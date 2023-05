[slow&glow株式会社]

国際有機認証「ECOCERT」「COSMOS ORGANIC」を取得したオールインワンゲルクリームと原材料にこだわって作られた焼き菓子がセットになった大切な方に贈りたい母の日ギフト



slow&glow株式会社(神奈川県大磯町、代表:二見尚子)は、展開するコスメブランド「slow and glow」より「母の日限定ギフトセット」を2023年5月14日まで期間限定販売。公式ECサイトでご購入いただけます。







Punica organic オールインワンゲルモイスチャーリッチ100mL 母の日ギフトセット ¥5,920(税込)

【Webページ】https://www.slowandglow.com/



5種類の有機ボタニカルオイル配合『Punica organic オールインワンゲル モイスチャーリッチ』

有機ボタニカルオイルを贅沢に配合した綺麗と時短が同時にかなうオールインワンゲルクリーム。自然由来成分100%のオールインワンゲルには女性に嬉しい美容成分「*1トルコ産ザクロ種子オイル」「*²モロッコ産ウチワサボテンオイル」をはじめ、有機ボタニカルオイルと天然由来発酵セラミドを配合。乾燥肌やエイジングサインが気になるお肌をしっかりと保湿、内側からハリとツヤを与えます。ゼラニウム、ベルガモット、ネロリの華やかな香りでスキンケアしながらリラックス効果も期待できます。







*1ザクロは女性にとって嬉しい、健康や美容に効果があるとされている果実。その宝石のような種は古くから身近な薬用植物としても用いられました。ザクロ種子油は1000gの種子からたったの4g(0.4%)しか採取できない希少なオイルで不飽和脂肪酸の「プニカ酸」が全体の60~70%も含まれています。「プニカ酸」は肌の細胞を活性化しターンオーバーを促してくれるため、くすんだお肌のトーンアップに効果的です。



*²ウチワサボテンは強烈な紫外線と乾燥した気候の中で育つ植物。その種から採れるウチワサボテン種子オイルは年に1回、花の咲く時期にしか収穫できないうえに1Lのオイルを収穫するのに8tもの種を必要とするとても希少なオイルです。エイジングケアに⽋かせない「ビタミンE」の含有量は他の植物の中でもトップクラス、水分保持力を高める「リノール酸」を豊富に含みその希少性と美肌成分から『奇跡のオイル』と言われています。



<特徴>

1. ゼラニウム、ベルガモット、ネロリの暖かく華やかな香り

2. 化粧水、乳液、クリーム、美容液、パック、化粧下地の6つの機能が1つで完了

3. ゲル状のクリームでスッと馴染んでベタつき感が残らない

4. 保湿成分を贅沢に配合ししっかりと保湿、潤いをキープ

5. アルコールフリー、動物由来成分不使用、石油由来成分不使用

6. 国際有機機関「ECOCERT」「COSMOS ORGANIC」認証を取得

7. 動物実験は行っていない



セットの焼き菓子は神奈川県大磯町にある人気店『ATORIE SANTi』さんのもの。国産小麦や平飼い卵など原材料にこだわり丁寧に作られた「ガレットナチュール」は発酵バターの豊かな香りが口いっぱいに広がり、ちょっとリッチなティータイムを演出してくれます。



【商品概要】



母の日ギフトセット Punica organic オールインワンゲル モイスチャーリッチ100mL 5,920円(税込)



<サイズバリエーション>



母の日ギフトセット Punica organic オールインワンゲル モイスチャーリッチ30mL 2,750円 (税込)



【slow&glow株式会社代表二見尚子 コメント】

わたしたちは特別なものではなく、日常的に安心して使えるプロダクトをご提案しています。 本物のオーガニックにこだわり本当に使いたいものを作るという信念のもと誕生したのがこちらのプロダクト。いつもお世話になっている大好きなお母さんへ心もお肌も癒してくれる本物のオーガニックギフトはいかがですか?私たちのこだわりを大切な方のギフトに...



スキンケアブランド「slow and glow」について



『slow and glow』は「心地よさ」にこだわった国産オーガニックスキンケアブランドです。20年間看護師として医療に従事した経験から「健康は心と身体と生活のバランスの上で成り立っている」という当たり前で大切なことに気づき、心と身体を健康に保ち「心地よさ」にこだわったスキンケアブランドを立ち上げました。トルコを旅した際に宗教によって使えないコスメ成分があることを知り、国境を超えて使えるコスメを作りたいとの想いから「動物由来成分不使用」「アルコールフリー」さらに国際有機認証基準「ECOCERT」の「COSMOS ORGANIC」認証を取得したスキンケアをつくりました。



2022年にはサステナブルコスメとしてニューヨーク・ブルックリンで開催されたビューティーアワードにノミネートされ、ブランド初となる海外販売を行いました。私たちは環境に配慮したプロダクトの開発と、すべての女性が健康で心から輝けるサステナブルなくらしの実現を目指しています。



slow and glowは「1% for the planet」のビジネスメンバーとして売上の1%を環境保護活動に寄付しています。



Webサイト:https://www.slowandglow.com/

Instagram:https://instagram.com/slow_and_glow?igshid=1nv5l7xnq4skv



【商品に関するお問い合わせ】

slow&glow株式会社

info@slowandglow.com



slow&glow株式会社について

【会社概要】

社名:slow&glow株式会社 (スローアンドグロー)

本社所在地:神奈川県中郡大磯町西小磯286-44

代表取締役:二見 尚子

事業内容: オーガニックスキンケア商品の企画・販売

設立: 2019年 6月

HP:https://www.slowandglow.com/



