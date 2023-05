[Welltop株式会社]

オリンピアンの女性アスリートなどをルックに起用したデビューコレクション “息ノ緒-Ikinoh-” の受注展示会を5月26日(金)から28日(土)までの3日間、代官山で実施



Welltop株式会社(ウェルトップ株式会社:群馬県高崎市)は5月9日より、スポーツ界の女性アスリートをエンパワーメントし、自分らしく輝くためのスポーツランジェリーのブランド「Riffon&P(リフォンアンドピー)」を発表し、公式Website(https://riffonandp.com)をオープンします。

公式Webサイトではデビューコレクション “息ノ緒-Ikinoh-” を展示会に先駆けオンラインにて先行予約を開始します。また、「Riffon&P」が主催する合同展示会を5月26日(金)から28日(土)までの3日間、ARC・T CAFE GALLERY代官山で実施します。





■「Riffon&P」について

モデルであり、これまでもアスリートとしてスポーツと向き合ってきた創業者のICHIが、スポーツの世界における女性のあり方に疑問を感じ、女性らしくありたいアスリートたちが誇り高く身を包むランジェリーを作りたいと考え、立ち上げたスポーツランジェリーブランドです。

ブランド名は「女性選手の存在が新しい存在として生まれ変わり(Reborn)、柔らかなシフォン(Chiffon)の様に障害を乗り越えて、より力強く(Powerful)に前向き(Positive)に活躍していける様に」という思いを込めて名付けられました。



(Brand book) https://riffonandp.com/pages/about



■スポーツランジェリーについて

ランジェリーメーカーがスポーツ向けの下着をスポーツランジェリーと呼ぶなど、これまでにも一部で使用されてきた 呼称ですが、新たに Riffon&P ではこのカテゴリーを定義しなおし、一般的なスポーツ用アンダーウェアではなくラ ンジェリーとして、スポーツ時に使用することを想定した機能性と、スポーツ界では蔑ろにされがちな女性性を両 立させている新しい下着のカテゴリーとしてリビルドしました。



運動時のバストを支え、衣類の磨耗などにも強い素材の使用やデザインを前提とした従来のスポーツブラなどに 求められる機能性を維持しながらも、女性らしく楽しめるランジェリーとしての装飾、デザインを展開。また、これ までスポーツ用アンダーウェアとしてあまり商品がないショーツを動きやすさなどの機能性を踏まえてラインナップに 加え、、ランジェリーとして楽しめるようブラジャーと同様のデザインでショーツをセットで展開するなど、スポーツに 取り組む女性に向けた下着のカテゴリーです。競技スポーツに取り組むアスリートをはじめ、ヨガやピラティスなどを 楽しむアクティブな女性にも利用いただける下着です。



■デビューコレクション “息ノ緒-Ikinoh-”

初のコレクションでは呼吸、魂、命のかぎりという意味を持つ「息ノ緒(いきのお)」をテーマに、この一瞬に全てを懸けるアスリートが、自分のペースを崩すことなく呼吸をし、愛するスポーツのために命のかぎりを尽くせるようにという想いを込めたデザインを展開。



「Riffon&P」のブランド理念に共感するフィールドホッケーのオリンピアンである永井 葉月氏、世界選手権やワールドカップに日本代表選手として出場したアーティスティックスイマー杉山 美紗氏を起用。ルックブックでは現役のトップアスリートである彼女達を起用したビジュアルのほか、今回のコレクションに対して女性アスリートとしてどの様に共感したのかを記載しています。



(Look book) https://riffonandp.com/pages/look-book



【主な特徴】

水や汗に強い、水陸両用の生地素材を使用。優れた伸縮性による適度なフィット感と、摩耗などに対して高い耐久性から、激しく体を動かすスポーツに求められる高い機能性を実現。



ブラジャーでは一般的なスポーツブラよりも太めのアンダーベルトを採用することで下着のズレを防ぎ、また伸縮性に優れた生地の採用によって、締め付けを感じさせるショーツのウエストゴムを無くし、着心地と高いホールド性を両立させています。



伸縮性のない素材としてスポーツ向けの衣類では採用が難しいレースをデザインに採用。肌に負担のないようにレースには裏地を施しています。さらに横方向への伸縮性に優れた特殊なレースを使用することで、圧迫感や動きの制限を感じさせない機能性とともに、女性らしいランジェリーとしてのデザイン性を叶えています。



よりアクティブな動きに対応するために肌との擦れ、チクチク感などのトラブルにつながる品質表示のタグを排除、下着にダイレクトプリントを施しました。





【商品概要】

悦-Etsu- (ブラジャー) Price: 16,500円 Color: ブラック、アイボリー、ボルドー Size: S/M/L



雅-Masa- (ブラジャー) Price: 16,500円 Color: ブラック、アイボリー、ボルドー Size: S/M/L/LL







幹-Miki- (ショーツ) Price: 5,500円 Color: ブラック、アイボリー、ボルドー Size: S/M/L



粧-Sou- (ショーツ) Price: 5,500円 Color: ブラック、アイボリー、ボルドー Size: S/M/L



律-Ritsu- (ショーツ) Price: 5,500円 Color: ブラック、アイボリー、ボルドー Size: S/M/L/LL







【起用モデルプロフィール】



永井 葉月 (Instagram: @hazuki815hazuki)

フィールドホッケー日本代表選手、オリンピアン

1994年8月15日生まれ。岐阜県出身。フィールドホッケー元日本代表の両親のもと、10歳からフィールドホッケーを初め、2016年にはアジア連盟から年間MVPに選出、リオデジャネイロオリンピックに出場。その後スペインとオランダでの武者修行を経て、2021年の東京オリンピックにも出場を果たす。現在は2024年パリオリンピックへ向けて、大会3度目の出場を目指し、スペインの Club Egara でプロリーグの選手として活動している。



