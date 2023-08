[GO GO ENTERTAINMENT CO., LTD.]

8月9日(水)ホーチミン高島屋3階に GASHAPON 約250面を取り揃える



GO GO ENTERTAINMENT CO., LTD(本社:ベトナム・ダナン市/代表取締役:梅沢靖)は、株式会社バンダイ(以下「バンダイ」)およびTAKASHIMAYA VIETNAM LTD.(以下「高島屋ベトナム」)協力のもと、2023年8月9日(金)にベトナム初となる『GASHAPON BANDAI Official Shop(以下「GBO」)』をホーチミン高島屋3階に開店いたします。







GBOとは、バンダイ公式の「GASHAPON(R)」活動を豊かにするカプセルトイの専門店です。ベトナム初なるGBOは、現在日本を中心に展開されているGBOのコンセプトを踏襲し、ベトナムで販売可能なGASHAPON(R)の新商品のすべてが購入できる唯一の場所となります。



弊社は日本のアニメ・キャラクタービジネスのパイオニアとして、ベトナムの子どもや若者に日本発のさまざまな「楽しいひととき」を提供してまいりました。近年、ネット情報やビデオ配信を通じて日本のアニメやかわいいものの人気が急速に高まっており、弊社の売上だけでも関連商品市場は毎年二けたの成長を記録しております。そのような背景の中で、今回、世界で人気沸騰中のGASHAPON(R)をベトナムの皆様にも楽しんでいただきたいということで、弊社とバンダイ様、高島屋ベトナム様の考えが一致、GBOのベトナム初出店が実現しました。引き続き、弊社はホーチミン市を中心にGBOの新規出店を計画しており、ベトナムの多くの皆様に日本発祥の「GASHAPON(R)」文化を紹介してまいる所存です。



なお、今回出店するホーチミン高島屋は、ホーチミン市中心部に位置し、ベトナム初の百貨店として、価値ある商品をワンストップで購入できる店舗として現地の方を中心に支持されています。GASHAPON(R)そしてGBOというベトナムにとって新しい文化を伝搬させるにあたり最も適した場所です。8月9日(水)のオープン時には、有名インフルエンサーを多数招待しているほか、開店セレモニーを予定しております。



<GO GO ENTERTAINMENT CO., LTD.について>



会社名:GO GO ENTERTAINMENT CO., LTD.(Cong ty TNHH Giai Tri GO GO)



代表者:代表取締役 梅沢 靖(うめざわ やすし)



所在地:03 Hoa Mai St., Ward 2, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City



Web:gohobby.vn/



Facebook:www.facebook.com/GashaponBandaiOfficialVietnam



事業概要:2007年創業。ベトナム初の日系キャラクター事業会社として、バンダイなどキャラクター商品の公式輸入販売代理店を務めています。ホビー商品の販売シェアはベトナムトップクラスで、主にガンプラ、バンプレスト、食玩など、日本のアニメ作品商品に強みがあります。2022年8月にはホーチミン高島屋に直営店「GO HOBBY」を構え、今回のGBOと合わせると直営店は4店舗になります。









<GASHAPON BANDAI Official Shopについて>



店舗名:GASHAPON BANDAI Official Shop Vietnam, Takashimaya



住所:Takashimaya, Level 3, 92-94 Nam Ky Khoi Nghia St., Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.



常設面積:約33.1平米



設置面数:約250面(常設および期間限定を含みます)



商品価格:60,000VNDから30,000VNDごとの価格を設定



開店日:2023年8月9日(水)









※「GASHAPON(R)」は株式会社バンダイの登録商標です。



