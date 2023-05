[Epic Cosmetics株式会社]

エピックコスメティックス株式会社がセルプロジャパン株式会社製「ヒトCord Placenta Junction(CPJ)由来幹細胞培養上清液」を配合した美容液を発売します。



~ 世界最高水準の品質と安全性を誇る高い稀少性の日本人ドナー、ヒトCord Placenta Junction(CPJ)由来幹細胞培養上清液を配合した美容液を2023年5月21日に発売します。~





関係各位

2023年5月1日

エピックコスメティックス株式会社



エピックコスメティックス株式会社(本社:東京都港区赤坂、代表取締役:秋谷俊幸、以下当社)は、メイクアップアーティスト佐伯裕介氏を監修者に迎えて2021年4月より商品開発に着手。2年をかけて開発を行ったヒトCord Placenta Junction(CPJ)由来幹細胞培養上清液を配合した美容液を2023年5月21日に発売。

CPJ由来幹細胞培養上清液の販売は、STEMCELL & Co.株式会社(本社:東京都中央区銀座、代表取締役:石川和彦)がセルプロジャパン株式会社(本社:神奈川県藤沢市、代表取締役:佐俣文平)と独占契約を締結し、美容用途について独占販売を行っています。当社は、STEMCELL & Co.株式会社のCPJ由来幹細胞培養上清液の提供を受け、国内初※のCPJ由来幹細胞培養上清液を配合した美容液を発売します。



※セルプロジャパン調べ

※調査年月:2022年10月1日時点

※国内全ての幹細胞培養上清液商品についてセルプロジャパンが独自に調査しました。



美しさを更新する、未来型スキンケアBIO&SCIENCE『ELEVEN』誕生。



これからのエイジングケアで最も重要となってくるのは、結果を意識しやすい“速効性”と長く使ってきたいと思える“持続性”。そこで「ELEVEN」は、アカデミックな背景を持ち、国内での注目度が高いメーカー※1が提供する幹細胞培養上清液※2を採用しました。注目すべきは、国内初の採用となる「コードプラセンタジャンクション(CPJ)由来幹細胞培養上清液」。

今までにない高い品質と安全性を追求し、肌へのさまざまな効果が期待できる新しい成分です。

それを独自の製法でパッケージし、素肌へと届ける美容液--「ELEVEN essence」。

エイジングに寄り添い、結果へと導く未来型スキンケアがここに誕生しました。

※1 セルプロジャパン株式会社を指す。

※2 ヒト幹細胞順化培養液(保湿剤)





国内初、Cord Placenta Junction組織由来の上清液を採用。



ヒトの細胞から採取した幹細胞を培養した上澄み液が「ヒト幹細胞培養液」。化粧品などを介して使用することで、シワの改善やハリの実感、水分量の安定、透明感の改善など、さまざまな美容効果※があるとされるため、多くのメーカーが成分として採用。再生医療や美容用途にでも活用されています。

※すべての人に効果がでるわけではありません。個人の実感です。



「ELEVEN essence」のメイン成分となるのは、その上清液の中でも、国内初となる組織由来「コードプラセンタジャンクション(CPJ)由来幹細胞培養上清液」。Cord Placenta Junction、通称「CPJ」とは、臍帯を通して運ばれてくる栄養素を、効率よく送り込むための臍帯と胎盤を繋ぐ中継点。

CPJの組織量は希少で、わずかしか存在せず、中継点として重要な働きの全てを担っています。また、CPJの性質として高い増殖能力と分化能力の報告が多数。

かつ、細胞のアクティビティが高いことからも、多くの種類の成長因子を含んでいるとされる画期的な国内初の上清液です。



現在、国内外において、100%日本人ドナー、100%日本製造の幹細胞培養上清液は稀少です。

ヒトCord Placenta Junction由来幹細胞培養上清液は、さらに稀少性が高いものです。

日本人ドナーのCord Placenta Junctionのみを国内の施設内で培養する100%国内製造、管理の幹細胞培養上清液となります。





上清液は、作りたてを10日分ずつ使用するのが新常識。



幹細胞培養上清液※2 は、牛乳や卵と同じ、たんぱく質が主成分。そのため、 常温で保管するためには防腐剤や滅菌処理かが必要となります。私たちは、最もフレッシュなカタチで上清液を使っていただくため、上清液をフリーズドライ (凍結乾燥)したものと溶解液を別でパッケーシジング。10日間の消費期限のフレッシュな美容液を作ることができきるようにしました。溶解液でフリーズドライ化した上清液を溶かして10日間冷蔵庫で保管しながら使用してください。





「ELEVEN essence」のディレクションを手がけたのは、数々のファッション誌で活躍し、セレブリティからも支持されるメイクアップ・アーティストの佐伯祐介氏。



