[株式会社アプリコットデザイン]

カフェ・スクール・ネイルサロン・トリミングサロン・デザイン事務所が集う、自分らしく前向きに生きるすべての人を応援する複合施設です。



「シアワセをデザインする」を理念とし、WEBサイトやグラフィックデザイン制作・ブランディングを全国で手掛ける株式会社アプリコットデザイン(本社:長野県長野市、代表取締役:中村弘樹)が企画運営する複合施設『tone village』が長野市に6月2日(金)にオープン。

「それぞれのらしさ溢れる日常を。」をコンセプトとした、カフェ・スクール・トリミングサロン・ネイルサロン・デザイン事務所が集う、コミュニケーションの交差点です。

人生をより豊かに輝かせる出会いや、ほっと一息つける居場所を用意して、自分らしく前向きに生きるすべての人を応援します。







自分らしく輝くすべての人を応援





「好き」と向き合い楽しみたい、新たな「好き」と出会いたい、時間を「好き」に使いたい、「好き」を仕事にしたい・・・ その人が願う「好き」にまつわるあれこれを叶えて、その人らしく輝く人生を応援したい。そんな思いから始まった『tone village』です。 私たちアプリコットデザインは、デザインを通して顧客の価値を最大化すること、「シアワセをデザインする」ことを理念としています。 「シアワセ」とは、大それたことではなく、日常の何気ない「たのしい」「うれしい」「しあわせ」という感情の積み重ねだと考えます。



好きなデザインを仕事にできるシアワセ。 新たな出会いにときめくシアワセ。 おいしいコーヒーでほっと一息つくシアワセ。 大切なわんちゃんと穏やかな時間を過ごせるシアワセ。 きれいなネイルを楽しめるシアワセ。

・・・

『tone village』に集うデザイン会社、スクール、カフェ、トリミングサロン、ネイルサロンで、自分らしく輝きたいすべての人のシアワセをデザインしていくことを目指します。







【スクール(tone college)】

新たな発見をデザイン会社ならではの知見を活かして







スクール(tone college)のコンセプトは「色を見つけ色を輝かせる場所。」 アプリコットデザインは、これまでのべ1,000を超えるお客様をWEB制作をはじめデザインの力で支えてきました。

お客様の価値を最大化するためには「ブランド力の向上」「集客効果の向上」が不可欠で、そのためには「色(価値)を見つける」「色(価値)をかがやかせる」「色(価値)を磨きつづける」ことが大切になり、これはそのまま個人にも当てはまります。

その人らしさを見つけて輝かせるため、デザイン会社ならではのアプローチをします。 ス

キルアップや自身の価値向上につながる「デザイン講座」や「ブランディングセミナー」など、実践的な講座を開催予定です。 講座を通して、デザイナーの養成、デザイナー職の価値向上までもを目指しています。

「デザイン講座」の他にも、暮らしが豊かになったり、新しい自分と出会うことができるようなワークショップや、交流会などのイベントも開催。

知らなかった世界や、気になっていたけどなかなか触れる機会のなかった文化など、新たな可能性との出会い、人との出会いを通して、色どりあふれる人生への一歩を後押しします。











【カフェ(tone cafe)】

ちょうど良い場所、心地好い時間







tone villageの真ん中で、誰もがほっと一息つける場所。

しっかりごはんを食べたい時も、友だちとおしゃべりしたい時も、仕事に集中したい時も。どんなシーンにもフィットする、ちょうど良くて心地好いカフェです。

「tone」とは、「調子を整える」という意味。

大きな窓の開放的な店内で、心と身体の調子を整えるようなやさしくておいしい品々を提供します。

新鮮野菜をたっぷりと使った彩り豊かなデリ、旨味の溶け込んだスープに、ことこと煮込んでスパイシーな中にもまろやかさのあるカレーが自慢のランチ。ご褒美なスイーツや、ほっと一息つけるドリンクをご用意。コーヒーは「常盤珈琲焙煎所」のスペシャルティコーヒーを使用しています。

また、季節ごとに登場する限定メニューも登場予定なので、来るたびに新たな味に出会えます。

地元信州のおいしさや、人とのアナログなつながりを大切にしたくて、素材はできるだけ地のもの・顔の見えるものを選び、丁寧におつくりしています。



テラス席にはミニドッグランも完備。わんちゃんのためのメニューもご用意しているので、愛犬と一緒にのんびりとおいしい時間を楽しむこともできます。













【トリミングサロン(sora to kaze)】

特別な日常ではなく、穏やかでずっと続く日常を









わんちゃんの心と体の健康を一番に考えた「わんちゃんファースト」なトリミングサロンです。

安心してお任せいただけるよう、“はじめまして”でトリミングを行わず、関係づくりから始めます。安心できる場所だとわんちゃんに納得してもらってからはじめて、トリミングを行います。

可能な限りわんちゃんの負担を軽減してリラックスしてもらうため、当サロンで扱うものは機能や成分や使い心地など隅々までこだわり、特にシャンプー設備は妥協せず最高峰を導入しています。

何気なく過ごす平凡な日常こそがいちばんの幸せだと思うから、いつもいつでも自然体でいちばんかわいいわんちゃんに。 今後はトリミングの他にも、わんちゃんと飼い主さまのシアワセな関係作りを テーマにセミナーなども開催予定。



また、sora to kazeでは、事業を通じてペット市場を少しでも良くしたいと考えます。

犬や猫を飼い始めたものの、途中で飼えなくなる人が増え、保護団体への引き取り頭数が急増しています。これにより、ボランティア動物愛護団体は資金不足や人手不足に悩まされており、適切なケアを提供することが難しくなっています。

そこでsora to kazeでは売上の一部を支援団体に寄付させていただきます。私たちとつながるすべてのわんちゃんが、シアワセな一生を送れることを願っています。









【ネイルサロン(blanchefle)】

色を纏い、私らしく生きていく。







忙しい毎日から離れて、自分のための癒し時間を過ごせる特別な場所に。

明るくやさしい雰囲気の店内で、「その人らしい」色を共に見つけていちばん輝く指先をご提案します。

ナチュラルな美しさを引き出すカラーやトレンドデザイン、個性的なアートにキャラクターや立体パーツまで。「らしさ」に「好き」や「なりたい」も、きらりと宿る指先を、丁寧にデザインしていきます。

ジェルネイルはシンプルプラン・スタンダードプラン・プレミアムプランのわかりやすい3つのコースをご用意。その他、フットネイルやケアプラン、足裏からの癒しを提供するフットリフレクソロジーもご用意しています。







*******



tone village

長野県長野市青木島町大塚901-2

tone village https://tone-village.com/



お問い合わせ



運営会社

株式会社アプリコットデザイン https://apricot-design.com/



TEL : 026-217-2184(代表)

MAIL : info@apricot-design.com



Instagram

tone village https://www.instagram.com/tonevillage_nagano/

sora to kaze https://www.instagram.com/soratokaze_wan/

blanchefle https://www.instagram.com/blanchefle2017/



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/09-17:46)