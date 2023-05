[株式会社フロンティア]

「シリコンバレーの最先端技術と人材ネットワークを活用し、日米の内部監査業界に革新的なイノベーションをもたらす」



東京、2023年5月 - 内部監査/GRC(ガバナンス・リスクマネジメント・コンプライアンス)領域をリードする株式会社フロンティア(本社:東京都中央区、代表取締役社長:正田 洋平、以下「フロンティア」)は、世界的なイノベーションの中心地、シリコンバレーに新子会社「Front-IA Innovations, Inc.」(以下「フロンティア・イノベーションズ」)を設立したことを発表します。





フロンティア・イノベーションズは、最先端のテクノロジーと優秀な人材とのネットワークを通じて、日米の内部監査業界に大きなイノベーションをもたらすことを目指します。具体的には、内部監査/GRC領域を中心としたコンサルティング/アドバイザリー、デジタルソリューションの提供、メディアの企画・運営等を行います。



フロンティア・イノベーションズの代表者である土田氏は次のように述べています。

「シリコンバレーにオフィスを開設できたことは、当社のミッションである『Internal Audit/GRC Serviceの最先端を切り拓く』を実現し、クライアントにとって最高のInternal Audit/GRCのサービスプロバイダーになるための大きな一歩です。直近では、シリコンバレーの事例等をもとに『LLM(ChatGPT等)を活用した内部監査の高度化・DX』について研究を重ね、日米のクライアントに価値あるソリューションを提供していきたいと考えています。」



【会社情報】

Front-IA Innovations, Inc.

商号:Front-IA Innovations, Inc.



所在地:アメリカ(カリフォルニア州)



代表者:土田 浩之



事業内容:内部監査/GRC領域を中心としたコンサルティング/アドバイザリー・デジタルソリューションの提供、メディアの企画・運営



設立年月:2023年5月







株式会社フロンティア(Front-IA, Inc.)

商号:株式会社フロンティア(Front-IA, Inc.)



所在地:東京都中央区日本橋茅場町2-12-10 PMO EX日本橋茅場町



代表者:正田 洋平



事業内容:内部監査/GRC領域を中心としたコンサルティング/アドバイザリー・デジタルソリューションの提供、メディアの企画・運営



設立年月:2020年6月



HP:https://www.front-ia.com/







【本件に関するお問い合わせ先】

Front-IA Innovations, Inc.



代表者:土田 浩之



e-mail:hiroyuki.tsuchida@front-ia.com







