライラ」、ロビーラウンジ「ココ」など、3つのダイナミックなレストラン&バーでは、「vocoライフ」を味わえる卓越したダイニング体験を提供します。屋上プールとシエラ・スカイバー&ダイニングでは、ダナン市街の息を呑むような眺望と、インスタ映えする明るい雰囲気の中で、夕暮れ時のひとときをお楽しみいただけます。



さらに、豪華なスパ、24時間営業のジム、521平方メートルを超えるフレキシブルなミーティングスペース、ソーシャルイベントスペースも完備しています。

voco Ma Belle Danangは、ベトナム中部で最も人気のあるスポットへのアクセスが可能な最高のロケーションに位置しています。また、周辺にはソントラ半島の麓にある伝統的な漁村マンタイ、ベトナムで最も高い仏像があるリンウンパゴダ、有名なゴールデンブリッジなどの人気観光スポットもあります。



このホテルは、ロイヤリティプログラム「IHGワンリワード」の6,000以上のホテルの中で最も新しいホテルです。お客様を中心としたこのクラス最高のロイヤルティプログラムは、18の主要なホテルブランドでより豊かな特典を提供し、これまで以上にリワードを獲得出来る方法が増えて、新しいIHG One Rewardsモバイルアプリを通じて最先端のテクノロジーで提供されています。



2018年に初めて開業したvoco hotelsは、IHGホテルズ&リゾーツの急成長ブランドの1つで、世界各地で100の物件を契約・開業しています。 voco hotelsは、2028年までに都市部とレジャー地の主要な場所で200軒を達成するというグローバルな展開の一環として進化を続けています。アジアでは、voco Orchard Singapore、voco Seoul Gangnam、voco Hangzhou Binjiang Minghao、そして新しくオープンしたvoco 大阪セントラルなどの主要都市で展開されています。

2023年12月までの期間中、今ご予約いただくと、毎日の朝食付きで20%オフの特典をお楽しみいただけます。IHG One Rewards会員の方は、さらに10%オフでご利用いただけます。ご予約や詳細については、

ホテルのウェブサイト、voco Ma Belle DanangのFacebook、Instagramをご覧ください。



voco hotelsについて

voco hotelsは、世界最大級のホテルマネージメントグループの信頼性とホテル独自の個性との両方の魅力を併せ持ち、お客様に確かなプレミアム体験をご提供します。vocoとは、ラテン語で「招待する」「呼び集める」を意味し、気が利いて、堅苦しくなく、チャーミングなブランドの特徴を表しています。vocoの信頼ある独創性は、上質なアメニティからゆったり広いベッドまで、思い出に残る瞬間と高品質なタッチとを組み合わせています。迅速なチェックインでお客様を温かくお迎えし、くつろぎとリラックスに最適で快適なお部屋、そして人とのつながりや交流の機会を多く提供する活気あふれるバーやレストラン空間をご用意しています。

詳細はこちら:www.vocohotels.com

Facebook: https://www.facebook.com/vocohotels

Instagram: https://www.instagram.com/vocohotels/

Twitter: https://twitter.com/vocohotels



IHGホテルズ&リゾーツについて

IHG ホテルズ& リゾーツ は、True Hospitality for Goodを提供するグローバルホスピタリティカンパニーです。下記の18ホテルブランドを展開し、世界100ヶ国以上に約6,000ホテルを有し、1,900軒超のホテルが開発中となっています。また、IHGワンリワーズは、世界最大級のロイヤリティプログラムで、様々な特典をお楽しみいただいています。

ラグジュアリー&ライフスタイル: シックスセンシズ ホテルズ リゾーツ スパ, リージェント ホテルズ&リゾーツ, インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ, ヴィニエット コレクション, キンプトン ホテルズ&レストランツ, ホテルインディゴ

プレミアム: vocoホテルズ, HUALUXE ホテルズ&リゾーツ, クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ, EVEN ホテルズ

エッセンシャルズ: ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ, ホリデイ・イン エクスプレス, avid ホテルズ

スイーツ: Atwell スイーツ, ステイブリッジ スイーツ, ホリデイ・イン クラブバケーションズ, キャンドルウッド スイーツ

エクスクルーシブパートナーズ: イベロスター ビーチフロント リゾーツ



InterContinental Hotels Group PLCは、グループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGのホテルとコーポレートオフィスには、約345,000人の従業員がおり、日々世界中のお客様をお迎えしています。

ホテルやご予約、IHG One Rewardsの詳細については、オンラインでご確認ください。

IHG One Rewardsアプリをダウンロードするには、Apple AppまたはGoogle Playストアにアクセスしてください。

最新情報については、ニュースルームをご覧ください:https://www.ihgplc.com/en/news-and-media

LinkedIn、Facebook、Twitterでもご覧頂けます。



