[一般社団法人 Arch to Hoop 沖縄]

「一般社団法人 Arch to Hoop 沖縄」 設立



2023年4月17日、バスケットボールを通じて子どもの体験格差の解消に取り組む「一般社団法人 Arch to Hoop 沖縄(アーチ トゥ フープ オキナワ)」(代表理事:民秋清史/事務局:株式会社萌す(代表取締役:後藤大輔)内)を設立、本日、公式ウェブサイト(https://arch-to-hoop-okinawa.com)をオープンし、本格的に活動を開始しました。









■Arch to Hoop(アーチ トゥ フープ)とは



バスケットボールを通じて子どもたちが日常では巡り合わない体験や、多様な人と交流できる機会を継続的に提供する活動です。







■Arch to Hoopが目指す未来

体験の不足が子どもたちの未来の可能性をせばめています。



やりたいことがあってもためらってしまう。続けたくてもあきらめざるをえない。

新たな体験ができないことで、そもそも自分ができることが分からない。



そして、大人たちは、身近にそんな子どもたちがいることにすら気づけない。

気づいてもどうしたらいいか分からない。

でも、大人にもきっとできることがあるはず。



私たちArch to Hoopは子どもたちにできる限り寄り添い、

バスケットボールを通じて、子どもたちが変われる、非日常体験を提供します。



バスケットボールが子どもと大人の架け橋となり、

子どもたちも大人たちも、それぞれができることから変わっていく。

変わっていくことで、子どもたちの未来の可能性をどんどん広げていく。



そして、いつか、

そんな非日常が、子どもたちにとっての日常になるように。



子どもたちが、あきらめることなく自分の可能性を広げられる未来をつくります。









<活動内容>

コートの設営撤去、イベントの企画運営、チラシ制作や会場演出など、

全ての子どもと大人が様々な関わり方で、バスケイベントを実施します。



<目指す姿>

・子どもたちがやりたいことを見つけ、社会的に自立する。

・大人たちが社会課題に向き合い、活動が持続する。

・地域のコミュニティが強まり、支援体制が築かれる。



【理事メッセージ】



理事 金城 隆一

(NPO法人 沖縄青少年自立援助センターちゅらゆい 代表理事)



沖縄は、子どもの貧困率が29.9%(全国平均の2倍)と高く、貧困を背景に不登校が増加し、クラスに1人が学校に通えず学びが奪われている状況です。私は、このような問題を抱える沖縄で、不登校や引きこもりに悩む子ども・若者を支援する団体(ちゅらゆい)の代表として、居場所づくりと学びや体験の機会を提供しています。Arch to Hoopは、スポーツを通じて、非日常な体験や出会いを提供します。特にチームスポーツは、様々な人たちが交じり合う場で、「連帯感」や「対等さ」を生む特有の力(価値)を持っています。本活動に参画いただくことで、この体験を共有し、一緒に思い切り楽しみ、社会全体で子どもたちの育ちを応援する、そんなムーブメントを共につくりましょう。



■活動への参画

Arch to Hoopの活動は、皆さまのご寄付により支えられています。参画方法は様々です。法人、個人を問わず、どなたでも参画いただけます。詳しくは下記までお問い合わせください。



【法人概要】

名称:一般社団法人 Arch to Hoop 沖縄

所在地:〒901-0305 沖縄県糸満市西崎2丁目6番3号 コーポなかそね1階(株式会社萌す<きざす>内)

設立日:2023年4月17日

公式ウェブサイト:https://arch-to-hoop-okinawa.com/

公式SNS:

Facebook:https://www.facebook.com/archtohoop

Instagram:https://www.instagram.com/archtohoop_okinawa/



【事業内容】

1. 子どもたちの体験事業(バスケ体験、交流体験、社会・文化体験等)の推進

2. 子どもたちの運動能力を高める活動

3. 子どもたちの自主活動の推進

4. 子どもたちの育成に関わる指導者、育成者の養成に関する事業

5. 青年リーダーの養成に関する事業

6. 1~5に定めるもののほか、前述の目的を達成するために必要な事業



【社員】

代表理事 民秋 清史(株式会社モルテン 代表取締役社長)

理事 角田 直介(株式会社モルテン スポーツ事業本部 B+推進部 部長)

理事 金城 隆一(NPO法人沖縄青少年自立援助センターちゅらゆい 代表理事)

監事 岡田 優介(株式会社東京ダイム 代表取締役)

【事務局】

事務局長 後藤 大輔(株式会社萌す 代表取締役)

スタッフ 繁田 謙 (株式会社萌す 執行役員)

スタッフ 勝田 駿平(株式会社モルテン スポーツ事業本部 B+推進部)



【共創パートナー】

NPO法人沖縄青少年自立援助センターちゅらゆい|株式会社萌す|株式会社モルテン|FLY Magazine|株式会社 Ridilover



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/06-15:46)