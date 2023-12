[株式会社コーシェリジャパン]

株式会社コーシェリジャパン(所在地:福岡県福岡市、代表取締役:織井敬太郎)は、九州産原料から生まれたサスティナブルフレグランス「9KOS(ナインコース)」より、 「9KOS Candle 100g」を2023年12月5日 (火)からナチュラル&オーガニックのセレクトショップ「Biople(ビープル)」とKOSelig JAPAN公式ブランドサイトにて発売開始いたします。









9KOS(ナインコース)とは?





「9KOS(ナインコース)」は、日本・九州の魅力を詰め込んだサスティナブルなフレグランスコレクションです。九州の大自然や情景・文化・歴史から得た知恵やインスピレーションを香りで表現しています。



■4つのこだわりポイント

(1)Fine Perfumery Inspired by Kyushu, Made in Kyushu



九州の大自然や情景、文化や歴史から得た知恵やインスピレーションをフレグランスで表現しています。



(2)Sustainable Fragrance



できる限り環境にやさしい方法で香りを精製しています。廃棄されるはずであった原料や捨てられるはずであったものから香りを抽出しています。



(3)Japanese Craftsmanship



「まごころを届けたい」という想いと、「環境に優しいものづくりを追求したい」という想いから、製作から梱包までの全ての工程をひとつひとつ職人の手で行っています。



(4)100% Natural SOYWAX



天然由来のワックスで商品の原材料となるワックスは、全てナチュラルな天然素材のソイワックス100%でつくっています。



九州から日本の魅力を再発見して表現したMade in JAPANのフレグランスで”ライトなウェルネス”をお届けします。



商品と香りのご紹介





9KOS Candle 100g

100g 3,520円(税込)

九州産原料から生まれた、九州の職人が届けるナチュラルソイワックス100%のサスティナブルキャンドル。商品の原材料は100%天然素材の大豆ワックスなので、長い時間使ってもススが出づらいので安心・安全です。あたたかな火の灯りでこころがホッとする時間をお届けします。





■Ume & Cedarwood from Dazaifu, Fukuoka



“太宰府”に咲き誇る「梅の花」の香りをベースに、西の都”大宰府”で栄華を極めた日本文化を表現する「シダーウッド」をほのかに感じるフローラルなフレグランスです。ちなみに、シダーウッドは別名エンピツビャクシンとも言われており、「学問の神様」を祀っている太宰府天満宮にちなんで、エンピツの香りをほのかに配合しました。



サスティナブルポイント:





■Hinoki & Volcano from Aso, Kumamoto





阿蘇の大自然を感じる阿蘇産ヒノキ精油の香りをベースに、少しクセになるスモーキーな香りが特徴のウッディー調の香りです。

熊本・阿蘇にある、約27万年前から起きたと言われている4回の巨大噴火によって形成された世界最大級の規模を誇るカルデラ、そして広大で雄大な草原から連想をしています。







■New Summer Orange from Nichinan, Miyazaki



宮崎県産の日向夏精油を配合したフレッシュな柑橘の香りをベースに、日南海岸に吹く潮風を「ムスク」で、南国リゾートにいるような上質感を「バニラ」で表現しています。宮崎は一般的な南国リゾートと異なり、海に近い豊穣(ほうじょう)な大地が特徴で宮崎でしか作ることができない柑橘も数多く存在します。中でも日向夏は江戸時代に偶然宮崎県で発見された柑橘で、太陽に燦々と照らされながら丁寧に育てられています。





■Satsuma Rose from Sakurajima, Kagoshima



鹿児島県が日本に誇る特産物「さつまいも」は全国生産量日本1位。実は滅多に開花しない「さつまいもの花」はバラのようなフローラルな香りが広がります。さつまいもからのインスピレーションをもとに、フローラルなローズの香りをベースにして鹿児島県産ほうしょう精油と調香した、さつまいものグルマンな甘い蜜感をほんのり感じるフレグランスです。





販売情報





発売日:2023年12月5日(水)より発売

取扱店:全国のBiople・オンラインストア、KOSelig JAPAN公式ブランドサイト

※お取扱いや在庫状況は、直接店舗へお問い合わせください。





KOSelig JAPAN(コーシェリジャパン)とは









KOSelig JAPAN(コーシェリジャパン)は、「こころとカラダと地球にやさしい」をコンセプトにしたサスティナブルキャンドルブランドです。九州産の原料から生まれる「9KOS Fragrance」をはじめとしたSustainableでFine Fragranceなプロダクトを通してカジュアルで”ライトなウェルネス”を提供します。





<会社概要>

企業名 : 株式会社コーシェリジャパン

所在地 : 〒810-0014 福岡県福岡市中央区平尾5-17-10

設立 : 2020 年 5 月 1 日

代表取締役 : 織井 敬太郎 (おりい けいたろう)

事業内容 : 自社ブランド「KOSelig JAPAN」の企画、開発、製造、販売、

店舗運営 (「KOSelig JAPAN/ フレグランス雑貨」「KOSelig JAPAN cafe/ 飲食」)、

キャンドルイベント「Night KOSelig」、KOSelig JAPAN オンラインストア 等

URL :https://koseligjapan.com/

Instagram:https://www.instagram.com/koseligjapan/