「メイクアップアーティストとしてさまざまな方々のメイクアップを担当する中で、 素肌の美しさかが重要な基礎になると意識しています。 肌の奥にある細胞は老化し、傷ついていく。 だからこそ、その難問に答えを出せるようなプロダクトを作ってみたかった。」 (佐伯裕介氏)





YUSUKE SAEKI 佐伯裕介

2010年渡米。帰国後は雑誌、広告、映像、ショーメイクなどを手掛け、国内のみならず、韓国、中国などのアジア圏のモード誌にメイクテクニックやコスメの紹介をするなど、多岐に渡り活躍中。

計算し尽くされたテクニックと、仕上がりのクオリティが話題となり、モード界のみならず、グローバルに活躍するモデルや女優からも絶大な信頼を得ている。著書に「自分のままで圧倒的に美しい」(ダイヤモンド社)。





製品名:ELEVENエッセンス/ELEVEN essence

内容量:1剤パウダー[CPJ由来幹細胞培養上清液1ml分X3本] 2剤エッセンス[10mlX3本]

価格:55,000円(本体価格50,000円)

Made in Japan

発売:2023年5月21日

発売元:エピックコスメティックス株式会社

お問合せ先:info@epiccosmetics.co.jp

https://bioandscience.jp





【セルプロジャパン株式会社について】



先行市場であるアメリカ、韓国のヒト由来幹細胞培養上清液コスメ市場だけでなく、国内でのヒト由来幹細胞培養上清液コスメ市場が2013年から順調に拡大しています。幹細胞培養上清液は、医療の最前線でも、エステや美容室でも、コスメ市場でも支持されるものになっています。一方で日本人ドナー由来のものは少なく、海外ドナー由来のものが大半を占めていて、メディアやユーザーが不安視している現況があります。

また、幹細胞培養上清液の基準についての厚生労働省が定めたガイドラインや法律がない状態の中で、さまざまな品質の商品が市場に溢れていることが問題視されてきました。



国内でトップランナーとして再生医療の研究、開発を続ける「セルプロジャパン株式会社」は佐俣文平社長が2019年に設立したバイオベンチャー企業です。佐俣社長は、再生医療のトップランナーの一人だからこそ、幹細胞培養上清液の品質や安全性にこだわっています。



セルプロジャパン株式会社製の幹細胞培養上清液は、日本人ドナーにこだわり、日本国内での製造管理を徹底させ、ドナースクリーニングや培養中の細胞、上清液に関する複数の検査や検査を行うことで世界でもトップレベルの安全性を担保した高品質な培養上清液です。



現在、国内外において、100%日本人ドナー、100%日本製造の幹細胞培養上清液は稀少です。

ヒトCord Placenta Junction由来幹細胞培養上清液は、さらに稀少性が高いものです。

日本人ドナーのCord Placenta Junctionのみを国内の施設内で培養する100%国内製造、管理の幹細胞培養上清液となります。



【エピックコスメティックス株式会社 概要】

会社名 :エピックコスメティックス株式会社

所在地 :東京都港区赤坂8-5-40ペガサス青山611号室

代表者 :秋谷 俊幸

URL :https://epiccosmetics.co.jp

SERVICE:

(1)化粧品の企画、製造、販売

(2)前号に附帯する一切の業務



【STEMCELL & Co.株式会社 概要】

会社名 :STEMCELL & Co.株式会社(ステムセルアンドカンパニー株式会社)

所在地 :東京都中央区銀座7丁目14-15 SKビル6階

代表者 :石川 和彦

URL :https://stemcellandcompany.co.jp

SERVICE:

(1) 幹細胞培養上清液の販売

(2) 幹細胞培養上清液の関連商品の販売

(3) 前各号に附帯する一切の業務



幹細胞培養上清液サロン :STEMCELL&Co. GINZA

https://stemcellandcoginza.jp

CPJ由来幹細胞培養上清液をエレクトロポレーション機器で導入できる国内唯一のエステサロンです。

https://stemcellandcoginza.jp



【セルプロジャパン株式会社 概要】

会社名 :セルプロジャパン株式会社 Cell Pro Japan Co., Ltd.

所在地 :神奈川県藤沢市村岡東2-26-1 湘南アイパーク

代表者 :佐俣 文平

URL :https://cellprojapan.com/

SERVICE:

(1) 幹細胞および培養上清液の研究

(2) 再生医療研究用の細胞培養受託

(3) 再生医療研究用の微生物検査の受託

(4) サイトカイン成分分析の受託



商品についての詳細な情報につきましては、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。



会社名:エピックコスメティックス株式会社

担当者:赤尾

info@epiccosmetics.co.jp

https://bioandscience.jp



