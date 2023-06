[ハレカイインターナショナル株式会社 ]

湘南 蔦屋書店のフェア「日焼けなんてこわくない!今年の夏は太陽と遊ぼう!」にて2023年6月26日(月)~8月6日(日)期間限定販売



2009年にサーフタウン千葉県の一宮町に誕生した「ハワイアンヒーリングサロンハレカイ」を運営するハレカイインターナショナル株式会社(本社:千葉県長生郡、代表:板橋昌代)が、海を愛する全ての女性に贈るブランド『Lahaina for Beach People(ラハイナ・フォー・ビーチ・ピープル)』は、紫外線による肌のくすみ、乾燥の予防とアフターケアに徹底的にフォーカスし、保湿・美肌成分をたっぷり配合した本気のサンケアエイジングケアコスメ「ジュエルウォーター」「ジュエルモイスチャークリーム」と、紫外線対策・美肌ケアに特化した美容サプリメント「ジュエル・サンホワイト」を、湘南 蔦屋書店で2023年6月26日(月)~8月6日(日)に開催するフェア「日焼けなんてこわくない!今年の夏は太陽と遊ぼう!」にて、期間限定販売を行います。





公式サイト:https://halekai.jp/







ハレカイインターナショナル株式会社は、海とサーフィンをこよなく愛する代表の板橋昌代が、同じく海を愛する女性たちがいつまでも健康で美しく過ごすことを目指し、2009年にサーフタウン千葉県一宮町に「ハワイアンヒーリングサロンハレカイ」を開業いたしました。そして、「ハワイアンヒーリングサロンハレカイ」の開業の想いをより具現化するため、『Lahaina for Beach People』ブランドを誕生させ、ビーチガールのための本格的なサンケアエイジングケアコスメと紫外線対策・美肌ケアに特化した美容サプリメントを開発いたしました。



【湘南 蔦屋書店「日焼けなんてこわくない!今年の夏は太陽と遊ぼう!」フェア】

■開催日時:2023年6月26日(月)~8月6日(日)

湘南 蔦屋書店の2号館1階のレジ前で2023年6月26日~8月6日まで開催されるフェア「日焼けなんてこわくない!今年の夏は太陽と遊ぼう!」にて、日焼け止めアイテムと日焼けした肌を活性させる美容アイテムとして、『Lahaina for Beach People』の商品を販売いたします。お近くにお立ち寄りの際は、是非ご来店ください。





日焼けによるダメージケア

1.シミ、そばかすを防ぐ

2.乾燥を防ぎ、潤いを保つ

3.ふっくらとハリのある肌に

4.顔色を明るくトーンアップ

5.ごわつきを防ぎ、柔らかい肌に

6.肌荒れを防ぎ、肌を健やかに保つ



リッチな美肌成分でエイジングケア

7.厳選した美肌成分を贅沢に配合

8.高保湿成分により、もっちりしたツヤ肌に

9.ほうれい線にアプローチ

10.肌と地球に優しい処方(合成着色香料、合成ポリマー、パラベン、石油系界面活性剤、鉱物油不使用





1.『Lahaina for Beach People』ジュエルウォーター&ジュエルモイスチャークリーム 商品紹介

(https://halekai.jp/collections/halekai-original/products/lahaina-for-beach-people-jewelwater)

『Lahaina for Beach People』ブランドのサンケアエイジングケアコスメ「ジュエルウォーター」「ジュエルモイスチャークリーム」は、いずれも保湿・美肌成分がたっぷりと配合されているため、わずか2ステップのシンプルケアで、本格的な紫外線対策エイジングケアが可能です。ビフォーアフターサーフ時にはもちろん、仕事や子育てに忙しい日々のなかでも、素早く簡単にお手入れができます。



【STEP1】ジュエルウォーター Jewel Water 200ml(税込8,140円)

<3つのポイント>

1.豊富なミネラル 温泉水の約10倍のミネラルを含み肌のミネラルバランスを整える

2.還元力 お肌のスローエイジング

3.洗浄力 強いマイナスイオンの力で肌に負担をかけずに浮き上がらせる



<マイナスイオンウォーターに5つの美肌成分を配合!>

プロテオグリカン、ケイ素、ヒアロオリゴ、

デトキシホワイト、ツボクサエキス



<あらゆる肌悩みへ働きかける>

肌荒れ、毛穴角質、保湿・潤い、紫外線、頭皮ケア

※ 防腐剤・界面活性剤・合成ポリマーフリーだから赤ちゃんのお肌でも。



<ジュエルウォーター使い方>

・洗顔後、10プッシュほどお顔に吹きかけ、その後クリームを塗布。

・その他潤いが欲しい時にいつでもシュっと吹きかけてリフレッシュ。



<ジュエルウォーター全成分>

水、ケイ酸Na、コショウソウ芽エキス、ツボクサエキス、水溶性プロテオグリカン、加水分解ヒアルロン酸、レシチン、グリセリン、BG



【STEP2】ジュエルモイスチャークリーム Jewel Moisture Cream 45g(税込11,550円)

