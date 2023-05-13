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Japan Blockchain Week 2023　経済産業省後援決定

［一般社団法人JapanBlockchainWeek］

All Japanで日本のweb3コミュニティを世界へ発信するJapan Blockhcain Week 2023に経済産業省が後援決定!

Japan Blockchain Week 2023 に経済産業省の後援が決定しました。
2022年に引き続き、世界と日本のブロックチェーンコミュニティが集まるハブとなる期間となります。


■背景・目的
日本のブロックチェーン業界が世界へはばたく為にAll Japanでグローバルイベントを実現するJapan Blokchain Weekに経済産業省の後援が決定しました。



昨年度は30以上のコミュニティイベントがJapan Blockchain Weekで開催され世界的に注目を集めましたが、今年はコロナ後の初のJapan Blockchain Weekということもあり、日本だけでなく海外からも多数の参加が予定されています。All Japanで日本のweb3コミュニティを世界へ発信し、海外のWeb3コミュニティとも交流できるこの期間をみんなで一緒に盛り上げましょう!

■コミュニティイベント募集開始！
Japan Blockchain Week期間を一緒に盛り上げてくださるコミュニティイベントを大募集しています。Japan Blockchain Week ウェブサイトのCommunity Events欄に登録の方法が記載されておりますので、案内に沿ってご登録ください。

■Japan Blockchain Week 2023 オフィシャルイベント開催概要
日程:2023年6月18日（日）～7月9日(日)

各イベントの詳細は、各イベントのwebsiteをご参照ください。
※経済産業省の後援は、下記記載の9イベントのみとなります。

Web3 Incubation Program by Sony Network Communications and Astar - Demo Day
オーガナイザー：Sony Network Communications、Startale Labs Pte Ltd
開催日程：2023年6月18日
開始時間、終了時間：13:00 - 18:00
URL：https://astar.network/incubation

WEB3 BIZDEV SUMMIT -BLUE- 3
オーガナイザー：雨弓
開催日程：2023年6月18日
開始時間、終了時間：16:30 - 20:00
会場名：アクセンチュア・イノベーション・ハブ東京

TOKYO BLOCKCHAIN TECH MEETUP
オーガナイザー:double jump.tokyo株式会社、Amazon Web Services Japan 合同会社
開催日程:2023年6月21日（水）
開始時間、終了時間:19:00 - 21:00（予定）

Non Fungible Tokyo 2023
オーガナイザー:一般社団法人JapanBlockchainWeek
開催日程:2023年6月22日（木）
開始時間、終了時間:11:00 - 19:00
URL：https://nonfungible.tokyo/

CAF2023
オーガナイザー:BeyondConcept
開催日程 2023年6月23日～
開始・終了時刻 11:00 - 19:00(予定）
URL： https://conata.world/caf

BOOOST!! CONNECT: Web3 Entertainment Summit (JBW Official Events)
オーガナイザー:Emoote Pte. Ltd.
開催日程 2023年6月24日
開始・終了時刻 13:00 - 17:00
イベントチケット代（無料）
会場名 後ほど参加者へ正式に通知いたします
URL : https://lu.ma/mcbvvx88

JapanBlockchainWeek official Tokyo wrap up Party
オーガナイザー:一般社団法人JapanBlockchainWeek
開催日程 2023年6月24日
開始・終了時刻 18:00 - 21:30
会場名：未定

IVS Crypto 2023 KYOTO
オーガナイザー：IVS KYOTO実行委員会
開催日程：2023年6月28日 - 30日
会場名：京都市勧業館「みやこめっせ」、ロームシアター京都
URL：https://www.ivs.events/crypto

web3BB Tokyo Summer
オーガナイザー:Pivot Tokyo 株式会社
開催日程：2023年7月5-6日
開始時間、終了時間　10：00-19：00　
会場：新国立美術館
URL : https://www.web3bb.pivot-tokyo.com/


■Japan Blockchain Weekサイト
HP: https://japanblockchainweek.jp/
Twitter : https://twitter.com/JBCWeek



企業プレスリリース詳細へ （2023/05/13-18:16）

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