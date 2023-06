[株式会社 エービー・サイエックス]

Intabio ZT システムは、icIEF-UV と質量分析計をダイレクトに統合した初のシステムです。※





June 5, 2023, 11:00 a.m. CDT

2023年6月5日



マサチューセッツ州フラミンガム - ライフサイエンス分析技術の世界的リーダーであるSCIEXは、ASMS2023にて、マイクロ流体技術を使用したチップベースのイメージングキャピラリー等電点電気泳動(icIEF)とUV検出器を組み合わせた初の完全統合システムとしてIntabio ZTシステムを発表しました。ZenoTOF 7600 システムの質量分析計(MS) と組み合わせると、薬剤開発の初期段階から推測に頼る必要がなくなり、薬剤候補の選択が加速されます。この icIEF-UV/MS ワークフローにより、バイオ医薬品のチャージバリアントとそのプロテオフォームの分離、定量、同定が可能になります。











Intabio ZT システムは、バイオ医薬品のチャージアイソフォームに関するデータを数週間ではなく数十分で取得できます。この機能は、生物医薬品の特性解析の初期段階の開発プロセスにおいて、cIEF と MSが接続できないことでボトルネックとなっている未同定のピークが残ってしまう問題を解消します。また、Intabio ZT システムは、Biologics Explorer ソフトウェアの高度なデータ解析処理機能を利用して、新たな深い情報を明らかにします。



「私たちはお客様から、開発可能な分子をプロセスの早い段階で特定したいという一致したニーズを聞いています。 そのためには、事前に複数の重要なデータが必要です。Intabio ZT システムは、潜在的な治療法の開発可能性について迅速でコンフィデンスある決定を下すために必要な包括的なデータを提供することにより、タンパク質治療薬の開発を変える力を持つチャージバリアントに関する大量の情報を提供します。」と SCIEX Product Management Vice Presidentの Dom Gostick 氏は述べています。



Intabio ZT システムのワークフローは、ASMS 2023 で以下の期間に紹介されます。

- 6 月 5 日Breakfast seminar

“The path to better understanding charge variants and glycans for complete product characterization. ”

- 6 月 5 日 ポスター プレゼンテーション MP 627:

タイトル “A disruptive approach for characterization of mAb charge variants by imaged capillary isoelectric focusing (icIEF)-UV/MS.”

- 6 月 6 日 ポスター プレゼンテーション TP 595:

タイトル “Characterizing the color of intact protein therapeutics by imaged capillary isoelectric focusing (icIEF)-UV/MS and peptide mapping.”

- 6 月 7 日 ポスター プレゼンテーション WP 030 :

タイトル “Charge heterogeneity characterization and peak identification of complex protein therapeutics using an icIEF-US/MS system.”



Intabio ZT システムの詳細については、https://sciex.com/intabiozt.をご覧ください。



※SCIEX自社調べによる(調査年月:2023年5月まで)

SCIEX US本社において、競合他社など分析機器市場を調査した結果



SCIEXについて



SCIEXは、分子の精密な検出および定量のソリューションを提供することで、すべての人々の健康と安全を守り、発展させることを支援しています。当社は50年にわたって質量分析の分野をリードしています。1981年に世界で初めて市販化に成功したトリプル四重極装置を発売して以来、生命に影響を与えるような研究と成果を支える、画期的な技術とソリューションを開発してまいりました。



現在も、質量分析装置およびキャピラリー電気泳動装置に関する確固たるソリューションを開拓し続けており、当社のお客様は、環境災害への迅速な対応、疾病関連バイオマーカーのさらなる理解、診療所における患者ケアの改善、関連する医薬品の市場投入の迅速化、そして食品の健康と安全の維持を実現しています。

世界中のライフサイエンス専門家が、信頼できる回答を得て、人々の生命・生活に良い影響を与えるような決断を提示するために、SCIEXを選んでいます。



詳しくはsciex.jpをご覧下さい。



私たちは 高度なサイエンスの力によって 人々の健やかで幸福な暮らしの進歩に貢献します。



本件に関するお問合わせ先

株式会社エービー・サイエックス

事業戦略推進本部:jp_sales@sciex.com





