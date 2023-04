[一般社団法人FiC]

高校サッカーでサッカーを辞めてしまう選手たちに、サッカー界で多様な生き方をしているロールモデルと出会う環境を創り、サッカー界での新しい生き方を提案する新しいサービスを始めます。



一般社団法人FiC(本社:東京都新宿区、共同代表、小池昌矢 / 明月陸、以下「FiC」)は、サッカーを仕事にしたい高校生/大学生に向けた10ヶ月間のキャリア支援プロジェクト『 Dot One 』を2023年4月24日よりリリースいたします。



▷ Dot One 詳細はこちら

https://1129fic.wixsite.com/dot-one



▷ お申し込みはこちら

https://forms.gle/h2Zbk7Fsw8ooX4iG9

※お申し込み期限は、『4/25~5/30』となります。

※受講可能人数は、高校生・大学生共に「50名限定(合計100名)」となります。









◼︎Dot One誕生の背景

サッカーは国内で75万人以上の人がプレーするメジャースポーツとして、これまで発展してきました。

そんなサッカーですが、実は様々な角度で問題を抱えています。



指導者の薄給、激務。

暴言や体罰、理不尽な指導。

Jリーグの新規サポーターの集客、など。

その中の一つに「 高校サッカーでサッカー界から離れてしまう人材の流出 」が挙げられます。



選手としてサッカーと関わってきた子どもたちは、サッカーを仕事にして生きていく手段を「プロサッカー選手」「指導者」くらいしか知りません。

しかし、実際には分析官やトレーナー、ビジネスパーソンに社会貢献活動と働き方など多様に存在します。

我々はそのように「 知らない 」という理由で自分が大好きだったサッカーから離れてしまう人材の流出を防ぎたいという想いで、『 Dot One 』を立ち上げようと考えました。







◼︎Dot Oneの3つのコンテンツ

当プロジェクトでは、「1クール/10ヶ月」を通して3つのコンテンツをご用意しています。

サッカー界で様々なライフスタイルを送るロールモデルの方々のキャリア講演会



同年代の仲間と共に学びを深めるディスカッション



自分軸と向き合い、これからのサッカー界との関わり方を模索するキャリア研修











◼︎キャリア講師

講師は「計8名」お呼びする予定です。



1. 砂川誠 氏(トップカテゴリ指導者)

元コンサドーレ札幌選手。現在は同チームのトップチームのコーチとして活躍中。





2. 鈴木良介 氏(ビジネスパーソン)

NowDo株式会社 取締役副社長兼COO。

本田圭佑のビジネスパートナーとして2010年からビジネスを国内外で展開中。

Edo All United代表。





3. 栗林史浩 氏(スポーツトレーナー)

日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナーの資格を持っており、FC東京やベルギーのシントトロイデン、世代別日本代表などでのトレーナー経験がある。





4. 深谷圭佑 氏(YouTuber)

インフルエンサーサッカーチーム「WINNERS」で活動。

サッカーの多様な関わり方を広げるために様々な活動をしている。





※現在、上記以外の4名に交渉を進めております。

(ジャンル:某サッカーメディア編集長・社会貢献団体代表・某J1クラブ プロサッカー選手・Jリーグ)







◼︎Dot Oneが目指す未来

Dot Oneは様々なロールモデルとの出会い、自分軸と向き合う経験を通して、それぞれが自分自身らしくサッカー界と関われる状態を目指します。

そして、必要であれば現場の紹介や人の紹介などを通じて、メンバーのキャリアの一歩目までをサポートしていきます。

それぞれが自分の最大限の力を発揮できる環境でサッカー界に関わることで、今までサッカー界から離れてしまっていた優秀な人材の流出を防ぎます。

そして、サッカー界に新しい価値を創造したり、既存の問題を解決したりすることによって更なるサッカー界の発展に寄与していきます。





◼︎サービス料金

│ 高校生

無料(クラウドファンディングを実施し、資金調達を行います。)

│ 大学生

30,000円 / 1クール(10ヶ月間)



【 会社概要 】

◼社名

一般社団法人FiC



◼所在地

〒160-0022 東京都新宿区新宿7-26-7 ビクセル1F



◼代表

小池昌矢 / 明月陸



◼設立

2016年11月29日



◼お問い合わせ

TEL :03-4400-9699

MAIL:1129fic@gmail.com



◼URL

https://fic-jp.com/



