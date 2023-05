[アモーレパシフィックジャパン株式会社]

[アモパシフェス]@cosme TOKYOで初開催!~New Beauty(ニュービューティー)に出会える・試せる14日間~/期間:2023年6月28日(水)~7月11日(火)



アモーレパシフィックジャパン株式会社(所在地:東京都渋谷区、代表:松井理奈)は、[innisfree(イニスフリー)]、[LANEIGE(ラネージュ)]、 [ETUDE(エチュード)]をはじめ、日本未上陸ブランドを含めた11ブランドが集結する[AMOREPACIFIC FESTIVAL (アモパシフェス)] を@cosme TOKYO(東京都渋谷区神宮前1丁目14-27)にて初開催します。









“New Beauty Creator (ニュービューティークリエーター)” アモーレパシフィックの“New Beauty (ニュービューティー)”に、出会える・試せる 14日間





アモーレパシフィックは、創業77年の歴史を持つ韓国化粧品業界のリーディングカンパニーです 。常に、最高品質を目指して革新的な成分・商品を開発し続け、現在、25以上の化粧品・パーソナルケア・ヘルスケアブランドを持ち、グローバルな消費者の様々なライフスタイルやニーズに応えています。

今回のアモパシフェスでは、[Sulwhasoo(雪花秀・ソルファス)]、[HERA(ヘラ)]、[AESTURA(エストラ)]、[espoir(エスポア)]など日本未上陸ブランドを含めた11ブランドが大集結。



商品を手に取ってお試しいただけるほか、メイクテクニックやスキンケアについて学べるイベントも開催予定。

[innisfree(イニスフリー)]モデル・SEVENTEENのMINGYU、[ETUDE(エチュード)]ミューズ ・ LE SSERAFIMのKAZUHAおすすめの商品も紹介予定です 。



1階から 3 階まで 、 アモーレパシフィックの魅力を日本の皆様にくまなくお見せいたします。



アモーレパシフィックはクッションファンデーション開発のパイオニア

[HERA(ヘラ)]の「ブラッククッション」や[LANEIGE(ラネージュ)]の「ネオクッション」など、数々のヒットアイテムを展開!





クッションファンデーションを開発した草分け役のアモーレパシフィック。本イベントでは、[HERA(ヘラ)]の「ブラッククッション」や[LANEIGE(ラネージュ)]の「ネオクッション」、[espoir(エスポア)]「プロテーラービーベルベットカバークッション」など、数々の人気クッションファンデシリーズを展開。豊富なラインナップを揃え、またその色味をお試しいただけます。



完売必須!研究を重ねて開発した独自のレチノール入りスキンケアアイテムを多数取り揃え





韓国では発売直後に即完売、日本でも一時品切れとなり発売後3ヵ月でベストコスメアワードを2冠獲得※1した[innisfree(イニスフリー)]の「RT シカ セラム」や、ビタミンCカプセルとピュアレチノールの革新的な組み合わせで生まれた[PRIMERA(プリメラ)]の「Yラディアンス VTセラム 」ほか、[IOPE(アイオペ)]の「RSバウンスセラム」など、アモーレパシフィックの最新技術で研究開発したスキンケアアイテムを取り揃えます。

※1:LIPSベストコスメ 2022上半期 新作カテゴリ賞 美容液部門1位 / @cosmeベストコスメアワード2022 上半期新作ベスト美容液 第2位





[LANEIGE(ラネージュ)]のヒット商品

「リップスリーピングマスク」「シカスリーピングマスク」も展開





[LANEIGE(ラネージュ)]は、世界34か国に進出しグローバルで愛されているスキンケアビューティーブランドです。“La(ラ) Neige(ネージュ)”はフランス語の「雪」を意味し、「雪の結晶のように輝く美しさ」をコンセプトに掲げ、独自の肌研究の知識と技術を基にライフスタイルの研究を重ねています。2022年9月の日本本格上陸以降、睡眠と肌に着目して開発したシリーズ「Sleeping beauty」のアイコン商品である「リップスリーピングマスク」や「シカスリーピングマスク」を展開。

本イベントでは限定品として、「リップスリーピングマスク」の5種類の香り(ベリー、グレープフルーツ、バニラ、スイートキャンディ、グミベア)をミニサイズ(3g)ですべて試せる特別セットをご用意。ネット通販サイトQoo10で3月に発売され瞬く間に完売し、好評を博した商品がオフライン初登場です。



アモパシフェス先行販売!日本未上陸ブランド[AESTURA(エストラ)]をいち早く試せる!

