[株式会社Beyond Live Corporation]



株式会社Beyond Live Corporationが運営するグローバル配信プラットフォーム「Beyond LIVE」において、6月4日に開催される『YOASOBI ARENA TOUR 2023 “電光石火”』さいたまスーパーアリーナ公演を日本国外においてグローバル配信することが決定いたしました。



グローバルチャートインやアジアでのフェス出演を通じ、世界で最も人気を有する日本人アーティストの1組であることを証明し続けているYOASOBI。グローバルプラットフォームとして世界配信における圧倒的な実績を有するBeyond LIVEが、グローバルに広がるファンとYOASOBIがリアルタイムで作り上げる熱狂をサポートします。







配信内容について







公演名:「YOASOBI ARENA TOUR 2023 “電光石火”」

配信日時:2023年6月4日(日)17:00開演(日本時間)

リストリーミング配信日時:2023年6月11日(日)11:00開演(日本時間)

配信エリア:日本を除く全世界

対応予定字幕言語:英語、韓国語、中国語(簡体、繁体)、インドネシア語、スペイン語、ベトナム語、タイ語

販売期間:2023年5月5日(金)20:00~2023年6月11日(日)12:00(日本時間)

チケット金額:USD27、KRW35,000

販売手数料:USD3、KRW3,300



購入・視聴ページ:https://beyondlive.com/contents/233





Beyond LIVEについて







Beyond LIVEは、2020年に韓国SM EntertainmentとJYP Entertainmentが共同でローンチしたグローバルコンサート配信プラットフォームです。これまで190以上の国・地域からのアクセス・会員登録があり、そのうち約80%が日本国外となっています。

ウェブサイトとお問い合わせ(カスタマーサポート)は日本語・英語・韓国語に対応しており、チケット購入・配信視聴は200以上の国・地域から可能です。

生配信では、日本語、英語、韓国語、中国語(簡体字、繁体字)、インドネシア語、スペイン語、ベトナム語、タイ語のリアルタイム字幕が表示され、世界中のファンの方々が楽しむことができます。



Beyond LIVE サービスページ:https://beyondlive.com/



YOASOBIについて







コンポーザーのAyaseとボーカルのikuraからなる“小説を音楽にするユニット”。2019年11月に第1弾楽曲「夜に駆ける」を発表し、2020年9月にストリーミング再生2億回を突破。

「Spotify 海外で最も再生された日本のアーティスト」で2021年、2022年に2年連続で1位を獲得。2022年には88rising主催フェス『Head In The Clouds』インドネシア・ジャカルタ公演、フィリピン・マニラ公演への出演を成功させた。4月12日に発表された最新曲「アイドル」はBillboard Global Excl. U.S. 5位、Billboard Global 14位、Apple Music Global TOP100 4位を獲得するなど各グローバルチャートを席巻し、今もなお異次元の記録を作り続けている。



■Beyond Live Corporationについて

本社:〒106-0032 東京都港区六本木6丁目2−5 Bizflex六本木4階

韓国営業所:ソウル特別市江南区宣陵路428 WeWork 宣陵3号

株主:Stream Media Corporation、Dream Maker Entertainment、JYP Entertainmentなど

設立:2020年4月16日



