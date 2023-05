[株式会社on the road道]

中国の若手人気バンド「FAZI(法兹)」と「Oh! DirtyFingers(脏手指)」の初来日が決定!





注目の中国若手バンド二組が初来日!日本のBREIMEN、She Her Her Hersと対バン「無形的説話(インビジブル トーク )vol.1」が開催決定!







中国の若手人気バンド「FAZI(法兹)」と「Oh! DirtyFingers(脏手指)」の初来日が決定した!



「FAZI(法兹)」は中国西安出身のインディーズロックバンド、中国民族楽器を取り入れたサウンドと詩的な世界観が人気を博している。「Oh! DirtyFingers(脏手指)」は中国上海出身のガレージパンクバンド、生き生きとしたグルーヴィーなメロディーライン、ユーモラスかつ哲学的な歌詞が若者から強い支持を得ている。今中国で若者を中心に話題となったこの二組とも初来日!



日本からは、中国でも絶大な人気を誇るオルタナティブバンド「She Her Her Hers」と高い演奏力と自由にジャンルを横断する音楽性でいま人気急上昇中のミクスチャーファンクバンド「BREIMEN」の二組が出演。記念すべき第1回目の開催!イベントのキービジュアルを手かけたのは、今東京在住、中国・北京出身の人気マルチクリエイター【静電場朔(Dian)】。



「無形的説話(インビジブル トーク)」とは、日本と中国のバンドが言葉の壁を飛び越え、それぞれの音楽という無形的(インビジブル)な表現で対バン(トーク)するという、一夜限りのスペシャルライブ。同時に、まだ知られていない中国の音楽シーンや中国の若者のリアルを近くで感じていただきたいと、日中音楽イベント主催の「on the road道」が今回新しく立ち上げた対バンイベント。ぜひご来場ください。



▼イベント情報

無形的説話vol.1

2023.7.19(水) 18:00開場 / 19:00開演

SHIBUYA duo MUSIC EXCHANGE

ADV.¥4,800(税込) / DOOR.¥5,300(税込)

※ドリンク代別



BREIMEN

FAZI(法兹)※from China

Oh!DirtyFingers(脏手指)※from China

She Her Her Hers

(※abcd順)



チケット発売;2023.5.20(土) 12:00一般発売開始!

・チケットぴあ0570-02-9999 https://w.pia.jp/t/invisibletalk-vol1/ ※5/19(金) 1:00~アクセス可能

・ローソンチケットhttps://l-tike.com/order/?gLcode=71898

・イープラス https://eplus.jp/sf/detail/3878710001-P0030001

・duo会場受付 03-5459-8716 WEB / TEL 予約(当日現金引き渡し)

http://www.duomusicexchange.com/ticket/index.html



お問い合わせ:

duo MUSIC EXCHANGE ☎ 03-5459-8716

http://www.duomusicexchange.com/



▼プロフィール

「FAZI(法兹)」※from China



2010年に中国の古都西安で結成された、ポストパンク、サイケデリック、クラウトロックなどを融合させたインディーロックバンド。

結成以来、5枚のフルアルバム、4枚のEP、2枚のシングルをリリースし、バンド出身地、西安の深い歴史文化からインスピレーションを得て、中国北西地域の荒々しい風が大平原を吹き抜けるような景色を作品に反映したサウンドが特徴。東洋のミステリアスな空気感を取り入れながら西洋のロックを見事にマッチし、音楽のみならず、ビジュアル作品においても唯一無二の世界観を作り上げた。



さらに、「ロマンチックと優しさ」が満ちる詩的な音楽作品が多い反面、ドラマティックと緊張感が溢れる激しいステージパフォーマンスが話題を呼び、2回の大規模なヨーロッパツアー、1回のアメリカツアー、1回の韓国ツアーを敢行し、アジア、ヨーロッパ、アメリカの多くの都市を訪れ、SXSW(アメリカ)/ Summer Happenings(アメリカ)/ WAKE UP FEST(台湾)/ペンタポート・ロックフェスティバル(韓国)など世界各国の大型音楽フェスにも出演し、高い評価を受けている。



「真摯さはすべてへの道」を信念にしてきた彼らは、2022年、最新アルバム「Folding Story(原題:折畳故事)」をリリース、いよいよ待望の初来日公演も決定!