製薬会社ヘリテージを受け継ぐ、最先端の美容研究開発から誕生。韓国で、皮膚科医が最も多く使用しているNo.1※1 メディビューティーブランド





2023年秋に日本本格上陸する韓国発のメディビューティーブランド[AESTURA(エストラ)]が、アモパシフェスに参加。注目ブランドの商品をいち早く試し、購入することができます。[AESTURA(エストラ)]は、1982年の創業から40年間受け継がれてきた製薬会社の薬学的経験に加え、最先端の美容研究開発に基づく⽪膚科学を組み合わせた信頼度の高い専門性を持つブランドです。「A-CICA365(エイシカ365)マイクロセラム」や「ATOBARRIER365(アトバリア365) クリーム」など、人気商品を展開します。

※1:2023年、韓国皮膚科医を対象としたKantar Koreaの調査結果に基づく



韓国の百貨店でラグジュアリーブランドとして展開する[HERA(ヘラ)]の人気商品をお試し!





[HERA(ヘラ)]は1995年に誕生し、現在韓国で75店舗の百貨店でカウンターを持つ総合ラグジュアリー化粧品ブランドです。スキンケア、ベース、メイクアップから香水など合計192商品を展開。主要な売上を誇るブラッククッションファンデーション、センシュアルリップシリーズなどをお試しいただけます。



参加ブランド一覧





1.innisfree(イニスフリー)

無限の自然のエネルギーを探求して健康な美しさを開拓するスキンケアブランド、イニスフリー。無限の自然の力を込めた多彩な植物と生命力に満ちた土壌を抱いた大地、そして未知のエネルギーに満ちた青緑の海これらすべてが自由に息づく“THE NEW ISLE”

イニスフリーと共に目に見える美しさを越えてもっと自由にあなた自身の美しさを探し楽しんでください。

公式通販サイト:https://www.innisfree.jp/

公式SNS:https://www.instagram.com/innisfreejapan/?hl=ja



2.LANEIGE(ラネージュ)

世界34か国に進出しグローバルで愛されているスキンケアビューティーブランド。La(ラ) Neige(ネージュ)はフランス語の「雪」を意味し、「雪の結晶のように輝く美しさ」をコンセプトに掲げ、本来の肌の潤い、輝き、美しさを追求しています。独自の肌研究の知識と技術を基にライフスタイルの研究を重ね、生命の源である「水の力」に着目した商品を発売し、世界のお客様から支持を集めています。

公式HP:https://www.laneige.com/jp/ja/index.html

公式SNS:https://www.instagram.com/laneige_jp/





3.ETUDE(エチュード)

ショパンが作曲した美しい練習曲の名前からインスピレーションを受けて、1985年に誕生。練習曲が芸術的なメロディーに変化するように、楽しくてときめくメイクのすべての瞬間を共にしたいという意味が込められています。コアコンセプトはライフスタイルを色とりどりに魅せるカラー、エチュードならではのユニークなピンク、そして自分が人生の主人公として自信を持って生きていく現代のプリンセス像の3つの特徴から構成されます。

2023年は“makeup playlist”をキーワードに、お客様が一緒に参加し、自分のプレイリストにいれて共有したくなるようなより洗練されたデザインと多彩な体験空間を提供し、「ワナビーライフスタイル」なビジュアルを展開しています。

公式通販サイト:https://www.etudehouse.com/jp/ja/

公式SNS:https://www.instagram.com/etudejapan/?hl=ja





4.AESTURA(エストラ)

どんなシーンも肌に寄り添い、美しくありたい人と共に進化を続けるメディビューティーブランド。1982年の創業から40年間受け継がれてきた製薬会社(PACIFIC PHARMA・パシフィックファーマ)のヘリテージに加え、最先端の美容研究開発に基づく⽪膚科学を組み合わせた信頼度の高い専門性を持つブランドです。ブランド名の由来となった「ESTUARY(エスチュアリ)」という言葉も異なる河の水が合流すること を意味し、まさに製薬会社のDNA×⽪膚科学のブランドであることを表しています。韓国で、皮膚科医が最も多く使用しているNo.1※1ブランドとして専門家に信頼されるブランドを超え、韓国のオリーブヤングでNo.1※2ダーマコスメティックブランドになっています。

公式通販サイト:https://www.apgroup.com/jp/ja/brands/aestura.html

公式SNS:https://www.instagram.com/aestura_jp/

※1:2023年、韓国皮膚科医を対象としたKantar Koreaの調査結果に基づく

※2:2023年1月~3月オリーブヤングでのダーマカテゴリーでの販売が基準





5.HERA(ヘラ)※韓国NO.1メイクアップブランド

1995年に誕生し、韓国で75店舗の百貨店でカウンターを持つ総合ラグジュアリー化粧品ブランドです。ソウルのトレンドをリードし、グローバルに通じる美しさをスキンケア、ベース、メイクアップ、香水など合計192商品を展開しています。

