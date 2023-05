[FUNTASM ENTERTAINMENT INC.]

世界初!BOUNTY HUNTERSはオンラインクレーンゲームで、NFTやトークンを獲得できるブロックチェーンゲーム。Catch-and-Earnを通じてアーティスト支援や様々な社会課題を解決します。



NFTオンラインクレーンゲームBOUNTY HUNTERSを開発運営するFUNTASM ENTERTAINMENT INC.(British Virgin Islands / Co-Founder CEO Kensaku Nakata)は、Microsoft Corporation(本社:米国ワシントン州、以下「マイクロソフト社」)が提供するスタートアップ企業支援プログラム「Microsoft for Startups Founders Hub」に採択されたことをお知らせいたします。











Microsoft for Startupsとは

マイクロソフト社が提供し、世界140カ国以上でグローバル展開されているスタートアップ支援プログラムです。

イノベーティブなソリューションを持つスタートアップ企業の成長促進を目的とし、当プログラムに採択されたスタートアップ企業は、AzureやOpenAIをはじめとするテクノロジーへのアクセスに加え、同社のパートナーネットワークを活用した、事業拡大に適した専用のリソースが提供されます。





支援プログラムについて

Azure 無償枠を最大 $150,000 (約1,700万円) を含む最大 $350,000 (約3,800万円) 分の開発環境・各種ツールを提供。

・Azure: 最長4年間、最大$150K分の無償利用枠の提供。

・Microsoft 365, Dynamics 365, Power BI Pro含む Power Platform の提供。

・Visual Studio Enterprise 、GitHub Enterprise の提供。

・Open AI, Bubble, Miro などのパートナーソリューションも無償提供。

・その他、Startup Mentor Network 、 Azure テクニカルサポート、プロモーションなどの機会が含まれる。



Microsoft for Startups:

https://www.microsoft.com/ja-jp/biz/startups/







今後の取組み





FUNTASM ENTERTAINMENT INC.は、Microsoft for Startupsに採択されたことにより、マイクロソフト社のAzureをはじめとするテクニカルサポートを活用し、日本マイクロソフト社との共同プロモーションや、Azureを活用されている企業様との連携によりNFTオンラインクレーンゲームの開発速度及び信頼性を向上させます。







「Web3・NFTオンクレBTH(BOUNTY HUNTERS)」について







BOUNTY HUNTERSの「NFTオンクレ」は、Catch-and-Earn および Game-Fi システムに基づくWeb3 オンライン・クレーンマシンゲームアプリです。モバイルアプリと ウェブブラウザを介したビデオ ストリーミングを見ながら、本物のクレーンゲーム機を遠隔操作することで、アミューズメント施設に足を運ばずにオンラインで楽しむことができます。



ショーケースに並んだ独自トークン($CAEトークン)や、様々なNFTプロジェクトやBCG、IPを持つ企業とのコラボNFTを獲得することができ、アプリ内ウォレットにてトークンを売却することも可能です。



また、コントラクトウォレットを実装する事でメール/SNSログインシステムの導入や、UIUXの改善、トレーダーを排除するトークノミクス設計により、これまでブロックチェーンゲームへの参加が難しかったマス層へ積極的にアプローチしていきます。



そして、アートや音楽その他様々なアーティスト、IPを保有している企業との連携を深め、より楽しくそれらをこれまでブロックチェーンゲームを触ったことがないユーザーの方々にお届けできる未来を目指し、後進国などの貧困問題の解決にも貢献したいと考えています。



▼詳しくはこちら

https://bountyhunters.app/introduction







運営会社







BOUNTY HUNTERSは「Catch-and-Earn」を掲げ、4月23日よりNFTセールを開始します。そして、Web3型NFTオンクレをグローバルマーケットに持ち込み勝負を挑んでいきます。NFTオンクレBTHアプリは、2023年Q3にβ版リリースを予定。



企業名:FUNTASM Entertainment inc.

代表者:Co-Founder CEO Kensaku Nakata

所在地:BVI(British Virgin Islands)



Linktree : https://linktr.ee/bountyhunters.app

Whitepaper: https://doc.bountyhunters.app/

Discord : https://discord.gg/kfUHPFSuvu

LINE Chat : https://tinyurl.com/27557lcp



<本件についてのお問い合わせ先>

BOUNTY HUNTERS

marketing@bountyhunters.app





