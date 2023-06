[株式会社agrain]

アニメ・ゲーム・タレント・作品など様々なIPのビジネスサポートを行う株式会社agrain(所在地:東京都港区、代表取締役:中村健吾)は、BIGBANGのD-LITE(ディライト)によるソロプロジェクトのD-LITE Japan Official Fanclub「D's light(ディスライト)」を2023年6月28日(水)にオープンいたしました。













「D's light」は、ライブやイベントのチケット先行受付をはじめ、D-LITEからのタイムライン投稿やここでしか見ることのできない写真・動画等の会員限定コンテンツをお楽しみいただけるサービスです。

D-LITEをそばに感じることができる様々な情報を会員限定でお届けします。



また、ファンクラブ設立と合わせて、5年ぶりとなるトーク&ライブツアー「DなSHOW Vol.2」の開催が決定しました。全国4都市(東京・大阪・愛知・福岡)で行われます。ファンクラブチケット先行抽選受付は、6/30(金)18:00よりスタート。詳細は、ファンクラブアプリ「D's light」にてお知らせいたします。



【オフィシャルファンクラブ情報】

■ファンクラブ名

D-LITE Japan Official Fanclub「D's light」



■URL(WEB決済でのご入会はこちら)

https://subscription.app.official-app.jp/app/dslight/home



■オープン日

2023年6月28日(水)



■会費

・アプリ決済:月額800円(税込)

・WEB決済:月額660円(税込)

※決済方法により会費が異なります。

※提供サービスは同様となります。



■アプリダウンロード

iOS: https://apps.apple.com/app/id/6450003130

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aplika.dslight



※アプリは日本国内のみで配信しており、その他の国や地域ではご利用いただけません。

※推奨環境をご覧いただき、お手持ちのスマートフォンが利用できるかを事前に必ずご確認ください。Android8.0以降/iOS13.0以降

※いかなる理由があっても、返金対応はいたしかねますので予めご了承ください。



■無料コンテンツ

NEWS



■プレミアム(有料)会員コンテンツ

TIMELINE、BLOG、MOVIE



■プレミアム(有料)会員特典

・チケットの先行抽選予約

・D-LITEからのメッセージをお届け

・会員限定コンテンツの閲覧

・お誕生日にD-LITEからメッセージ

・デジタル会員証の発行

・その他、さまざまな会員限定企画を予定



【ライブ開催概要】





■ライブ情報

トーク&ライブツアー「DなSHOW Vol.2」



<日程 会場 開場 / 開演>

2023年8月18日(金) 福岡県 福岡サンパレスホール 17:30/18:30

2023年8月23日(水) 東京都 LINE CUBE SHIBUYA 17:30/18:30

2023年8月24日(木) 東京都 LINE CUBE SHIBUYA 17:30/18:30

2023年8月26日(土) 大阪府 オリックス劇場 16:00/17:00

2023年8月27日(日) 大阪府 オリックス劇場 15:00/16:00

2023年8月30日(水) 愛知県 日本特殊陶業市民会館 フォレストホール 17:30/18:30

※開場・開演時間は変更になる場合がございます。



チケット価格:¥12,000-(税込、全席指定)

年齢制限:3歳以上よりチケット必要 3歳未満は入場不可



<チケット先行情報>

・D-LITE Japan Official Fanclub「D's light」第1弾チケット先行抽選予約

今回のファンクラブ先行抽選予約は、2023/7/17(月・祝) 23:59までにプレミアム会員登録を完了されている方が対象となります。



【先行受付期間】2023年6月30日(金) 18:00~2023年7月17日(月・祝) 23:59 ※抽選



【関連サイト】

D-LABLE Official SNS

Twitter:https://twitter.com/d_lable

Facebook:https://facebook.com/DLABLE.FB

Instagram:https://instagram.com/d_lable_official



【D-LITE プロフィール】

2006年人気K-POPグループ「BIGBANG」のメンバーとしてデビューし、ボーカルを担当。

D-LITEという名は楽しませるなどの意味の英語delightから。いつも明るいという意味も込められている。

2013年に日本ソロデビュー、音域の広さを活かしたソウルフルなボーカルワークで聴く人の心を魅了し続ける。



【株式会社agrainについて】

会 社 名 : 株式会社agrain

所 在 地 : 〒107-0061 東京都港区北青山2-12-8 BIZSMART青山

代 表 者 : 中村 健吾

設 立 : 2021年2月

事業概要: コンサルティング、IPビジネスサポート、中国ファンビジネスサポート、海外ビジネスサポート、グッズ企画・販売サポート

U R L : https://agrain.jp



株式会社agrainはアニメ・ゲーム・タレント・作品など様々なIPのビジネスをサポートいたします。



