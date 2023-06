[株式会社ズーム]

内蔵LANポートで直接相互通信(Peer to Peer)できる、リモートセッション・ユニット



株式会社ズームは、パソコン不要で最大6人のミュージシャンとのリモートセッションが行える『S6 SessionTrak』を、2023年6月中旬よりZOOM STORE限定商品(ZOOM STORE販売価格:49,800円)として発売開始しました。







『S6 SessionTrak』は、高速インターネット接続が可能なLANポートを搭載するリモートセッション・ユニットです。サーバーを介さない*『S6』本体同士の直接相互通信(Peer to Peer)により、パソコン不要で最大6台同時の高音質なオンラインセッション環境を構築可能。バンドメンバーが北海道にいても九州にいても、半径1,000km圏程度の距離なら、実際に同じスタジオに入って演奏するのと変わらないほどの極小レイテンシ** を実現。日本国内の『S6』ユーザー同士 なら、いつでもすぐにジャムセッションをスタートすることができます。



* セッションルームへの入場時のみ、一時的にサーバーへの接続を行っています。

** 光ケーブル契約のインターネット回線推奨



【S6 SessionTrakの主な特長】

日本国内の『S6』ユーザー同士で、最大6人までのセッション演奏が可能



高速インターネット接続が可能な、LANポート内蔵リモートセッション・ユニット



『S6』本体同士の直接相互通信(Peer to Peer)で、最大6台同時のリモート接続を実現



およそ1,000キロメートル離れた端末同士で最適化標準レイテンシ15 msecを達成



楽器もマイクも接続できる、2系統のXLRコンボ入力端子



+48Vのファンタム電源を供給可能



非圧縮44.1kHzサンプリング/16bitリニアの高音質オーディオ



フルカラー表示の大型タッチスクリーン



ステレオミニ仕様のヘッドフォン出力端子



モニタースピーカーを接続できる2系統のメイン出力(L/R)



iOSアプリ「ZOOM SessionTrak」で、セッションルームへの招待と入室がさらに簡単に



外形寸法/質量:183.0 mm (W) × 127.4 mm (D) × 48.6 mm (H) / 620 g



付属品:専用ACアダプタ



















『S6 SessionTrak』の詳細は、下記WEBサイトをご参照ください。

https://zoomcorp.com/ja/jp/audio-interface/audio-interfaces/S6sessiontrak/