(https://halekai.jp/collections/halekai-original/products/lahaina-for-beach-people-jewelcream)

<ジュエルモイスチャークリームの特徴>

1.W保湿で艶肌へ

お肌のバリア機能を高める大切な保湿成分。しっかりと潤いを届けます

2.ハリ・弾力・エイジングケア

キメを整えることで自然なハリ・弾力のあるお肌に。

エイジングケア成分がじっくりとアプローチ



<厳選17種の美肌成分を配合!>

セラミド2、セラミド3、セラミド6II、高配合型セラミド、リピジュア、アナドキシンP、ヒアロオリゴ、プロテオグリカン、アクアリシア、アミトース HGA、レジステム、セルデトックス、フィトセルテックヌナタク、リジュリン、ツボクサエキス、リスラスチン、マトリキシルシンセ6、レッドクローバー、ダマスクローズ配合



<ジュエルモイスチャークリーム使い方>

・ジュエルウォーターでお肌を整えた後に適量顔全体に塗布してください。

・シワが気になる箇所には2度塗りをしたあとラップを貼ってパックをすると効果的。

・上記と同じ要領で気になる唇のケアにも◎





『Lahaina for Beach People』ブランドの紫外線対策・美肌ケアに特化した美容サプリメント「ジュエル・サンホワイト」は、体の中から輝くような透明感にアプローチします。

サーフィンのパフォーマンスなどを高めたいときにも、水素と酵母抽出物、マルチビタミン、植物性のプラセンタとセラミドを配合した美容サプリメントです。



■『Jewel Sun White(ジュエル・サンホワイト)』40粒入り 10日分トラベルサイズ(税込3,780円)

(https://halekai.jp/collections/supplement/products/jewel-sun-white-travel)

■『Jewel Sun White(ジュエル・サンホワイト)』120粒入り 30日分レギュラーサイズ(税込8,640円)

(https://halekai.jp/collections/supplement/products/jewel-sun-white-regular)



<こんな方におすすめ>

・紫外線が気になる方

・お肌のケアをしたい方

・最近疲れやすい方



<植物由来の5種類の主成分>

・水素:沖縄の珊瑚から抽出されたカルシウム水素を配合。

・酵素抽出物:トルラ酵母から抽出された酵母エキスを配合。

・ビタミン:ビタミンC、ビタミンB1・B2、ビタミンA、ビタミンD3、ビタミンB12等マルチビタミン配合

・植物性プラセンタ:北海道産メロンの胎座(種のまわりの部分)から抽出した植物性プラセンタ配合

・パイナップル抽出物(セラミド含有):パイナップルの果実部分から抽出したフルーツ由来のセラミド配合







長年波乗りをしてきた私は43歳で娘を出産したあと、お肌の急激な衰えを感じました。娘に栄養を取られてしまったというのもあるけれども、長年ためた紫外線の影響が一気に来た感じで、眠っていたシミが少しずつ出てきて、たるみも目立つようになってきました。



育児をしていると自分のケアをする時間がなかなか確保できず、独身の時は気づかなかった「子供を育てているお母さんって、こんな気持ちで、だからお母さんは老けていってしまうのだ・・」と実感しました。

そんな想いから、良質でしかも2品だけで完結する化粧品を作って、サーフィンなど海を愛する女性や子育て中のママに使って欲しいこだわりのスキンケアを自分でプロデュースしたいと生まれたのが『 Lahaina for Beach People 』です。





お肌の老化は加齢だけではなく、紫外線の影響がかなり大きいので、紫外線対策をきちんとすれば老化スピードを抑えられると私は考えています。





ハレカイインターナショナル株式会社は、2009年に創業し、海とサーフィンをこよなく愛する代表の板橋昌代が、同じく海を愛する女性たちがいつまでも健康で美しく過ごすことを目指し、サーフタウン千葉県一宮町に「ハワイアンヒーリングサロンハレカイ」を開業いたしました。



そして、「ハワイアンヒーリングサロンハレカイ」の開業の想いをより具現化するため、『Lahaina for Beach People』ブランドを誕生させ、ビーチガールのための本格的なサンケアエイジングケアコスメと紫外線対策・美肌ケアに特化した美容サプリメントを開発し、ECでの販売を行っています。



各種SNSでは、商品情報や美容情報を紹介しています。



■Webサイト:https://halekai.jp/

■Instagram: https://www.instagram.com/halekai99/

■Facebook:https://www.facebook.com/halekai99

■YouTube:https://www.youtube.com/@halekai



【会社概要】

社名:ハレカイインターナショナル株式会社

本社所在地:千葉県長生郡一宮町東浪見7396-2

代表取締役:板橋昌代

事業内容: オリジナルコスメ・サプリメント・日焼け止めの販売、ヒーリングサロンの運営、他

設立: 2008年6月※2009年9月に「ハワイアンヒーリングサロンハレカイ」開業

HP:https://halekai.jp/



