[株式会社 イースリー]

エンタメ性と実践性を兼ね備えた新たなシミュレーションゴルフ施設 DOOR TO GOLFが続々オープン







HP:https://doortogolf.com/



最高の趣味を最高の空間で



DOOR TO GOLF(ドア トゥ ゴルフ)は、「扉を開けると非日常感のある特別な場所」のコンセプトのもと、24時間完全貸し切りシミュレーションゴルフ施設の店舗拡大を進めてまいります。たくさんゴルフをやりたい方も、やりたい時だけ練習をしたい方にも。ご利用機会に応じたプランで、まったく新しいゴルフ体験をしませんか。







かつてのシミュレーションゴルフといえば、酒類のバーに機器が設置されたゴルフバーとしての娯楽施設を思い浮かべることだと思います。現在ではトレーナーの所属する施設に機器が併設されたり、活用されたりしている店舗も増えてきていることから、シミュレーションゴルフの需要は高まりつつあります。



DOOR TO GOLFは、従来のエンタメ性に富んだシミュレーションゴルフ業界に特別感をプラス。プライベートでも、そしてご友人とも楽しむことができる新たなゴルフ施設を展開します。





【DOOR TO GOLFの5つの特徴】

特別感やラグジュアリーさをイメージした内装デザイン



DUNLOP共同開発・高性能シミュレーション機器 SDRを導入



定額プランと利用回数に応じた都度利用プランの柔軟な価格設定



予約、ご入室からご退出までDXツールを活用した非接触型システム導入



初心者から上級者まで、自分だけの空間でゴルフライフを体験







【店舗一例】

東京都・三ノ輪店

ラグジュアリーな空間にラウンジを併設。ご自分のペースでご利用いただけます。





【高性能シミュレーション機器 SDR】

リアルプレートを搭載し、屋内でも実践的な練習やラウンドを周ることが可能





【会員料金プラン】ライフプランに合わせたプランをご紹介

※一部店舗では異なる場合がございます









落ち着いた大人のテイストの中に親しみやすさをプラスした外観と、ドアの先にはラグジュアリーな内観で、あなただけの非日常を体験。DOOR TO GOLFのご利用方法は多岐にわたり、ご友人との会話からパーティー、さらには商談まで、あなただけの空間を作り上げませんか。



DOOR TO GOLFは、お客様と共に最高のゴルフライフをサポートいたします。



【運営会社】

会社名

株式会社イースリー

所在地

愛知県名古屋市中村区名駅4-2-28 名古屋第二埼玉ビル2階

電話

050-3174-5136(平日9:00~18:00/土日祝休み)

メール

info@doortogolf.com

サイト

https://e-three.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/24-22:40)