杉山 美紗(Instagram: @misasugiyama33)

水中空中パフォーマー

1990年9月25日生まれ。神奈川県出身。幼い頃からアーティスティックスイミングを始め、17歳のときにジュニア日本代表に選出されたことを皮切りに、世界選手権やワールドカップに日本代表選手として出場。選手引退の半年後からラスベガスに拠点を移し、憧れていたシルク・ドゥ・ソレイユ “O(オー)”に7年間出演し、昨年から日本に拠点を移し、水中空中モデル・短編映画出演等、表現の幅を広げて活動している。





■合同展示会概要

「Riffon&P」 デビューコレクション - 息ノ緒 “Ikinoh” - の商品を実際に手に取って試着していただき、予約注文することができます。予約いただいた商品は10月末を目安にお届けする予定です。

「Riffon&P」のアクティブに生きる女性が自分らしく輝くために、という思想に賛同したブランドが集結。女性が活躍する芸能界で愛されているアパレルや、俳優業やモデルのキャリアを持つ女性が展開するブランド、また美に向き合うヘアメイクアーティストの展開するケータリングなどを多様に展開予定。



名称: Riffon&P Debut collection - 息ノ緒 “Ikinoh” - 展示会

日時: 2023年5月26日(金)、27日(土)、28日(日) 11:00~17:00

※26日(金)はメディア・関係者デー、一般向けは27日(土)、28日(日)に実施

場所: ARC・T CAFE GALLERY代官山

住所: 〒150-0035 東京都渋谷区鉢山町13-12 72ビル3階Ms REIKO



【出展ブランドリスト】



M.HIRAMATSU / アパレル(Instagram: @m.hiramatsu_)

MARINA HIRAMATSU氏はロンドンの高級刺繍工房で職人として修行。後にインドの高級婦人服ブランドのニットウェアデザイナーに転身。インド現地にて滞在の間、現地の伝統工芸に直接触れたことをきっかけに感銘を受け、アパレルブランド「M.HIRAMATSU」を設立、展開している。インド刺繍などを取り入れた個性的なデザインは著名人(森星、KOM I、長濱ねる)に愛され、雑誌などで多数紹介されるなど人気を博している。





MAKE FOR / ネイルケア(Instagram: @ayawedding_)

薬剤師でウェディングモデルのAyaが手掛ける、ハンドケアに特化したプライベートネイルサロン。開業から1年で地域人気No1となり、現在は予約が3ヶ月待ちのサロンに成長。今回の展示では、ハンドスパ&自爪ケアの特別メニューを用意。カウンセリングを通じ、一人ひとりに合わせた香りを調合。展示会限定のオリジナルアロマも販売予定。 (数量限定品のため、売り切れ次第終了)







NORI SATO / イヤリング(Instagram: @nori_sato_)

ハリウッドをはじめ国内外で活躍する女優・モデルの佐藤乃莉が手掛けるイヤリングブランド。女優としてのキャリアを積む中で感じてきた「間違いのないもの」を作品に表現。全て手作りの一点もので「身につけられるArt」「左右非対称」がコンセプト。願わくは手に取って下さった貴方のラッキーチャームになりますように。





麹日和(KIKUBIYORI)/ ケータリング(Instagram: @kikubiyori_)

群馬県を拠点に自家製の発酵調味料で作る旬のオーガニック野菜を使ったヴィーガン弁当、酵素ドリンク、グルテンフリーのお菓子。姉妹で作っており、姉は麹、妹はアーユルヴェーダ、それぞれの知識で唯一無二のご飯をお届け。店舗を作ることを夢見てマルシェやイベントに出展している。妹は美と向き合うヘアメイクとしても活動しており今回のルックでもヘアメイクとして参加。今回の展示会では、この日にしか食べられないスペシャルメニューをご用意。※27,28日のみ





SA THE SA THE / 緑茶(Instagram: @sathe_sathe_official)

色々とめまぐるしく変化する世の中、美味しいお茶を飲み、心を落ち着かせ、ひと息つく機会になってくれたらという思いと、より多くの人に緑茶の”本当の美味しさ”を知ってもらい、緑茶を日常的に飲む機会を増やしてくれたら-そんな思いでモデルKAINO Yuが始めた日本茶ブランド。実家が静岡でお茶の袋詰などの工場をしており、幼い頃から常にお茶が生活の一部だった経験から、敷居は高くせず、生活に馴染み、寄り添うものを提供。

※26日ウェルカムドリンク、27,28日製品販売のみ



【創業者プロフィール】



ICHI(井上智絵)

Welltop代表取締役 / モデル / インラインスケーター

1991年7月6日生まれ。群馬県出身。幼い頃からスキーを始め、学生時代は陸上競技部に所属し円盤投げ、砲丸投げで3度のJr.オリンピック出場等を経験。Tokyo Collection へのスカウトをきっかけに20歳からモデルとしてのキャリアをスタート、以降コスモポリタンジャパンCOSMO ICONに選出、「SHIBUYA109 The Walt Disney Company Pride Collection」等に出演するなどファッション、広告で活躍。並行して2015年にインラインスケートを始め、フランスのアーバンスポーツの世界大会である「FISE Montpellier by HONER 2020でRoller street pro women」部門で3位の成績をおさめるなど、傷だらけのモデルとして活躍している。



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/09-20:46)