『BETTER FOOD(ベターフード) VOL.1 持続可能な"食の未来"の作り方』5月25日(木)発売開始



バリ島でモダンインドネシア料理を提供するレストラン「ロカヴォア」が地元生産者との関係を語り、前衛的地方料理を生みだす富山県利賀村のレストラン「レヴォ」は狩猟者の生活までを考えたジビエ料理を創り上げる。そんなFarm to Tableを実践する国内外の飲食店を紹介しつつ、森林放牧を通して酪農の新しい可能性を模索する森林ノ牧場や、水草からクラフトジンを作るソーシャルビジネスをカンボジアに取材するなど、食と社会システムを考える内容も取材した。さらにはマクドナルド、バーガーキング、イケアといったグローバル企業の気候変動に対する取り組みまでが網羅された「食の未来」を探求する一冊。







FROM JUNGLE TO TABLE

ジャングルから食卓へ

バリ島でモダンインドネシア料理を提供するロカヴォアのオーナーシェフであるイルケ氏へのインタビュー。地産の食材を使うこと、生産者との関係性、ファームトゥテーブルのリアルを聞いた。



FARM TO TABLE: CUISINE REGIONALE L'EVO



レヴォ

ファーム・トゥ・テーブルを実践するレストランその一、日本の富山県南砺市利賀村にあるレヴォ。日本にはなかった前衛的地方料理、富山県産の食材へのこだわり、ジビエに対する向き合い方について。



FARM TO TABLE: RESTAURANT DE KAS

デ・カス

ファーム・トゥ・テーブルを実践するレストランその二、オランダの首都アムステルダムにあるデ・カス。ガラス製温室の中に作られたレストラン、自社農場で野菜を栽培すること、再エネとコンポストついて。



FARM TO TABLE: AZURMENDI

アスルメンディ

ファーム・トゥ・テーブルを実践するレストランその三、スペインのバスク州にあるアスルメンディ。生産者へのリスペクト、伝統在来種の保存、ヒューマニズムについて。



CLIMATE CHANGE AND THE RESTAURANT

気候変動とレストラン

気候変動が企業の経営会議で議論されるトピックとなった昨今、飲食業はいかにこの危機に対応することができるのだろうか。マクドナルド、バーガーキング、イケアといったグローバル企業の対応に迫る。



THE FOREST GRAZING

森林放牧

栃木県那須で森林放牧を実践する森林ノ牧場のオーナーである山川氏へのインタビュー。牛の命の価値を上げること、日本の酪農業界の課題、日本ならではの酪農の未来。



GIN HELPS COMMUNITY

コミュニティを支えるジン

カンボジアのクラフトジンメーカーMAWSIMのCOOである津崎氏へのインタビュー。カンボジアでジン造りを始めた経緯、水草をベーススピリッツの原料に使う試み、農村を支援するソーシャルビジネスの展望に迫る。



BUILDING BETTER FOOD SYSTEM

より良いフードシステムを作る方法

ボーランを手がけたディラン氏に、コロナ以降にスタートしたコミュニティスペース〈フード・トラスト〉と、再オープンしたばかりのカジュアルタイ料理レストラン〈ウー〉で目指す“フードビジネスの未来”について話を聞いた。



COFFEE SHOPS WE LOVE

私たちが愛してやまないカフェ

編集部が愛してやまない国内外のカフェについて気ままに紹介。今回は、六本木にあるベーカリーカフェ〈ブリコラージュ〉について勝手に語る。



BETTER FOOD PACKAGING GUIDE

より良い食品の包み方

プラごみ問題が深刻化する現在、「いかに食品を包むか?」というテーマは以前にも増して重要になってきている。私たちはいかにして持続可能な方法で食品を包むことができるのだろうか?























