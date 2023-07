[Qookka Entertainment Limited]

#真・三國無双8Empires #真戦無双 #コラボ #生放送 #三國志真戦



Qookka Entertainment Limited(代表者:黎 直前、本社:東京都中央区、以下「Qookka Entertainment」)は、株式会社コーエーテクモゲームス(代表取締役社長:鯉沼 久史、本社:神奈川県横浜市、以下「コーエーテクモゲームス」)の歴史シミュレーションゲーム「三國志13」のIPを使用し、同社監修のもと開発されたスマートフォン向けゲームアプリ『三國志 真戦』において、コーエーテクモゲームスの人気タイトル『真・三國無双8 Empires』とのコラボイベントを2023年8月1日(火)から実施することを決定いたしました。7月14日(金)配信の『三國志 真戦』公式生放送特番(番組はこちら⇒https://www.youtube.com/watch?v=NH9KQyp6CJc)にて本情報を解禁いたしました。







■7月14日の公式生放送特番振り返り:コラボIP&コラボ武将の発表にMC、ゲストも歓喜の叫び!

『三國志 真戦』初のコラボ情報解禁番組となった7月14日の公式生放送特番。スペシャルゲストのエレキコミックのやついいちろう氏、今立進氏の軽快なコントから生放送はスタートしました。コラボIPの情報を心待ちにするユーザーによるコラボ予想で公式Twitterはすでに大盛り上がり!そんな中、コラボ解禁PVとともに『三國志 真戦』として初となるコラボIPが無双シリーズ最新作『真・三國無双8 Empires』であることが発表されると、視聴ユーザーのみならず、MCやゲストも大盛り上がり!



そして、今回のコラボで実装される2人の武将を当てる謎解きクイズがスタート。イラストから武将の名前を予想するクイズでは、イラストの組み合わせや連想が難しい!とゲストからの声もありつつ、1人ずつその正体が明らかになっていきました。







■『真・三國無双8 Empires』の人気武将2人が登場

今回のコラボで登場するのは、『真・三國無双8 Empires』でトップクラスの人気を誇る女性武将「呂玲綺」と、関羽に従って戦いを乗り越える関羽の誇らしい息子「関平」。









コラボ武将完全解説のコーナーでは、エレキコミックの2人やファミ通App『三國志 真戦』攻略担当のキック一郎氏が持つ各武将たちの印象を披露。男性キャラクターが多い三国志において、女性キャラクターの呂玲綺がどんな活躍を見せるのか、呂布の娘・呂玲綺と関羽の息子・関平という親子関係がどのように描かれるのか、コラボヘの期待を語りました。



<各武将の紹介>

1.無双呂玲綺:

コストは7の武将。兵種適性が騎兵と弓兵ともにSということで、どちらでも使えます。固有戦法は「鬼神の娘」。



2.無双関平:

コストは6の武将。兵種適性が騎兵と槍兵ともにSということで、どちらでも使えます。固有戦法は「軍神の子」。期間中にコラボイベントに参加すると無料で無双関平を入手できるチャンス!







■『真・三國無双8 Empires』ゼネラルプロデューサー・鈴木亮浩氏からのコメント

『真・三國無双8 Empires』ゼネラルプロデューサー・鈴木亮浩氏から、今回のコラボイベントへの思い・意気込みを語ったVTRが途中で紹介されました。



「我々コーエーテクモゲームスを代表するタイトルとして「三國志」シリーズや「真・三國無双」シリーズがあります。三国志を題材としたこの二つのシリーズは、長く世界中のプレイヤーの皆さんに愛されています。本当にありがとうございます!

『三國志 真戦』と『真・三國無双8 Empires』のコラボレーションで、皆さんにさらに熱い三国志体験をお届けしたいと思います。

今回のコラボでは、『真・三國無双8 Empires』から呂玲綺と関平が登場します。「真・三國無双」シリーズで高い人気の呂玲綺は、父である鬼神呂布と同様に戦場で活躍する女性武将です。そして、『真・三國無双4』で初登場した関平は、父である軍神関羽と共に多くの戦場に立ち、最期まで親子で活躍したことで知られています。『三國志 真戦』でも、それぞれが持つ強力な戦法などによって大活躍することができるでしょう。



このコラボで、また新たな「三国志」の面白さを楽しんで頂けると思います。ぜひプレイしてみてください!」





■三国志ファン必見!親子対決が実現!?注目のコラボイベント開催

情報盛りだくさんの中、生放送も中盤へ。ここでさらに、今回のコラボイベントの詳細が紹介されました。コラボイベントは8月1日(火)~8月7日(月)の期間で開催、生放送中に紹介されたイベントの他にも豊富なイベントが用意されるとの発表に、スタジオやTwitterの盛り上がりはさらに加速!



<コラボイベントの詳細>

1.「名将謁見」:期間中にコラボ武将を使用すると、3つのバフ効果を獲得できます。



2.「驍勇無双」:ユーザーは公式が用意した武将リストから3人の武将を選びチームを編制し、敵対陣営に挑みます。勝利した場合、イベントアイテムが獲得できます。また、毎日異なる敵対陣営を更新!コラボ期間中、選択可能な武将リストでコラボ武将を選択しゲームプレイ可能。コラボ武将を連れて参加しよう!



