[株式会社ユニマットダイニング]

株式会社ユニマットダイニング(本社:東京都港区 代表取締役:三國浩紀)が運営するイタリアンレストラン イルピノーロ銀座(中央区銀座7-8-7-9F)は、25周年を迎えました。





お洒落して、食べて、飲んで、shopping、cinemaを観て、又歩いて、カフェや甘味処で一休み。 銀座はまるで、東京の縮図のような街。その銀座でもっともエレガントなエリアにあるイタリアンレストランです。



地産地消を大切にした持続可能な食として、イタリアのロンバルディア地方の伝統料理をより深く堪能いただけるようなメニューをこの機に展開いたします。



イルピノーロ25周年に向けて 2023年6月12日よりスタート

1.ミシュランを獲得したミラノのリストランテで修業経験をしたシェフが同じ食材、調理法、技法を生かした 骨付き仔牛肉のカツレツ“コトレッタ”をメインとした「ミラネーゼ」コースをスタートします。洗練とあたたかみ、二つのスピリットが同居する一皿です。





ディナーメニュー「ミラネーゼコース」

-アミューズ

-鮮魚のカルパッチョ

-私たちの仔牛のコトレッタ

“イルピノーロ”のスタイルで

-カッサータ シチリアーナ

10,000円(税込・サービス料10%別)







MORE & PLEASURE TO KNOW

2.ジビエをおいしくいただくことで、SDGs(持続可能な開発目標)に貢献。

野生ならではのワイルドな美味しさを引き出し、最高の状態に仕上げる食肉加工施設 島根県「KANUKA PARK」から届く、滋味あふれる猪肉を使用した、数々のメニューは、アラカルトでオーダー可能です。





骨付き猪ロース肉のグリル

ハーブと燻製の香り

ルッカのサラダと共に

4,800円 (税込・サービス料10%別)













猪肩ロース肉

トスカーナ風の煮込み

“スペッツァティーノ”

4,800円 (税込・サービス料10%別)













猪スペアリブのアグロドルチェ

はちみつとフェンネルの

甘酸っぱいオーブン焼き

4,800円 (税込・サービス料10%別)









イルピノーロ銀座について





渡辺知孝(Tomotaka Watanabe) エグゼクティブシェフ紹介

国内の複数のリストランテで経験を積んだ後、2002年より8年間イタリア各地での経験を積む。

自身の故郷である、静岡県三島でリストランテを開業。その後「BiCE TOKYO(汐留)」の総料理長として迎えられる。2022年イルピノーロ銀座本店のエグゼクティブシェフとして就任。













イルピノーロ ブランドヒストリー

1997年、飯倉(港区)に誕生。

店名のPINOLOはイタリア語で「松の実」

小さな一粒の実りに込められた、幸せの尊さと自然の恵みのすばらしさを、イタリアの食文化を通して届けたいという思いから 名付けられたもの。

イルピノーロ銀座は、イタリアの文化と味を継承しながら地産地消を大切にした料理、そして、国際色豊かなホスピタリティを提供してまいります。









基本情報

店名:イルピノーロ銀座 IL PINOLO GINZA

住所:東京都中央区銀座 7-8-7 GINZA GREEN 9F

電話番号:050-3171-7844

営業時間:Lunch 11:00-16:00 (L.O.14:00)

営業時間:Dinner 17:00-23:00 (L.O.21:00)

定休日 :無休(GINZA GREENに準ずる)

店舗URL:https://ginza.il-pinolo.com/

SNS(Instagram):https://www.instagram.com/ilpinolo.ginza/



*25周年記念メニューの提供期間

2023年6月12日~2023年12月31日



*通常メニュー

ランチコース 3,000円~(税込)

ディナーコース 8,000円~(税込・サービス料10%別)



