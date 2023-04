[株式会社IPS PLIERS]

「新感覚クランプ機能付きクッカーハンドル」「動物性原料不使用。椎茸だし」発売プロジェクト



国内唯一のプライヤ専門メーカー・株式会社アイピーエス プライヤが、2023年4月27日(木)より、応援購入サイト『Makuake』にて、自社ブランドのCampdrunk(キャンプドランク)の新商品発売に向けたクラウドファンディングの挑戦をスタート。クラウドファンディング第3段となる今回は、「新感覚クランプ機能付きクッカーハンドル」「動物性原料不使用。椎茸だし」の2商品を同時リリース。プライヤ専門メーカーが手掛けたキャンプ用クッカーハンドルと、日本の食の魅力を広めたいと開発したヴィーガン対応の椎茸だし。2商品の正式な発売に向けて、支援者の募集を開始しました。







国内唯一のプライヤ専門メーカー・株式会社IPS PLIERS(アイピーエス プライヤ/新潟県見附市・代表取締役 内山航洋)と申します。

2023年4月27日(木)に、応援購入サイト「Makuake」で新規プロジェクトを開始するのでお知らせいたします。





【株式会社 IPS PLIERS とは?】

1940年に新潟県三条市に創業以来、80年以上にわたり日本製のプライヤにこだわり製造を続ける国内唯一のプライヤ専門メーカーです。

日本で圧倒的なシェアを獲得し、世界17ヵ国に展開。MADE IN JAPANに誇りをもち「同じ工具は造らない」想いを代々引き継ぎ、新しい価値と高品質な商品の創造をプライヤを通して続けています。



【Campdrunk by IPS とは?】

Campdrunk(キャンプドランク)は、新潟県燕三条で創業したMADE IN JAPAN を80年以上追求し続けている「株式会社IPS PLIERS」が作り上げた、機能美を兼ね備えた本気のキャンプ工具ブランドです。



【Makuakeプロジェクト商品の特徴】

「新感覚クランプ機能付きクッカーハンドル」「動物性原料不使用。椎茸だし」



新感覚クランプ機能付きクッカーハンドル



従来品では保持することが出来なかった厚物のクッカーをクランプすることが可能

女性でも簡単に扱うことが出来ます。



昨年はTV番組「おぎやはぎのハピキャン」にも登場したCampdrunk(R)の

今回の新規プロジェクトはクランプ機能搭載の画期的なハンドルクッカー。

従来の薄物しか掴めない常識を払拭した型破りなギア。最大15mm厚までクランプ可能。





動物性原料不使用。椎茸だし



産地にこだわった椎茸だし

日本のだしは動物性が入った合わせ出汁がほとんどでヴィーガンの人は口にすることが出来ない。という問題を提起 。







動物性原料不使用の椎茸だし。なぜ作業工具メーカーが「だし」を発売することを決めたのか。

そこには社長が海外で実体験したヴィーガンの生活と「だし」が持つ日本文化のチカラがありました。

単なるモノを販売するだけではなく、本当にいいモノづくりをする日本文化の心を世界に発信する為の新たな挑戦です。





株式会社IPS PLIERSのMakuakeプロジェクトはこちらです。



https://www.makuake.com/project/campdrunk03/



※『日本唯一・国内唯一のプライヤ専門メーカー』表記について

・自社調べ

・調査年月(2021年9月など)

・全国主要工具メーカーからプライヤのみの製造販売を行っている会社をホームページと各種カタログから確認。





【取材に対するお問い合わせ】

株式会社IPS PLIERS

〒954-0104 新潟県見附市坂井町1-4-3

TEL:0258-66-5445 FAX:0258-66-5586 (メール) koyo@ips-tool.co.jp