■Instagram: https://www.instagram.com/fazi.cn/

■YouTube: https://www.youtube.com/@faziofficial9643

■Facebook: https://www.facebook.com/weareFAZI

■Weibo: https://weibo.com/fuzzband





Oh!DirtyFingers(脏手指)※from China



ボーカルの管啸天(グァン・シャオティアン)、ギターの邴晓海(ビン・シャオハイ)、ベースの張海明(チャン・ハイミン)、ドラムの李子超(リ・ヅゥチャオ)によって、2014年中国・上海で結成されたガレージパンクバンド。

2015年、1stアルバム「猴子王」リリース後、新人でありながら中国のストリーミングサービス「蝦米」にて15万回再生を記録!中国本土で33か所のツアーを敢行し、一気に注目を浴びるようになった。

その後、中国インディーズ界の名門レーベル「兵馬司」と契約し、中国国内のパンクシーンを代表するバンドとまでに成長した。

2018年、初の台湾公演&東南アジアも実現し、2019年、「第二回LPAインディーズ音楽アワード」にて「パンク部門・最優秀ライブパフォーマンス賞」を受賞!

2021年、3rdアルバム「多米力高威威維利星」をリリース、さらに海外の音楽ファンの目にも留まり、現在人気上昇中!

■Instagram: https://www.instagram.com/ohdirtyfingers/

■YouTube: https://www.youtube.com/@ohdirtyfingers7249

■Weibo: https://www.weibo.com/dirtyfingers



BREIMEN



高木祥太(Ba&Vo)、サトウカツシロ(Gt)、いけだゆうた(Key)、ジョー ジ林(Sax)、So Kanno(Drs)の5人組からなる、オルタナティブファンクバンド“BREIMEN”。バンドを軸としながらも各々が有名アーティストのサポートを行い、その確かな演奏技術と、セッションからなるジャンルに拘らない型破りのサウンドセンスで熱烈なファンを獲得している。 2020年2月に1stアルバム『TITY』、2021年5月に2ndアルバム『Play time isn‘t over』をリリースし、多くの著名人やプレイヤーから称賛を受け、2022年にはASIAN KUNG-FU GENERATION後藤正文氏主催の 「APPLE VINEGAR -Music Award- 2022」において特別賞を受賞。 2022年5月9日にリリースされた岡野昭仁×井口理「MELODY(prod.by BREIMEN)」ではBa.Vo 高木祥太が作詞・作曲、BREIMENメンバーが 編曲・演奏に参加。 2022年7月20日には3rdアルバム「FICTION」をリリースし、 昨今行われたワンマンライブはコロナ禍にもかかわらずソールドアウトし、Fenderが世界の次世代アーティストを全面サポートするプログラム『Fender Next』の日本代表への選出や、2023年も全国各地の大型音楽フェスの出演が決定しているなど2020年代屈指のバンドとして注目を浴びている。

■Official Website: https://www.brei.men/

■Twitter: https://twitter.com/BREIMEN_JP

■Instagram: https://www.instagram.com/breimen_jp/

■YouTube: https://www.youtube.com/@BREIMENChannel



She Her Her Hers



高橋啓泰、とまそん、松浦大樹の三人からなるオルタナティブバンド。

2019年12月に3rd アルバム「location」をリリース。

同年、中国レーベル『Weary Bird Records(Taihei Music Group)』との契約を交わし、

全7都市を廻る中国ツアーを大盛況に終え、アジア進出を成功させた。

2022年3月に最新アルバム「Afterglow」をリリース。

他アーティストや、CM、ファッションブランドへの楽曲提供など、

多方面から支持を受けながら独自に活動を続けている。



■Official Website: http://sheherherhers.com/

■Twitter: https://twitter.com/shhh_s

■Instagram: https://www.instagram.com/sheherherhers_official/

■Facebook: https://www.facebook.com/shehers/

■YouTube: https://www.youtube.com/c/SheHerHerHersChannel

■Weibo: https://weibo.com/u/7347649831?from=feed&loc=at&nick=SheHerHerHers



【靜電場朔(Dian)・プロフィール】(読み方:セイデンバサク)



アーティスト、シンガーソングライター

中国北京生まれ。東京在住。

幼少期にアメリカ、ヨーロッパ、中東、アフリカなどに滞在した体験が現在の創作のルーツとなり、作品は一貫して現代人の内部を探求するものとなっている。2012年、北京から東京に拠点を移し株式会社大宇宙釀を設立。2019年、世界最大規模の国際芸術祭『大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ』にてインスタレーション「勿体無」を発表。2017年にはシンガーデビューし、2019年に音楽ユニット「DiAN」を結成。同年、自らの東京ライフをベースにした東京アドベンチャー絵本「东京旮旯」を中国三聯書店から出版し、作家デビューも果たす。インスタグラムで数万のフォロワーを持ち、中国のSNSウェイボーでのフォロワーは60万人を超える(2023年4月現在)マルチクリエイター。今年10月中国内陸部最大の都市西安の山灰芸術社区(TanArt Community)で個展を開催予定。

■Twitter: https://twitter.com/diansaku

■Instagram: https://www.instagram.com/diansaku/

■Weibo: https://weibo.com/deinthoedore



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/18-20:16)