~7月12日(水曜)東京六本木での製品発表イベントのご案内~



株式会社ブレイシング・チューンは、ゲーム業界において待望の新作ゲーム「TRINITY」の発表会を開催い たします。



このイベントでは、VSingerグループ「ShamRock」と、音楽ユニット「EVERLAST」による特別なライ ブ・パフォーマンスも披露します。



日時:2023年7月12日(水曜日)

受付開始:17時00分 (開演まで展示物を自由にご覧いただけます) 開演時刻:19時00分

場所:六本木・unravel tokyo(東京都港区六本木4丁目11-11 六本木Gmビル B1F)



「TRINITY」とは、カードゲーム(コレクタブル・カード・ゲーム)の最新作であり、ゲームの全貌をプロ デューサーである宍戸英治氏がご説明いたします。

その後、ShamRockとEVERLASTによるパフォーマン スが行われます。













ShamRockはファンタジックで愛くるしいルックスとは裏腹に、「ロック」をテーマとしたVSingerグルー プです。海外も見据え、洋楽ロックの名曲を取り入れた「歌い手」活動を展開している点が斬新なポイン ト。さらに、VTuber的なライブ配信でも個性豊かな魅力を発揮中です。





EVERLASTはTRINITYの主題歌を担当するユニット。過去に、世界的ヒットとなった日本発トレーディン グ・カードゲーム「Force of Will」とのタイアップを展開し、8曲の主題歌を提供した経緯があります。 Force of Willのゲーム・プロデューサーが新作「TRINITY」を構想するに当たって再びEVERLASTを指名 し、「Dive into the Deep」という主題歌が制作されました。この曲はTRINITYと世界観を共有しており、 「真実の探究」「本物の復権」をコンセプトとしています。 本格的なスリーピースバンドと豪華なストリングスセクションを起用したレコーディングにこだわり、黄金 期を思わせるハイクオリティなJ-Popサウンドを実現しています。









□ご質問や取材のご依頼に関しては、以下の連絡先までお気軽にお問い合わせください。

御社名、メディアの種類、人数、代表者の連絡先(お名前、メールアド、電話番号)を、ご記入い ただき、下記へ7月11日(火曜)16時迄にお送りください。お待ちしております。



株式会社ブレイシング・チューン

nfo@bracing-tune.com

050-6868-9842(代表) 受付時間 平日11:00-19:00

※当日は、上記の電話番号でも連絡できる様になっております。





