本日、ANIM.JPを運営するWEB3アニメスタジオ「ZERO Animation」と、TVアニメ「NARUTO」OPテーマ「GO!!!」やTVアニメ「コードギアス反逆のルルーシュ」OPテーマ「COLORS」といった数々の人気アニメのテーマソングを手がけているミクスチャーロックバンド「FLOW」が今後のイベントや楽曲などを通じてコラボレーションしていくことを発表致します。







第一弾として、FLOWの結成20周年を記念するライブ「FLOW 20th ANNIVERSARY SPECIAL LIVE 2023 ~アニメ縛りフェスティバル~」のメインビジュアルをZERO Animationが手がけました。



ZERO Animationが制作したメインビジュアル





今後、オリジナル楽曲のアニメミュージックビデオ制作の参加券などが付与されたNFT(Non-Fungible Token)※1 を制作することも決定しています。ZERO Animationは、NFTの制作および運営部分についても、協力体制を作り、共にWEB3アニメーションの可能性を広げていきます。



ZERO Animationは、今回のタッグを始めとして、NFTを活用し、ライブイベントやアニメミュージックビデオの制作プロジェクトなどを次々に発表していく予定です。



アニメ制作とアニソンを通じた新たなファンコミュニティの時代を創り上げるため、ZERO Animationは全力で挑戦を続けます。



※1 NFT(非代替可能トークン)とは、デジタルな世界での特別なアイテムのことを言います



■ イベント概要



FLOW 20th ANNIVERSARY SPECIAL LIVE 2023 ~アニメ縛りフェスティバル~

バンド史上最大のキャパで挑む一夜限りのフェスティバル!!!



日程:2023年7月1日(土)START 16:00

会場:千葉県・幕張メッセ国際展示場



イベントURL:https://www.flow-official.jp/cam/flowanimefes2023/



■ ZERO Animationについて



ZERO Animationは、ANIM.JPを運営するWEB3を主軸にしたアニメスタジオです。NFTを会員権としたコミュニティ型アニメスタジオで、現在4,000人以上のメンバーが参加しています。



このアニメスタジオの特徴は、アニメ制作の過程を知らなくても、作品のコンセプト決定、タイトル決定、ストーリーラインの策定、キャラクターデザイン投票など、アニメ制作のあらゆる段階で意見を寄せることが可能なコミュニティです。



また、NFTを通じて完成した作品に名前のエンドクレジット掲載、制作過程の公開、声優オーディションへの参加、アニメの先行配信、イベントへの招待、クリエイターとの交流など、様々な特典を得ることができます。



WEB3とNFTを活用したアニメ制作の新たなビジネスモデルを確立し、ZEROアニメーションは日本のアニメ業界の未来を創造し続けます。





