[SHIN4NY株式会社]

「嬉しい」「楽しい」を見える化する「SHIN4NY株式会社(しんふぉにー)」が、データや科学技術の力を使って、ヒトに優しく、ワクワクする世界をつくります!



SHIN4NY株式会社は、2022年12月に小田原市で創業したベンチャー企業です。社会の元気は、みんなの元気に支えられています。「一人でも多くの人を元気にしたい」そんな思いを胸に、SHIN4NY株式会社は誕生しました。豊かな自然と創造性溢れる小田原を拠点に”ワクワクテック”を掲げて、「嬉しい」「楽しい」を真剣に科学します。

SHIN4NY株式会社は、eスポーツ大会の熱狂度を可視化するプロダクトの開発を進めるため、2023年6月4日(日)13時よりAPEX LEGENDS カスタム大会となる「第1回SHIN4NY CUP」を開催します。





▼大会公式ホームページ(詳細とオンライン配信はこちら)

https://shin4ny.com/shin4nycup/

▼SHIN4NY Inc. Twitter(最新情報を更新しています)

https://twitter.com/SHIN4NY_

▼SHIN4NY Inc. Facebook(最新情報を更新しています)

https://www.facebook.com/shin4ny

▼SHIN4NY(株)ホームページ

https://shin4ny.com







大会開催への思い

SHIN4NY株式会社(以下、「当社」と言う)は、2022年12月に小田原市で創業したベンチャー企業です。



“データや科学技術の力を使って、ヒトに優しく、ワクワクする世界をつくる”といった理念を掲げて、事業活動を進めています。



現在、小田原市では、eスポーツを活用した地域活性化に力を入れています。



こうした中、当社は幅広い年齢層で楽しむことが出来るeスポーツに注目し、eスポーツチームのMeteor(本社:藤沢市 代表:相澤 利春)とタッグを組み、ゲーム中の選手の状態を可視化するプロダクトの開発を進めています。



高揚感や焦りなど選手の状態が可視化されることで、プレイ中の熱狂度を選手と観客が共有するという、今までにない臨場感溢れる新しい体験の創出に繋がると考えています。



当社は、eスポーツの新しい体験を小田原市・Meteorとともに創ります。





大会概要

日時:2023年6月4日(日)13:00~16:00



試合数:4試合(ワールズエッジ2試合+ストームポイント2試合想定)

配信:公式配信あり+個人配信可能 (配信遅延無し)

出場者:招待チーム+一般枠+小田原市民チーム

実況:わんず (@ones_hbp1216 Meteor所属)

解説:Cabbagest (@Cabbagest_ Meteor所属)

主催:SHIN4NY株式会社

運営:Meteor (https://me-teor.com/)

後援:小田原市





SHIN4NYが生み出すプロダクト -「 ボルテージ指数」

当社は、発話音声からヒトの状態を可視化する技術を開発しています。特に、たくさんの「嬉しい」「楽しい」を見つけるため、高速でリアルタイム性に優れた計測技術の開発に注力しています。



「ボルテージ指数」は、ヒトの高揚感や焦燥をリアルタイムに計測・表示することを可能とするプロダクトです。発話音声には、さまざまな情報が含まれています。それらの情報を、AIを用いて、高速に抽出します。また、高いノイズ耐性を確保し、どんな環境下でも使用できるように開発しています。



<ボルテージ指数(VOLTAGE INDEX)開発画面>





会社概要

SHIN4NY株式会社 / SHIN4NY Inc.

本社:神奈川県小田原市本町1−5−4

設立:2022年12月

横浜サテライトオフィス:神奈川県横浜市西区みなとみらい(準備中)

HP:https://shin4ny.com

代表取締役:工藤 春香



Meteor(株式会社Litm / Litm Inc.)

本社:神奈川県藤沢市辻堂神台2-2-1-5E

設立:2022年4月

HP:https://me-teor.com/

代表取締役:相澤 利春



問合せ先

SHIN4NY株式会社 / SHIN4NY Inc.

問合せ窓口:info@shin4ny.com