以上二つのイベントの他に、ログイン報酬、三国遊歴などの豊富なイベントがあり、初日ログインで「無双関平」を交換することができます。



イベント発表後、ゲストがいち早く「驍勇無双」初日の敵対陣営に挑戦!

エレキコミックの2人がキック一郎氏と相談しながら呂玲綺編制を組んでいきます。エレキコミックの2人が組んだ歴史的観点を取り入れた編制に、キック一郎氏がゲーム的な観点で解説を入れつつプレイを進めました。戦いを繰り広げながら、スタジオ内は終始盛り上がりを見せていました。





■コラボイベント前&期間中には豪華賞品が当たるキャンペーンが盛りだくさん!

そして最後に、今後のキャンペーン情報を発表!



<キャンペーンの詳細>

1.三国志親子試練キャンペーン:呂布と関羽が真戦で危機に陥る、無双呂玲綺と無双関平は真戦に降臨、彼らは如何に父を救うのか?

・開催期間:7月23日(日)~7月30日(日)

・開催概要: 試練クリア者は抽選でiPhone14、Nintendo SwitchやAmazonギフト券など豪華賞品当選のチャンス!公式Twitterで参加可能です。



2.コラボ記念投稿キャンペーン:

・開催期間:7月15日(土)~8月7日(月)

・開催概要:TwitterやYouTubeで「動画」「イラスト」などの投稿キャンペーンを実施。最優秀賞には10万円を贈呈!コラボに関するアイディアや真戦を体験した感想などを投稿していただきます。



3.ゲーム内キャンペーン「挙世無双戦略戦」:

・開催期間:7月25日(火)~7月29日(土)

・開催概要:様々な編制対戦が行われるキャンペーン、勝利予想に参加すると、大量の金銖がもらえます。



4.ゲーム内キャンペーン「夏の納涼祭」:

・開催期間:8月1日(火)~8月7日(月)

・開催概要:今回のコラボ武将「無双呂玲綺」と「無双関平」に対する好感度を上げていきます。ログインや探訪をすることで水ようかんと麦茶を入手し、各武将に贈ることができます。好感度が一定数に到達する、特殊なコンテンツや報酬が解放されます。





コラボ武将やコラボイベントの紹介、MC・ゲスト陣によるコラボイベントの体験など、終始大盛り上がりの1時間はあっという間に終了。ゲームプレイの様子を見ていた視聴ユーザーからは「楽しみ!」「早く三国志×三国志コラボをプレイしたい!」といった期待のコメントが数多く寄せられていました。





<『三國志 真戦』について>

『三國志 真戦』はQookka Entertainmentがコーエーテクモゲームスの監修下で開発した、「三國志」シリーズ原作の遊び方を楽しめるスマートフォン向け本格戦略シミュレーションゲームです。戦略要素が基盤の「三國志」シリーズに、究極の戦略性と公平性を盛り込んだ革新作として人気を集め、全世界で8,000万ダウンロードを突破。

「策略で公平な対抗」と「リアルな戦場ルール」という2大革新ポイントを実現することで、プレイヤーは誰とでも公平に戦うことが可能。単に敵を倒すのではなく、プレイヤーが選択した戦略と戦術の優劣により戦闘結果が大きく左右される点で戦略の奥深さを楽しめます。



▼ゲームダウンロード

App Store : https://apps.apple.com/jp/app/id1524742294

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qookkagame.sgzzlb.gp.jp



▼公式情報サイト

公式サイト : https://sangokushi.qookkagames.jp/

公式Twitter: https://twitter.com/ShinSen_SGS

公式Discord: https://discord.gg/shinsen





<『真・三國無双8 Empires』について>

『真・三國無双8』をベースにし、一騎当千の爽快アクションと「国取り」のシミュレーション要素の両方が楽しめる無双シリーズ最新作。 プレイヤーは君主、将軍、在野など、多彩な生き様を体験できます。

好きなパーツを組み合わせ、プレイヤーの分身となるオリジナル武将を作成できるエディット機能を搭載。『真・三國無双8』に登場した94名の無双武将、汎用武将約700名と繰り広げるイベントの数々を通して、自分だけの「三国志体験」をよりドラマチックに演出できる点も魅力の一つ。



▼公式サイト:

https://www.gamecity.ne.jp/smusou8e/

▼対応機種:

PlayStation(R)5 / PlayStation(R)4 / Nintendo Switch(TM) / Xbox series X|S / Xbox One / Steam(R)





<Qookka Entertainment Limitedについて>

■会社名:Qookka Entertainment Limited https://www.qookkagames.jp/

■所在地:東京都中央区京橋2-2-1京橋エドグラン27F

■設立日:2012年2月

■事業概要:ゲームの開発 ・ 運営



(C)Qookka Entertainment Limited. All Rights Reserved.

(C)Shanghai TCI Network Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.

(C)KOEI TECMO GAMES CO., LTD. All rights reserved.



