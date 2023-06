[Classic Style Japan]

栃木レザーを用いたシンプルかつスタイリッシュなデザイン。金具を使用せず、スマートキーを傷から守ります



Classic Style Japan(大阪府堺市)は、2023年6月10日(土)より、財布機能+スマートキー2つとアナログキー3本が収納できる、新時代型オールインワンキーウォレット「Just One」を、応援購入サービス「Makuake」で予約販売を開始いたします。従来のスマートキーとアナログキーを金具で留める収納方法ではなく、金具を一切使わずに、それぞれを各収納ポケットに収めることができる構造になっています。これによって、スマートキーに、他の金具が干渉して傷が付いてしまうことがありません。また、ICカードを含むカード類と紙幣、貨幣も一緒に収納出来る、お財布機能が一緒になっているので、「Just One」1つだけで、お出かけが可能です。



Makuakeプロジェクトページ|https://www.makuake.com/project/csjapan01/







■Just One開発の経緯

日常で当たり前になっていること。

当たり前だから、そこに疑問を持つことがありませんよね。

そこに疑問を持ち、不便だと感じ、どうすれば、問題が解消されるのか?

そんないつもの日常に疑問を持つことから「Just One」の開発が始まりました。



こんな悩みありませんか?

財布とキーケースを別々に持つのが煩わしい



外出時の荷物を極力少なくしたい



スマートキーを忘れて取りに戻ったことがある



キャッシュレスがメインだけど、現金も少し持っておきたい



スマートキーをキーケースに入れと、傷がついてしまう



収納力だけではなく、デザイン性があるかっこいいものを持ちたい





財布+キーケース+パスケース+スマートキー。

持ちたいもの全てが1つに収納出来るモノ。

キャッシュレス新時代。コンパクトなサイズ感。

大人の本物志向のアイテムにしたい。



Just Oneは、こんな日常の当たり前を変えた、新時代のオールインワンキーウォレットです。



■商品特徴について

【収納力と機能性】



最大の特徴は、この収納力です。これ全部入ります。

スマートキー2つ・アナログキー3つ・ICカード・その他カード類・お札・コインを全て1つに収納できます。



【スマートキーに傷がつかない】



前面にアナログキーポケット。背面にアナログキーポケットを配置し、さらに金具を使わない差し込み方式による収納設計なので、お互いに干渉したり、金具によって傷が付いてしまう心配がありません。



【コインの取り出しやすさ】



コインポケットの深さをおよそ4cmに設定し、コインの取り出しやすさと、視認性を確保。奥深くに入り込んだコインを指で掘り出すような、煩わしいアクションを無くしました。



【栃木レザー】



素材に使用しているのは栃木レザーの「ヴォーノアニリン」

革本来の風合いを活かし、アニリン染めによって生み出される表情は、ガラスのベールをまとったような、透明感のある仕上がりです。

そんな、ハイクオリティな素材の特徴も、デザインの一部として表現しています。

Just Oneには、栃木レザーの品質を証明する赤タグを付けて、お届けいたします。



【デザイン】



大人のかっこ良さを求めれば求めるほど、シンプルなデザインに導かれます。

しかし、シンプルであればあるほど、美しさやかっこよさを表現することが難しいとも思います。

かっこいい大人に持っていただきたいアイテムとして、シンプルでありスタイリッシュなラインに仕上げました。



■Makuakeプロジェクト概要

プロジェクトページ|https://www.makuake.com/project/csjapan01/



プロジェクト名|新時代の革新的なキーウォレット「Just One」全部まとめてこれひとつだけ



目標金額|50,000円



期間|2023年6月10日(土)~2023年8月7日(月)予定



応援購入者へのお届け時期|2023年11月末迄





■商品概要



カラー|ブラック・ネイビー・モスグリーン・キャメル



マテリアル|本体:ヴォーノアニリン(栃木レザー) 内装:国産牛皮革



サイズ|100x85x35(mm)



重さ|およそ70g



仕様|スマートキーポケットx2・アナログキーポケットx3・カードポケットx1

お札用ポケットx1・コインポケットx1・ICカードポケットx1・多目的ポケットx1



生産国|全工程を国内で制作 made in japan













■応援購入リターン



オールインワンキーウォレット「Just One」

一般販売予定価格|17,000円(税込)



【超超早割】20%OFF|Just One1点 13,600円(税込)※100個限定



【超早割】 15%OFF|Just One1点 14,450円(税込)※150個限定



【早割】 10%OFF|Just One1点 15,300円(税込)※300個限定



【セット割】25%OFF|Just One2点 25,500円(税込)※50セット限定







■オリジナルの化粧箱でお届け



応援購入いただきました商品は、オリジナルの化粧箱でお届けいたします。



■Classic Style Japan



歴史のあるレザーメーカーで、革職人として10年以上のキャリアを積みました。

その間、多種多様なアイテムをデザインし、多くの方のお手元へ商品を届けることができました。

また部門責任者として後進の育成や商品開発にも携わるなど、幅広い業務を経験。

阪急メンズ大阪のインストアイベントでは、お客様の前で商品にミシンを掛けるという、貴重な経験もさせていただきました。

2017年3月に同社を退職し、同年5月にClassic Style Japanを設立。

財布やビジネストートなど丁寧かつスタイリッシュに作りあげた革製品の数々を排出するとともに、オーダーメイドの一点ものも扱い、お客様のご希望や想いを形にしてまいりました。

「小粋なものづくり」をコンセプトに、控えめながら小粋な要素があるレザーアイテムの制作を行っています。

高い技術を持って、made in Japanならではの、クオリティと機能性を備えたものづくりを追求しています。

もっと多くのお客様へ、いいモノをお届けしたいという想いを持って、この度Makuake様を通じてJust Oneをリリース致します。



■「Just One」 Makuakeプロジェクト

https://www.makuake.com/project/csjapan01/

■Classic Style Japan

[Instagram]

https://www.instagram.com/classic_style_japan/

[Facebook]

https://www.facebook.com/ClassicStyleJapan/

[Twitter]

https://twitter.com/CSJ2017official

[official web page]

https://classicstylejapan.com/

[online store]

https://www.classicstylejapan.com/



■本件に関するお問い合わせ

Classic Style Japan (平日9:00~17:00)

TEL:072-200-2715

Mail:csj2017@classicstylejapan.com



