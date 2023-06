[創出展2023 in NAGOYA 実行委員会 運営事務局]

公式WEBサイト公開!来場登録(無料)の受付を開始しました。



\日本の中心AICHIで開催/ファッションと食の国際ビジネスマッチングイベントである本展示会は中国青島市を中心に150社以上の企業が中国現地から名古屋へ来日する展示会です。







中国山東省青島市を中心に、150社超の中国企業が集結!





◆開催テーマ◆

「百華繚乱(ひゃっかりょうらん)~ファッションと食で紡ぐ新潮流、中国企業とのリアル商談会~」

ビジネスマッチングイベントである本展示会では中国青島市を中心に150社以上の企業が中国現地から名古屋へ来日します。出展社の多くが既に日本企業や商社を通じて日本市場向け製品の生産実績があります。



【開催概要】

名称:創出展2023 in NAGOYA~Asia Fashion&Food Exhibition~

会期:2023年8月9日(水)~10日(金)10:00~18:00(最終日のみ17:00終了)

会場:吹上ホール(名古屋市中小企業振興会館)

Web:https://www.chn-jpn-exhibition.com

登録(無料):https://asiaff2023.webreserve.jp/



◆展示会の特徴

本展示会は「”ファッション関連工場”や”食品・飲料関係工場”と展示会を通じて繋がることができる」こと



や「優れた生産技術を持つ中国企業が多数出展」「日本企業と取引実績のある優良企業が出展」が主な特徴です。



※通訳について

●すでに日本企業と取引している出展社が多数出展しており、日本語での対応可の企業が多い。

●展示会場での通訳対応も可能。(AI翻訳機の貸出※調整中)



出展社一覧(随時更新中):https://www.chn-jpn-exhibition.com/exhibitor

出展内容及び来場対象





出展内容は「ファッション(紡績品・服飾品)」及び「食(食品・飲料)」のエリアで構成され、日本企業との新たなビジネス交流を目的として出展されます。



◆ファッション(紡績品・服飾品)エリア

【出展内容】服装、スーツケースやバッグ類、靴類、アクセサリー類、家庭用繊維製品、生地、ビーズ類、紡績機械設備及び関連パーツなど

【来場対象】アパレル関係者(バイヤー、デザイナー、生産管理・仕入れ担当、プレス)、アパレル専門商社、商社、SPA、通販・ECサイト運営、ギフト・ユニフォーム・自社ブランド創出、ベンチャー、その他ファッション雑貨をお取り扱いの方々



◆食(食品・飲料)エリア

【出展内容】海産物、加工品、農産品、水産加工品、冷凍水産加工品、レトルト食品、調味料、香辛料、食用油脂など

【来場対象】食品商社はじめ、小売(スーパー、EC、ドラッグスア、専門店など)、外食、給食、中食、宿泊、食品・飲料メーカー、レジャー施設など食の業界に携わる方々



創出展2023 in NAGOYAについて





【名称】創出展2023 in NAGOYA~Asia Fashion&Food Exhibition~

【場所】吹上ホール(名古屋市中小企業振興会館)

【会期】2023年8月9日(水)~10日(木) 2日間開催

【入場】無料(ビジネス展示会ですが、学生・一般来場も歓迎します)

事前来場登録:https://asiaff2023.webreserve.jp

【Web】https://www.chn-jpn-exhibition.com

【主催】創出展2023 in NAGOYA 実行委員会

【共催】中国国際貿易促進委員会(https://www.ccpit.org)青島海発国有資本投資運営集団有限公司(https://www.xhafz.com/pc/index.html)

【後援(公的機関)】日本貿易振興機構(ジェトロ)名古屋貿易情報センター・中華人民共和国駐名古屋総領事館・愛知県・三重県・名古屋商工会議所・(一社)東海日中貿易センター・ナゴヤファッション協会

【後援(民間等)】株式会社りそな銀行・株式会社三十三銀行・株式会社大垣共立銀行・岐阜県陶磁器工業協同組合連合会・岐阜県陶磁器卸商業協同組合連合会



◆第一弾開催告知リーフレット(A4)◆

https://prtimes.jp/a/?f=d123806-1-08801d620c277937872e0bf9284e87ca.pdf



◆キービジュアル◆







【本件に関するお問合せ先】

創出展2023 in NAGOYA 実行委員会 運営事務局

(エヌショーケース株式会社 営業開発部内)

電話:052-602-5880 FAX:052-602-5771

E-mail:chn-jpn-exhibition@nagoya-nsc.co.jp

※可能な限りメールにてお問合せください。



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/22-20:40)