公式HP:https://www.hera.com/int/en/index.html

公式SNS:https://www.instagram.com/herabeauty_official/?hl=ja

※Beaute Researchの2022年メイクアップカテゴリー販売実績調べ





6.Sulwhasoo(ソルファス)※韓国NO.1スキンケアブランド

韓国の伝統に根ざしたブランド、ソルファスは1932年に誕生しました。現代においても私たちに様々なインスピレーションを与えてくれる革新的なスピリットで未知を探求し続けています。時間や世代を超え、伝統とユニークな皮膚科学がもたらす芸術作品として、様々な製品を創り出しています。 芸術性と創造性をたずさえたSulwhasooは世界の人々に新しい経験をもたらし、自分だけの美しさを創造することを目指しています。

公式HP:https://www.apgroup.com/jp/ja/brands/sulwhasoo.html

公式SNS:https://www.instagram.com/sulwhasoo.official/

※Beaute Researchの2022年スキンケアカテゴリー販売実績調べ





7.PRIMERA(プリメラ)

All about skin barrier by SEED TECH TM

プリメラは目に見える肌の悩みに合わせた従来のスキンケアから脱し肌をもっと美しくすこやかに保つため、プリメラならではの長年のシードテックTM肌研究の結果に基づき、日々のスキンケアを提案します。

公式通販サイト:https://www.apgroup.com/jp/ja/brands/primera.html

公式SNS:https://www.instagram.com/primera.official/?hl=ja





8.espoir(エスポア)

上質な質感、肌トーンや瞳、唇のカラーの研究により、理想のツヤ肌や映える目元を演出してくれるアイテムが揃い、光を放つような機能性に加え、自分らしい美しさや理想のメイクを叶えてくれるアモーレパシフィック社による実力派のコスメブランドとして、韓国有名モデルやプロのメイクアップアーティストたちから数多く支持されています。

公式HP:https://www.apgroup.com/jp/ja/brands/espoir.html

公式SNS:https://www.instagram.com/espoir_jp/?hl=ja





9.IOPE(アイオペ)

レチノールセラムを最初に開発し、バイオテクノロジーと臨床データをもとに革新的な美しさを追求した、科学ソリューションのスキンケアブランド。研究とバイオ技術による次世代的フォーミュラで、スキンケアカテゴリーをリードしていきます。

公式通販サイト:https://www.apgroup.com/jp/ja/brands/primera.html

公式SNS:https://www.instagram.com/primera.official/?hl=ja





10.B.READY(ビーレディー)

B.READYはトレンドをリードするクリエイティブパートナーと共同制作されたモダン&コンテンポラリーなトータルスタイリングブランド。ミュージック、アート、ファッション、プレイスなどアーバンシティライフにおける20~30代の男性を中心に支持を集めています。Beautyにフォーカスするだけでなく、それらの文化を共有し伝えています。

公式HP:https://www.apgroup.com/int/en/brands/beready.html

公式SNS:https://www.instagram.com/b.ready__official/





11.Longtake(ロングテイク)

Longtakeは、センシュアルな香りが長く続き、デザインにもこだわった、サステナブルなライフスタイルブランドです。森の奥深くからインスピレーションを受けた官能的でウッディな香りが、穏やかに日々の生活に潤いをあたえてくれるラインナップです。

公式HP:https://www.apgroup.com/int/ko/brands/longtake.html

公式SNS:https://www.instagram.com/longtake_official/?hl=ja





特設サイト





“アモパシフェス”の詳細は下記特設サイトにて随時更新!

特設サイト:http://amopacifes.jp/

イベント概要





名 称 : AMOREPACIFIC FESTIVAL (アモパシフェス)

開催期間 : 2023年6月28日(水)~7月11日(火)

時 間 : 11:00~21:00

場 所 : @cosme TOKYO(東京都渋谷区神宮前1丁目14-27

アモーレパシフィック社について







アモーレパシフィックは、創業77年の歴史を持つ韓国化粧品業界のリーディングカンパニーです。

韓国を代表するビューティー業界のパイオニアとして、1945年の創業以来、常に最高品質を目指して革新的な成分・商品を開発し続け、現在、25以上の化粧品・パーソナルケア・ヘルスケアブランドを持ち、グローバルな消費者の様々なライフスタイルやニーズに応えています。

現在、アジア、ヨーロッパ、オセアニア、北米で11,000人以上の従業員を抱える46億ドルの企業に発展しています。導入美容液、クッションファンデーション、スリーピングマスクなど、クリエイティブなNew Beauty (ニュービューティー)を通じて、アモーレパシフィックは世界中でK-Beautyを牽引しています。



・会社名 :アモーレパシフィックジャパン株式会社

・所在地 :〒150-0012 東京都渋谷区広尾1-13-7 恵比寿イーストビル2階

・設立 :2005年2月7日

・代表者 :代表 松井 理奈

・資本金 :1億円

・事業内容:化粧品輸入販売、化粧品原料・梱包材等の輸出

・URL :https://www.apgroup.com/jp/ja/



