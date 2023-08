[Heal the Future株式会社]

古都鎌倉の誇りを健康自然食品に込めて



鎌倉に拠点をおくHeal the Future株式会社 (代表取締役社長 伊藤敦史) が展開する、健康自然食品ブランド 『RYOKU』(リョク)は、この度オンラインショップでのサービスを開始しました。



鎌倉は古くから日本の政治や文化の中心地の一つであり自然環境に恵まれ、歴史と新しい文化が交差する魅力的な街です。また、自然を愛する人も多く、健康的で穏やかな人が集まる場所であると感じています。『RYOKU』は古都鎌倉の誇りを健康自然食品に込めて誠実に製品づくりに取り組んでおり、皆様の「自分らしい健康づくり・健康に生きる未来づくりのために」お役立ていただきたいと考えております。











健康自然食品ブランド RYOKU(リョク)について









【つくる健康のかたち】

Heal the Future株式会社が展開する健康自然食品ブランドである、『RYOKU』のコンセプトは、食事・運動を基本に、健康でバランスの良い自分像をつくり上げることです。



健康とは肉体と精神からはじまり、さらにそれが環境や社会へと全てはつながっていることである考えています。身体が資本であり、健康をスタート地点としてすべてはつながっているのです。自分自身の健康の形をどのようにつくり上げていくかということが、もっとも大切ではないでしょうか。



また肉体的健康と同時に心の健康も重要な一つとして、心の持ち方一つで、人は健康に向かえると考えています。



そして、自分の心身と向き合い“今この時を大切にし、未来をどのようにつくりあげていくか”ということが、本質的な健康維持だと考えています。



「自分らしい健康づくり・健康に生きる未来づくりのために」

『RYOKU』は製品を通して、皆様の様々な健康の形づくりのお役に立ちたいという想いで取り組んでおります。





■主な商品

CBD OIL /ネトル/モリンガ/シラジット/Perfume エッセンシャルオイル





『RYOKU』の中でも、人気を博す 「CBD OIL」











『RYOKU』の「CBD OIL」は、純度99%のCBDを使用した、CBD濃度10%のオイルです。ベースとなる油脂は、低温圧搾法(コールドプレス製法)を使用した、有機JAS認証カメリナオイル、ザクロオイル、ブラッククミンシードオイルをオリジナルブレンドしています。各原料の良さを生かしつつ、厳選された原料を使用し丁寧な製法で作られています。更にビタミンDとテルペン配合し、ふんわりとしたフルーティーの香りから、サラッとした飲みやすい味わいとなっています。











■商品詳細

商品名:食用油脂(CBDOIL)

容量:20ml

CBD含有量:2000mg(濃度10%)

価格:8,800円(税込)

原産国:アメリカ

製造国:日本

原材料:カメリナオイル・ ブラッククミンシードオイル・ザクロシードオイル・カンナビジオール / ビタミンD・テルペン系炭化水素 (ミルセン、 d-リモネン、β-カリオフィレン、α-ピネン、リナロール、 α-フムレン、β-ピネン)





取扱い店舗について







『RYOKU』の健康自然食品は下記オンラインショップにて販売しております。

鎌倉の「喫茶サンレモ」でも取扱いをしておりますので、お気軽にお立ちよりください。



公式オンラインショップ:https://shop.ryoku-kamakura.jp

Amazon:https://www.amazon.co.jp/dp/B0C68Q33RF





会社概要







社名:Heal the Future株式会社

所在地:〒248-0012 神奈川県鎌倉市御成町13-14

代表取締役:伊藤敦史

事業内容:海外輸出入、卸販売事業、国内分析・調査、OEM受託、勉強会・イベント企画

HP:https://h-the-f.co.jp



