トランスウーマンとドラァグクイーンのジャンルを超えたSHOWイベント



一般社団法人アルコイリス(本社:東京都品川区、代表:江島 舞)が主催する、LGBTQのジャンルを超えたボーダレスなSHOWイベント「QUEEN&QUEEN 2023」を2023年5月30日(火)18:00(開場17:30)より、キラナガーデン豊洲・パレットエリアにて開催いたします。今年は、屋外での開催となりSHOWをお酒や食事と共にお楽しみいただけるスタイルで行います。

【Webページ】https://t.livepocket.jp/e/queen_and_queen







LGBTQのジャンルを超えたゴージャスなSHOWをご堪能!





LGBTQのSHOWは今様々なところで観ることができますが、ゲイのSHOW・トランスジェンダーのSHOW、ドラァグクイーンのSHOWなどそれぞれのジャンルごとに行われることがほとんどです。そのジャンルをなくし、トランスウーマンであるミスインターナショナルクイーンの歴代日本代表と、ドラァグクイーンなどのパフォーマーが一同に会します!また、元東京バレエ団ソリストのRIOTO(芝岡 紀斗)さんが友情出演でご参加いただくことが決定いたしました。総勢25名を超えるLGBTQパフォーマーによるスペシャルなSHOWをご堪能いただけます。



【開催概要】

イベント名称:「QUEEN and QUEEN 2023」

開催期間 :2023年5月30日(火) 開場17:30/開演18:00/終了21:00

開催場所 :キラナガーデン豊洲(住所:東京都江東区豊洲6-5-27)

https://www.kiranahresort-toyosu.com/



Miss international Queen JAPANとは?







ミスインターナショナルクイーンとは、世界中のトランスウーマンに国際的な競争の機会を与え、さらには全世界で受けいれられる機会を提供するために、毎年にタイ王国パタヤ市にある「ティファニー劇場」が主催する世界最大規模のトランスウーマンによるビューティコンテストです。2009年に行われた世界大会では、はるな愛さんが世界一に輝き、その後のブレイクのきっかけになったコンテストでもあります。タイでは毎年同日デイレイ放送され、その視聴率は40%を超える注目のコンテストになっています。





その「ミスインターナショナルクイーン」世界大会出場を賭けて日本一美しいトランスウーマンを決めるのが日本大会です。日本大会では、容姿だけでなく知識や人間性・語力を磨き、世界一美しいトランスウーマンを輩出するために活動しています。2023年の日本代表は、YouTuberとしても活躍されているTomoさんです。Tomoさんは、今年の6月に開催される世界大会に出場します。



屋外・ディナーショースタイルで実施!







開催場所は、キラナガーデン豊洲(住所:東京都江東区豊洲6-5-27)。芝生の緑と焚火ラウンジを兼ね備えた、子供も大人と一緒に楽しめるエリアで開催いたします。ラウンジ席はVIP席となり、ステージの臨場感を味わえる芝生エリアが一般席となります。



イベントでは、トランスウーマンであるミスインターナショナルクイーンの歴代日本代表と、ドラァグクイーンなどのパフォーマーが一同に会します!また、元東京バレエ団ソリストのRIOTO(芝岡 紀斗)さんにも友情出演いただき、総勢25名を超えるLGBTQパフォーマーによるスペシャルなSHOWとなります。昨年は、コロナ禍でのイベント実施という状況も踏まえ、飲食の提供はありませんでしたが、今回はディナーショースタイルでお酒と食事と共にお楽しみいただけます。





◼︎プロフィール

RIOTO(芝岡 紀斗)

元東京バレエ団ソリスト

東京出身。8 歳からダンスを習い始め、1992 年入団。

モリース・ベジャール振付「春の祭典」をはじめ多くの作品でソリストとして出演、ワシーリエフ振付「ドン・キホーテ」の東京バレエ団初演ではドン・キホーテ役を演じた。

また、退団後にマラーホフ振付の「眠れる森の美女」ではマラーホフの指名でカラボス役で出演し好評を博した。



現在は、自身のスタジオ[studio R point(e)]やゴールドジムにてレッスンを受け持つ。



【開催日】

2023年5月30日(火)

【 時 間 】

17:30 開場

18:00 開演

19:30 First show time

20:10 Second show time

21:00 終演

【 場 所 】

キラナガーデン豊洲 https://www.kiranahresort-toyosu.com/

【出演者】

●Drag Queen:Lady-J、LIL `GRAND-BITCH、Durian Lollobrigida、他

●MIQ JAPAN代表:月島紅、りお、ゆしん、TOMO(2023日本代表)、他

●Dancer:RIOTO

【メインスポンサー】

Presents by COLLET



一般社団法人アルコイリス について







セクシャルマイノリティの地位向上または、インクルーシビティ、性的多様性の包摂社会の実現、多様な性のあり方が当たり前に尊重される社会の実現を目指しています。



【会社概要】

【 名 称 】 一般社団法人アルコイリス

【 住 所 】 〒141-0031 東京都品川区西五反田5-10-7齋藤ビル1F

【代 表 理 事】 江島 舞

【事 業 内 容】 1)Miss International Queen日本大会の開催、運営、日本代表の世界大会出場へのサポート

2)イベント企画、制作及び運営

3)テレビ番組、SNS動画配信等の企画制作及び運営

【運営事務局】 株式会社Viva La Vida



オフィシャルサイト:https://vivalavida.co.jp/

MIQJAPANオフィシャルサイト:https://miqjapan.com/

This is ME!!オフィシャルサイト:https://thisisme-LGBTQ.com/



担当:兒玉・齊藤

TEL:03-6910-4498

FAX:03-6910-4499

Mail:info@vivalavida.cio.jp



