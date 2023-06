[株式会社プラス]

企業ブランディングデザイン会社の株式会社プラス(代表取締役社長 酒井裕次)が、観光地として人気の「しまなみ海道」にて、尾道市因島で初めてとなる一棟貸し宿「THE LANDSCAPE」を2023年5月にオープンしました。

オープンを記念して2023年7月3日まで施設利用料が5,000円OFFになるキャンペーンを実施しています。友達や家族と島でゆったり余暇をお楽しみください。(https://thelandscape.jp/)









「THE LANDSCAPE」は、2023年5月にオープンした一棟貸し宿です。古き良き日本家屋は築80年で、かつては左官職人のお屋敷でした。日本家屋らしい欄間が特徴的で美しい作りです。しばらく空き家だったこのお屋敷を、実際に因島で暮らすスタッフがひとつひとつDIYでリノベーションし生まれ変わらせました。古さと新しさを融合させた和モダンな内装は、初めて来たのに気負いしない、そんなリラックスした雰囲気が漂います。

目の前に瀬戸内海が広がり、徒歩1分の場所にはビーチもございます。







・1F 自然光が差し込むリビングスペース









・欄間が特徴的





・ベッドルーム





・洗面台





-THE LANDSCAPEコンセプト



「人生には余白が必要だ!」

THE LANDSCAPEは、”余白”をテーマにした一棟貸し施設です。



まるで友人の別荘に遊びに来たような気軽さは、実際に島に暮らしているかのような感覚になります。

日常の喧騒から離れて、しまなみの穏やかな海や多島美を眺めながらゲスト自身で自由に”余白”を楽しめる施設となっています。





・因島大橋を望む「大浜エリア」







-THE LANDSCAPEの特徴



/歴史感じる木造建築

昭和初期に建てられた、木造2階建ての建物です。自然豊かな因島は、尾道からしまなみ海道を通って20分ほどの距離にあり、美しい布刈瀬戸が広がります。



/広々とした屋外デッキ

屋外デッキでは海を望むことができます。BBQをお楽しみいただくこともできます。



/充実のキッチンスペース

広々で充実したキッチンスペースには、家電や食器を完備しています。

地元のスーパーで新鮮な鮮魚や野菜、島の柑橘を買って、少し贅沢なホームパーティーもオススメです。



/一棟貸しだからできる、あなただけの自由な使い方

屋根裏スペースは、ハンモックやテントがあるなんともワクワクする空間です!

プロジェクターとスクリーンで、ゆったり映画鑑賞や、ライブDVDをみんなで持ち寄ってライブ鑑賞会をしても楽しいです。



・まるで秘密基地のような屋根裏スペース





・非日常で楽しむホームパーティーはいかがですか?





-こんな方におすすめ!

・ライブ観戦やオフ会など!友達とワイワイ「推し活」したい方

・周りの環境音やスタッフなどを気にせず作業に集中したい方

・小さなお子様や、ご家族と。ほかのゲストやスタッフに気兼ねなく滞在を満喫したい方

・サークル合宿、研修など大人数でのご宿泊をお考えの方(6名様まで)





■公式HP・SNS

詳しい情報は以下をチェック!

公式HP https://thelandscape.jp/

予約サイト https://www.chillnn.com/187c08052c3b0

Instagram https://www.instagram.com/the_landscape_innoshima/





■お問い合わせ情報

メールアドレス: landscape@plusinc.jp

電話番号: 09083626030 (固定電話準備中)

住 所: 広島県尾道市因島大浜町1739-7





◼️企業情報

企業名:株式会社プラス

所在地:広島県尾道市因島大浜町1691-3

設 立 : 2007年6月

代 表 : 酒井 裕次

事業概要:デザイン事業、プロモーション事業、プロジェクト事業、直営事業



